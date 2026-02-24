Repülő csészealjat gyártanak az amerikaiak, nincs radar, amelyik észrevenné — tiszta sci-fi az egész

Az amerikai légierő felgyorsítja a B–21 Raider stratégiai bombázó gyártását: a légierő és a Northrop Grumman új megállapodása szerint a típus 2027-ben már hadra fogható állapotban megjelenhet az első operatív bázison – értesült az amerikai Breaking Defense portál.

A B–21 Raider programja az amerikai nukleáris elrettentő képesség modernizációjának egyik fő pontja / Fotó: ABACA / Reuters

Erre rengeteg pénzt tettek félre az amerikaiak

A döntés mögött a 2025-ös költségvetési egyeztetési csomag részeként biztosított 4,5 milliárd dolláros (mintegy 1620 milliárd forint) többletforrás áll, amely a gyártókapacitás bővítését és a szállítási ütem gyorsítását szolgálja.

A fejlesztés alatt álló B–21 Raider az amerikai légierő hatodik generációs, lopakodó technológiával készült stratégiai bombázója, amely hagyományos és nukleáris fegyverzet hordozására egyaránt alkalmas.

A program az amerikai nukleáris elrettentő képesség modernizációjának egyik fő pontja. A típus 2023 novemberében kezdte meg a repülési teszteket, jelenleg alacsony ütemű sorozatgyártás zajlik a Northrop Grumman kaliforniai, palmdale-i üzemében. A bejelentést az AFA Warfare Symposium rendezvényen ismertette Troy Meink, az amerikai légierő minisztere.

A gyártási kapacitás gyorsítása lehetővé teszi, hogy a harcoló parancsnokságok hamarabb jussanak hozzá a szükséges képességekhez, ami a változó biztonsági környezetben kulcsfontosságú

– fogalmazott a miniszter. A légierő közlése szerint a cél, hogy 2027-ben már a dél-dakotai Ellsworth Air Force Base kifutóján álljanak az első példányok.

Új 2027-es céljai vannak az amerikai légierőnek

Korábban a légierő csupán annyit közölt, hogy a típus a 2020-as évek közepén érkezhet meg az operatív bázisokra. A gyorsítás hátterében részben a kongresszus által jóváhagyott, 4,5 milliárd dolláros (1620 milliárd forint) többletforrás áll, amelyet kifejezetten a gyártás felpörgetésére szánnak. A program jelenlegi tervei legalább 100 darabos flotta beszerzésével számolnak.

Egy gép ára mintegy 700 millió dollár (körülbelül 252 milliárd forint), ami a teljes programot az amerikai haderőfejlesztés egyik legnagyobb értékű elemévé teszi.

Egyes döntéshozók felvetették a darabszám növelésének lehetőségét is, ám erről a mostani bejelentés nem tartalmazott konkrétumot.

A B–21 nagy múltra tekint vissza

Stratégiai szempontból a B–21 a hidegháborús korszakból örökölt B–1 és B–2 bombázókat váltja le, és az amerikai nukleáris triád légi komponensét újítja meg. Támogatói szerint a típus kulcsszerepet játszhat a nagy hatótávolságú, behatoló képességet igénylő műveletekben, különösen az erős légvédelemmel rendelkező térségekben.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a költségek további emelkedése és a gyártási ütem kockázatai komoly nyomást helyezhetnek a védelmi költségvetésre. A 4,5 milliárd dolláros többletforrás egyszerre jelzi a program politikai támogatottságát és azt is, hogy a döntéshozók stratégiai prioritásként kezelik a bombázó mielőbbi rendszerbe állítását.

A következő két évben meghatározó lesz

a gyártási kapacitás bővítése,

az ipari beszállítói lánc stabilitása

és a teszteredmények

amelyek egyaránt befolyásolják, hogy a 2027-es cél tartható-e. Az amerikai légierő jelenlegi kommunikációja alapján a program stabil pályán halad, de a végső ütemezést a technikai és költségvetési tényezők együttese határozza majd meg.