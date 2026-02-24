Nagy presztízsű nemzetközi egyetem jön létre egy nyugat-magyarországi településen — a diplomácia fellegvára lesz – videó

A felsőoktatási és tudományos diplomácia területén újabb nemzetközi intézménnyel bővülhet Magyarország jelenléte: a kormány és az Országgyűlés döntése nyomán új, a béke és biztonság kérdéseire fókuszáló ENSZ-egyetemi egység jön létre Kőszegen — közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs ismertette, hogy milyen szerepet tölthet be hazánk az olyan globális tudományos együttműködésekben, mint az ENSZ-egyetem / Fotó: Hatházi Tamás

A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs a Facebook-oldalán közzétett videóban közölte:

Kőszegen, a Felsőfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies Kőszeg – iASK) keretében jön létre az új, a United Nations University (UNU) hálózatához kapcsolódó intézmény. A miniszter megfogalmazása szerint ez azt jelenti, hogy mi, magyarok, a világ élvonalában vagyunk, és az ország egyetemei képesek olyan nemzetközi együttműködésekre, amelyek globális jelentőségű kérdésekkel foglalkoznak.

A United Nations University az ENSZ tudományos és szakpolitikai háttérintézménye, amely világszerte több intézetből és programból álló hálózatként működik. Feladata, hogy kutatási eredményekkel és szakmai javaslatokkal támogassa az ENSZ döntéshozatalát, különösen olyan területeken, mint a fenntartható fejlődés, a klímaváltozás, a béke és a biztonságpolitika.

A most bejelentett kőszegi egység a tájékoztatás szerint kifejezetten a béke és biztonság témakörére koncentrál.

Ez illeszkedik a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének eddigi profiljához, amely interdiszciplináris kutatásokkal, nemzetközi tudományos programokkal és képzésekkel van jelen a hazai és nemzetközi akadémiai térben.

Kormányzati üzenet: béke és geopolitikai hídszerep

Hankó Balázs hangsúlyozta: a kormány számára a béke a legfontosabb, és Magyarország Európa szívében a Nyugatot és a Keletet köti össze. A kijelentés politikai üzenetet is hordoz, hiszen a magyar külpolitika az elmúlt években tudatosan épített a keleti nyitás és a többirányú gazdasági kapcsolatok erősítésének stratégiájára.

Az új ENSZ-egyetemi egység létrehozása ebben az értelmezésben nem csupán tudományos, hanem diplomáciai eszköz is lehet. Egy ilyen intézmény növelheti Magyarország láthatóságát a nemzetközi szakpolitikai diskurzusban, és erősítheti a tudományos alapú döntés-előkészítés szerepét regionális szinten.

Ugyanakkor kérdés, hogy az új intézmény pontosan milyen jogi és finanszírozási konstrukcióban működik majd, milyen mértékű önállósággal, illetve milyen forrásokból biztosítják a fenntartható működését. A United Nations University hálózatához tartozó intézetek általában vegyes – ENSZ- és tagállami – finanszírozási modellben dolgoznak, ami hosszú távú költségvetési elköteleződést is jelenthet.

Gazdasági és regionális hatások

Egy nemzetközi egyetemi és kutatási központ megjelenése Kőszegen több szinten is érezhető hatással járhat. Egyrészt növelheti a város és a nyugat-magyarországi régió nemzetközi ismertségét, másrészt közvetlen gazdasági élénkítő hatást fejthet ki a szolgáltatások, a konferenciaturizmus és az ingatlanpiac területén.

A tudásintenzív beruházások jellemzően magas hozzáadott értéket teremtenek, és hosszabb távon vonzzák a kutatókat, doktoranduszokat, nemzetközi hallgatókat.

Ez erősítheti a helyi innovációs ökoszisztémát, valamint kapcsolódási pontokat teremthet a hazai egyetemek és vállalatok számára is, különösen a biztonságpolitikai, technológiai és stratégiai elemzési területeken.