Olyan jóslat érkezett a Molról, amit nem sokan szeretnének, ha megvalósulna
Baljós előjel érkezett a Mol befektetőinek és a részvény vásárlásán gondolkodó tőzsdézők számára, az ODD BHF ugyanis olyan elemzést tett közzé, ami igen pesszimista kilátásokat tartalmaz a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozóan.
A párizsi központú befektetési szolgáltató 800 forinttal megemelte a magyar blue chip részvényre vonatkozó árfolyam-várakozását, ami önmagában akár kedvező is lehetne. A szépséghiba, hogy
még így is csupán 3100 forintra várják a kurzust, ami 13 százalékos esést vetít előre egyéves távon.
Ennek tükrében nem meglepő, hogy a brókerház továbbra is eladást javasol.
Hétfőn a UBS mérsékelte 100 forinttal, 4100 forintra a hazai olajrészvény célárát, és tartásra ajánlotta.
Az ODDO BHF a második elemzőház, amely célármódosítással reagált a Mol múlt pénteken közzétett, negyedik negyedéves és egész éves jelentésére.
Erős tavalyi eredmény után visszafogott célt jelölt ki a Mol
A hazai olajvállalat felülmúlta a piaci várakozásokat 2025 utolsó három hónapjában,
- a legfontosabb iparági eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 28,6 százalékkal 877 millió dollárra nőtt, túlszárnyalva a 820 milliós elemzői konszenzust.
- Az év egészében elkönyvelt 3,47 milliárd dolláros CCS EBITDA pedig a Mol második legerősebb éves eredményét jelenti.
Hernádi Zsolt ugyanakkor a kihívásokról, köztük a Barátság olajvezeték leállásáról is beszélt, aminek következtében közel egy hónapja nem érkezik kőolaj Oroszország felől Magyarországra. A megsérült vezeték miatt a társaság a hazai stratégiai olajkészletek felszabadítását kezdeményezte, és ugyanígy járt el a szlovák leánycég Slovnaft is.
Alternatívát a horvát Janaf jelenthet, amely a tengeri úton érkező olaj eljuttatásában segíthet, a helyzetet azonban bonyolítja Zágráb és Budapest nem felhőtlen kapcsolata.
A kockázatokat tükrözi a friss célár
Az említett kockázatokat tükrözheti a Mol vezetőségének idei évre megfogalmazott óvatosnak tűnő, 3 milliárd dolláros eredménycélja is, és vélhetően ezeket a tényezőket is mérlegelve született meg az ODDO BHF meglehetősen visszafogott célára is.
A francia brókercég eddig is a Mol nagy kritikusának számított, friss árfolyam-várakozása továbbra is a legalacsonyabbnak számít a társaság részvényeit követő szolgáltatók között.
Az LSEG adatbáziában szereplő célárak átlaga 3447 forint, ami bő 3 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A Molt követő kilenc bankház közül öt vételt, kettő tartást és további kettő eladást javasol.
A Mol árfolyama 1,6 százalékot esett kedd délelőtt, az év eleje óta azonban 19 százalékos plusznál jár a kurzus.