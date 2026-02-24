Olyan jóslat érkezett a Molról, amit nem sokan szeretnének, ha megvalósulna

Baljós előjel érkezett a Mol befektetőinek és a részvény vásárlásán gondolkodó tőzsdézők számára, az ODD BHF ugyanis olyan elemzést tett közzé, ami igen pesszimista kilátásokat tartalmaz a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozóan.

Nagyobb esést vetít előre az ODDO BHF friss célára a Mol részvényeinél / Fotó: Kallus György

A párizsi központú befektetési szolgáltató 800 forinttal megemelte a magyar blue chip részvényre vonatkozó árfolyam-várakozását, ami önmagában akár kedvező is lehetne. A szépséghiba, hogy

még így is csupán 3100 forintra várják a kurzust, ami 13 százalékos esést vetít előre egyéves távon.

Ennek tükrében nem meglepő, hogy a brókerház továbbra is eladást javasol.

Hétfőn a UBS mérsékelte 100 forinttal, 4100 forintra a hazai olajrészvény célárát, és tartásra ajánlotta.

Az ODDO BHF a második elemzőház, amely célármódosítással reagált a Mol múlt pénteken közzétett, negyedik negyedéves és egész éves jelentésére.

Erős tavalyi eredmény után visszafogott célt jelölt ki a Mol

A hazai olajvállalat felülmúlta a piaci várakozásokat 2025 utolsó három hónapjában,

a legfontosabb iparági eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 28,6 százalékkal 877 millió dollárra nőtt, túlszárnyalva a 820 milliós elemzői konszenzust.

Az év egészében elkönyvelt 3,47 milliárd dolláros CCS EBITDA pedig a Mol második legerősebb éves eredményét jelenti.

Hernádi Zsolt ugyanakkor a kihívásokról, köztük a Barátság olajvezeték leállásáról is beszélt, aminek következtében közel egy hónapja nem érkezik kőolaj Oroszország felől Magyarországra. A megsérült vezeték miatt a társaság a hazai stratégiai olajkészletek felszabadítását kezdeményezte, és ugyanígy járt el a szlovák leánycég Slovnaft is.

Alternatívát a horvát Janaf jelenthet, amely a tengeri úton érkező olaj eljuttatásában segíthet, a helyzetet azonban bonyolítja Zágráb és Budapest nem felhőtlen kapcsolata.

A kockázatokat tükrözi a friss célár

Az említett kockázatokat tükrözheti a Mol vezetőségének idei évre megfogalmazott óvatosnak tűnő, 3 milliárd dolláros eredménycélja is, és vélhetően ezeket a tényezőket is mérlegelve született meg az ODDO BHF meglehetősen visszafogott célára is.