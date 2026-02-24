Orbán Viktor az ukrán olajblokádról: „nem fog menni”

„Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek: azt akarják, hogy a választás előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen, és 1000 forintos benzinár” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor szerint az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek / Fotó: AFP

Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is

– írta Orbán Viktor.

Nem jön olaj a Barátság vezetéken – Orbán Viktor határozott döntést hozott

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre.

Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig bejelentette, hogy Szlovákia leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot.

Szijjártó azt is közölte, hogy Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy néhány napja megsérült egy olyan szivattyúállomás orosz területen, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Európába juttatásához.