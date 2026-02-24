Magyar lízingpiac: meglepő, de ezeket a járműveket keresik a legtöbben – stabil környezetben hatalmas növekedés

Tavaly az új finanszírozás volumene 1037 milliárd forintot ért el, ami 7 százalékos növekedés 2024-hez képest. Az új szerződések száma 85 166 darab lett, 1 százalékkal haladta meg a megelőző évi 84 262-t. A teljes portfólió értéke 5,6 százalékkal 2508 milliárd forintra nőtt, miközben az állományi darabszám 1 százalékkal, 315 656-ra mérséklődött. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László szerint a vállalati szektorban érdemben tudott nőni a finanszírozás, ez pedig főként a nagy cégeknek köszönhető.

A támogatott finanszírozások tavaly is meghatározó szerepet játszottak a lízingpiacon / Fotó: Németh András Péter / Mediaworks

Az új finanszírozások közel 90 százaléka vállalkozásokhoz kötődött. A vállalati ügyfelek körében 70 százalék a kis- és középvállalkozások, 30 százalék pedig a nagyvállalatok aránya, 2025-ben a növekedés motorját elsősorban a nagyvállalati finanszírozások adták. A lakosság részesedése a finanszírozott összegből mindössze 8 százalék volt, és összességében stagnált, miközben szerződésszám csökkent.

„A piaci szereplők beszámolói szerint a vállalati szektorban továbbra is jelentős a bizonytalanság és visszafogott a beruházási kedv, különösen a kis- és középvállalkozások körében. A nagyvállalatok ezzel szemben aktívabbak maradtak” – mondta Kőszegi László.

A finanszírozások 54 százaléka zárt végű pénzügyi lízing, 31 százaléka nyílt végű pénzügyi lízing, 11 százaléka operatív lízing, 4 százaléka pedig kölcsön volt. A finanszírozott eszközök 82 százaléka új, 18 százaléka használt volt.

Stabil kamatkörnyezet

A kamatkörnyezet 2025-ben viszonylag stabilan alakult. A változó kamatozású finanszírozásoknál irányadó BUBOR-szint 6,5 százalék körül mozgott az év során, míg a fix kamatozású konstrukcióknál irányadó BIRS-mutatók is stabilitást jeleztek, az ötéves BIRS december végére 6 százalék körüli szintre csökkent.

Továbbra is erősek a támogatott konstrukciók

A támogatott finanszírozások 2025-ben is meghatározó szerepet játszottak. A teljes lízingpiac 20,9 százalékát tették ki finanszírozott összegben, és 14,4 százalékát szerződésszámban. Ha a személygépkocsi-finanszírozást – amelyre az elmúlt években nem volt elérhető támogatott konstrukció – kivesszük az adatokból, a termelőeszközök esetében már 39 százalék a támogatott finanszírozások aránya, míg darabszámban kicsivel több: 39,6 százalék Exim- vagy Széchenyi Kártya Programban. Az utóbbi növekedett.