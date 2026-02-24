„Elnök Úr! A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség” – írta Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének levelében, amelyet közzétett a Facebookon.

Orbán Viktor kíméletlen levelet írt az EU-nak: abszurd, ami történik, lehetetlent kérnek tőle – Magyarország totálisan blokkolja Ukrajnát / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok” – tette hozzá. Úgy fogalmazott, hogy teljes mértékben érti az elnök aggodalmait.

„De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna” – írta.

„Ez lehetetlen! Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára” – jelentette ki.

António Costa, Európai Tanács elnöke levélben szólította fel korábban Orbán Viktort, hogy tartsa tiszteletben az EU 90 milliárd eurós ukrán kölcsönmegállapodását, amelyet hazánk a Barátság kőolajvezeték leállítása következtében blokkol.

Brüsszel arra hivatkozik, hogy a hadikölcsönről a döntés már egyszer megszületett, nem szabad visszatáncolni – bár a magyar energiabiztonság elleni támadásról szót sem ejt.

A Barátság kőolajvezeték február közepe óta működőképes, Ukrajna azonban politikai okokból mindeddig nem indította újra a szállítást, ami sérti az EU–Ukrajna társulási megállapodást is – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka János elmondta:

a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy tájékoztassa kollégáit a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban kialakult helyzetről; a vezeték január 27. óta nem szállít olajat Magyarország és Szlovákia felé.

Közölte, felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy Magyarország és Szlovákia támogatójaként lépjenek fel az uniós jogi és nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében.