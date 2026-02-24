Deviza
EUR/HUF378,93 -0,08% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,81 -0,07% RON/HUF74,37 -0,09% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF378,93 -0,08% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,81 -0,07% RON/HUF74,37 -0,09% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,6 -0,91% BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,6 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Európai Tanács
Orbán Viktor
levél

Orbán Viktor kíméletlen levelet írt az EU-nak: abszurd, ami történik, lehetetlent kérnek tőle – Magyarország totálisan blokkolja Ukrajnát

A kormányfő éles hangú levelet írt az Európai Tanács elnökének. Orbán Viktor szerint abszurd helyzet, hogy Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelmegállapodás betartását kéri számon, miközben Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.
VG |
2026.02.24., 10:25
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Elnök Úr! A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség” – írta Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének levelében, amelyet közzétett a Facebookon.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor kíméletlen levelet írt az EU-nak: abszurd, ami történik, lehetetlent kérnek tőle – Magyarország totálisan blokkolja Ukrajnát / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok” – tette hozzá. Úgy fogalmazott, hogy teljes mértékben érti az elnök aggodalmait. 

„De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna” – írta.

„Ez lehetetlen! Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára” – jelentette ki.

António Costa, Európai Tanács elnöke levélben szólította fel korábban Orbán Viktort, hogy tartsa tiszteletben az EU 90 milliárd eurós ukrán kölcsönmegállapodását, amelyet hazánk a Barátság kőolajvezeték leállítása következtében blokkol. 

Brüsszel arra hivatkozik, hogy a hadikölcsönről a döntés már egyszer megszületett, nem szabad visszatáncolni – bár a magyar energiabiztonság elleni támadásról szót sem ejt.

A Barátság kőolajvezeték február közepe óta működőképes, Ukrajna azonban politikai okokból mindeddig nem indította újra a szállítást, ami sérti az EU–Ukrajna társulási megállapodást is – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka János elmondta: 

a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy tájékoztassa kollégáit a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban kialakult helyzetről; a vezeték január 27. óta nem szállít olajat Magyarország és Szlovákia felé.

Közölte, felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy Magyarország és Szlovákia támogatójaként lépjenek fel az uniós jogi és nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében. 

Brüsszel szerint nem akadály, ha egy tagállam energiaellátását szabotálják

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter múlt hét pénteken azt hangsúlyozta, hogy amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Magyarország felé tartó olajszállítást, addig Magyarország blokkolni fog minden kedvező uniós döntést, amely Ukrajna pénzügyi támogatását szolgálná, beleértve a szóban forgó hitel kifizetését is.

Szijjártó szerint ugyanis semmiféle műszaki akadály nem áll a kőolajszállítás útjában, és szerinte az ukrán kormány politikai célokból tartja fenn a korlátozást, amely a magyar energiaellátás biztonságát veszélyezteti.

Már a bejelentéskor tisztázva volt, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsön addig lesz blokkolva, amíg Magyarország energiaellátása nincsen helyreállítva.

Brüsszel hiába hivatkozik korábbi megegyezésekre, ennek alapfeltételeit Ukrajna rúgta fel, nem pedig a magyar kormány, amely jelezte: az EU‑s hitelcsomag elfogadásának és kifizetésének nem lesz semmi akadálya, ha a Barátság kőolajvezeték újraindul.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor kíméletlen levelet írt az EU-nak: abszurd, ami történik, lehetetlent kérnek tőle – Magyarország totálisan blokkolja Ukrajnát

Orbán Viktor szerint abszurd helyzet, hogy Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelmegállapodás betartását kéri számon, miközben Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.
4 perc
Nagy Márton

Túl sok bank, túl drága szolgáltatások – a svéd és az osztrák modellben látja a jövőt Nagy Márton

Lead A nemzetgazdasági miniszter úgy véli, a kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát. Nagy Márton szerint túl sok bank működik Magyarországon.
3 perc
vasút

Budapest–Belgrád: Lehull a lepel a vasúti gigaprojektről, két időpontban lesz a start – elárulta a MÁV, mikor érik el a teljes kapacitást

Technikai okok állnak a háttérben, a vonatbefolyásoló rendszer és a működéséhez szükséges távközlési technika lassítja némileg a kezdést, de eltérő a szerb és magyar szakaszon közlekedő vonatok áramszedője, és a sebességkülönbségből adódó menetrendet is össze kell hangolni.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu