Kanada megint kihúzza a gyufát Trumpnál, segítséget akar nyújtani Kubának

Kanada vizsgálja annak a lehetőségét, hogy segítséget nyújtson Kubának, amely súlyos üzemanyaghiánnyal küzd az amerikai olajblokád miatt. Washington az utóbbi időben fokozta a nyomást, Kuba kommunista vezetésének megdöntésére törekszik, ami tovább mélyíti az egyébként is súlyos gazdasági válságot a szigetországban.

Kubában egyre romlik a helyzet, Kanada segíteni akar / Fotó: AFP

Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj amerikai kézbe vételével Kuba sem olajat, sem pénzt nem kap korábbi beszállítójától, és Donald Trump elnök vámokkal is megfenyegette azokat, akik energiahordozót szállítanak Kubába, sarokba szorítva ezzel Mexikót.

A szigetországban már kerozin sincs, ezért a külföldi légitársaságok törölték a járataikat, kimentették az ott rekedt turistákat.

Kanada régóta baráti kapcsolatokat ápol Kubával

Anita Anand kanadai külügyminiszter egyelőre csak annyit árult el, hogy az ottawai kormány segélytervet készít Kuba számára.

Az ENSZ már figyelmeztetett, hogy súlyos humanitárius válságot okozhat, ha a szigetország nem kap energiahordozót.

Kanada és az Egyesült Államok között azonban már így is feszült a viszony a Trump által az országra kivetett vámok, a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás és Mark Carney kormányfő davosi beszéde miatt, amiért az amerikai elnök ki is zárta őt a Béketanácsból.

Kanada azonban régóta baráti kapcsolatokat ápol Kubával, azon kevés országok egyike, amelyek sosem szakították meg Havannával a diplomáciai kapcsolatokat – emlékeztetett a kanadai Policy Alternative.

Az üzemanyaghiány miatt nem viszik el a szemetet / Fotó: AFP

Több kanadai utazik nyaralni a szigetországba, mint bármely másik karibi vagy közép-amerikai országba, és a külföldi befektetéseket illetően is a második helyen áll. A portál emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány idején Havanna felajánlotta, hogy orvosokat küld a manitobai őslakos közösségekhez.

Üldözi a parti őrség a tankereket a sziget közelében

A kanadai CBC hírportál tudósítása szerint az amerikai haditengerészet és parti őrség nyomon követi és üldözi azokat a tankereket, amelyekről feltételezi, hogy olajat szállítanak Kubába, és gondoskodik róla, hogy ne osonhassanak be titokban a havannai kikötőbe.