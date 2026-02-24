Kanada megint kihúzza a gyufát Trumpnál, segítséget akar nyújtani Kubának
Kanada vizsgálja annak a lehetőségét, hogy segítséget nyújtson Kubának, amely súlyos üzemanyaghiánnyal küzd az amerikai olajblokád miatt. Washington az utóbbi időben fokozta a nyomást, Kuba kommunista vezetésének megdöntésére törekszik, ami tovább mélyíti az egyébként is súlyos gazdasági válságot a szigetországban.
Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj amerikai kézbe vételével Kuba sem olajat, sem pénzt nem kap korábbi beszállítójától, és Donald Trump elnök vámokkal is megfenyegette azokat, akik energiahordozót szállítanak Kubába, sarokba szorítva ezzel Mexikót.
A szigetországban már kerozin sincs, ezért a külföldi légitársaságok törölték a járataikat, kimentették az ott rekedt turistákat.
Kanada régóta baráti kapcsolatokat ápol Kubával
Anita Anand kanadai külügyminiszter egyelőre csak annyit árult el, hogy az ottawai kormány segélytervet készít Kuba számára.
Az ENSZ már figyelmeztetett, hogy súlyos humanitárius válságot okozhat, ha a szigetország nem kap energiahordozót.
Kanada és az Egyesült Államok között azonban már így is feszült a viszony a Trump által az országra kivetett vámok, a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás és Mark Carney kormányfő davosi beszéde miatt, amiért az amerikai elnök ki is zárta őt a Béketanácsból.
Kanada azonban régóta baráti kapcsolatokat ápol Kubával, azon kevés országok egyike, amelyek sosem szakították meg Havannával a diplomáciai kapcsolatokat – emlékeztetett a kanadai Policy Alternative.
Több kanadai utazik nyaralni a szigetországba, mint bármely másik karibi vagy közép-amerikai országba, és a külföldi befektetéseket illetően is a második helyen áll. A portál emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány idején Havanna felajánlotta, hogy orvosokat küld a manitobai őslakos közösségekhez.
Üldözi a parti őrség a tankereket a sziget közelében
A kanadai CBC hírportál tudósítása szerint az amerikai haditengerészet és parti őrség nyomon követi és üldözi azokat a tankereket, amelyekről feltételezi, hogy olajat szállítanak Kubába, és gondoskodik róla, hogy ne osonhassanak be titokban a havannai kikötőbe.
A kubai kormány ugyan
próbál üres tankereket küldeni olajért olyan szokatlan helyekre, mint például a Venezuelától délre fekvő Curacao szigete,
de a The New York Times tudósítása szerint ezek a kétségbeesett kísérletek eddig sikertelennek bizonyultak.
Az amerikai parti őrség lekapcsolt egy kolumbiai olajjal teli hajót is alig hetven mérföldre (130 kilométerre) a szigetországtól.
Washington is küld humanitárius segélyt
A múlt héten Don Davies kanadai parlamenti képviselő, az Új Demokrata Párt ideiglenes vezetője felszólította a kormányt, hogy „támogassa Kubát az agresszív amerikai imperializmussal szemben”.
Hangsúlyozta, hogy Ottawa aligha váltja ki Trump haragját azzal, ha humanitárius segélyt, például
- élelmiszert,
- gyógyszert
- és egyéb alapvető fontosságú cikkeket
küld a szigetországba, mert ezt az Egyesült Államok is megteszi.
Ezek a cikkek nem esnek a Kuba elleni amerikai embargó hatálya alá, és az importált amerikai csirke volt ez elmúlt években a sziget lakosainak fő fehérjeforrása. Még az Egyesült Államokban élő kubai diaszpóra leginkább kommunistaellenes tagjai sem akarnak élelmiszer- és gyógyszerblokádot a sziget ellen.
Leáll a gazdaság az olajhiány miatt
Többen javasolták olaj küldését is Kubába, de ez már egészen más dolog lenne, azt már Mexikó sem meri megtenni.
Ricaro Torres, a washingtoni American University kubai közgazdásza szerint nem lehet pontosan tudni, hogy a sziget mikor fogy ki teljesen az olajból. „Nem hiszem, hogy felkészültek ilyen mértékű eszkalációra” – mondta a CBC-nek.
Az országnak napi 90-100 ezer hordónyi olajra van szüksége, de most kizárólag a hazai termelésre hagyatkozhatnak, ami a szükségletek mintegy 40 százalékát biztosítja.
„A minket megfojtani próbáló fokozott blokád ellenére továbbra is dolgozunk energiafüggetlenségünkön” – közölte a havannai energiaügyi minisztérium.
Kuba olajkútjai földgázt is termelnek, amelyet a kanadai Sherritt Internationallal létrehozott vegyesvállalat alakít villamos energiává;
ez a sziget szükségleteinek azonban csak körülbelül 10 százalékát fedezi.
A Sherritt a múlt héten közölte, hogy a Kubában működő legnagyobb üzeme, a Moa nikkel- és kobaltbánya üzemeltetését üzemanyaghiány miatt fel kellett függeszteni. Arról nem tett említést, hogy mikor folytatják a termelést.