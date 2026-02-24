Deviza
Századvég
Deutsch Tamás
orosz-ukrán háború

Patrióta többség, nemzeti érdekek: gazdasági fordulatot jelezhet az európai közhangulat

Az európai közvélemény egyre erőteljesebben a nemzeti érdekek elsődlegességét várja el az uniós döntéshozatalban. Ez a fordulat Európa számára nemcsak politikai, hanem költségvetési, energia- és versenyképességi kérdésekben is kézzelfogható gazdasági következményekkel járhat.
VG
2026.02.24, 12:00

Európában ma már többségben vannak azok a polgárok, akik a „patrióta” megközelítést támogatják, vagyis a nemzeti érdekek elsőbbségét tartják irányadónak az uniós politikákkal szemben – mondta Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Európa a háború küszöbén elnevezésű konferenciáján.

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő (Forrás: Facebook)
 Európának patrióta gazdaságpolitikára van szüksége Deuetsch Tamás szerint / Fotó: Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő (Forrás: Facebook)

A patrióta közhangulat gazdasági értelemben elsősorban azt jelenti, hogy a választók az uniós döntésekben közvetlenebb anyagi hasznot, stabilabb ellátásbiztonságot és kiszámíthatóbb költségvetési környezetet várnak el. Ez a szemlélet különösen az energiaárak, az iparpolitika és az uniós forráselosztás kérdésében válik hangsúlyossá, ahol az elmúlt évek válságai miatt az absztrakt közösségi célokkal szemben a rövid és középtávú gazdasági racionalitás került előtérbe.

A Századvég kutatásaira hivatkozva Deutsch Tamás arra utalt, hogy az európai társadalmak jelentős része ma már

nem a mélyebb integrációt, hanem a nemzetállami mozgástér megőrzését tekinti a gazdasági stabilitás zálogának.

Ez a megközelítés az uniós költségvetési vitákban is tetten érhető: egyre több tagállami szereplő kérdőjelezi meg azokat a kiadási prioritásokat, amelyek nem hoznak közvetlen, mérhető gazdasági megtérülést a nemzeti gazdaságok számára. A patrióta narratíva gazdasági szempontból

  • az iparvédelmi
  • és energiafüggetlenségi

törekvések felértékelődésével jár együtt. A magas energiaárak és az ellátási láncok sérülékenysége miatt a választók egyre kevésbé tolerálják azokat a döntéseket, amelyek hosszabb távon versenyképességi hátrányt okoznak az európai – és különösen a közép-kelet-európai – gazdaságoknak. Ez a nyomás a következő időszakban közvetlenül formálhatja az uniós szabályozási és támogatási politikát is.

Európa számára a patrióta gazdaságpolitika a nyerő - a kockázatok ellenére is

Ugyanakkor a patrióta gazdaságpolitikai elvárások kockázatokat is hordoznak – emelte ki a politikus a Századvég konferenciáján. Ha a tagállami érdekérvényesítés túlzottan széttöredezetté válik, az az egységes piac működését gyengítheti, ami a beruházások és a tőkevonzó képesség csökkenéséhez vezethet. A kérdés így nem az, hogy megjelenik-e a nemzeti érdekek hangsúlyosabb képviselete, hanem az, hogy ez mennyire lesz összeegyeztethető a közös európai gazdasági keretekkel.

A konferencián elhangzottak alapján a „patrióta többség” nem ideológiai jelszóként, hanem gazdasági elégedetlenség tüneteként értelmezhető. Az európai döntéshozatal előtt álló kihívás az, hogy erre az elvárásra olyan válaszokat adjon, amelyek egyszerre erősítik a nemzeti gazdaságokat és megőrzik az uniós együttműködés működőképességét.

