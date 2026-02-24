Már Görögország felé kacsintgat a BÉT rekorderedményekkel kirukkoló agrármultija

Az UBM Csoport üzleti éve első felében azaz tavaly júliustól december végéig 131,6 milliárd forint árbevételt, 5,4 milliárd forint EBITDA-t, 2,4 milliárd forint adózás előtti eredményt és 1,7 milliárd forintos nettó profitot ért el; a számok meghaladják a várakozásokat – közölte a cégcsoport kedden délelőtt.

A vártnál jobb eredményeket szállított az UBM Csoport / Fotó: UBM

Ugrásszerűen javultak az UBM eredményei

Az árbevétel a tavalyi év azonos időszakában elért 115,3 milliárd forintos szinthez képest 14 százalékkal nőtt, míg az EBITDA az 1,5 milliárd forintos bázist többszörösen múlta felül. Végül az adózás előtti, valamint adózott eredmény soron tavaly ilyenkor még 1 milliárd forintos, illetve 1,3 milliárd forintos veszteséget mutatott ki a csoport.

A legfontosabb mutatók szerint hazánk piacvezető takarmánygyártó és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja igen jó erőben van

– összegezte az eredményeket Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

A lezárt fél év legjelentősebb eseményei

Az UBM Csoport értékesítette az UBM Feed Romania SRL nevű leányvállalatában meglévő kisebbségi, 45 százalékos részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.

Tavaly szeptemberben lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját. Ehhez kapcsolódóan az UBM – független értékelés alapján – élt egy 950 millió forintos eszközfelértékeléssel, ami ugyancsak egyszeri eredményként szerepel a konszolidált beszámolóban. Az Agrifirm integrációja sikeresen lezárult, ennek köszönhetően immár kilenc gyártóegységet üzemeltet a cégcsoport.

Eredményesnek bizonyultak a kazah KazFoodProducts vállalattal folytatott szindikátusi tárgyalások, amelyeket követően megkezdődhet a cégcsoport kazahsztáni beruházásának műszaki előkészítése, majd várhatóan idén tavasztól annak fizikai kivitelezése is.

Hasított a takarmánygyártás

Az UBM takarmánygyártás szegmense teljes kapacitással működött az elmúlt időszakban, aminek köszönhetően az egyszeri tételekkel együtt az üzletág összesen 4,7 milliárd forintos adózás előtti eredményt termelt a fél év során.