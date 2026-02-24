Zelenszkij megmagyarázta, miért blokkolták a Barátságot, kioktatta Trumpot, gyenge színésznek nevezte Putyint

Hatalmas a diplomáciai sürgés-forgás az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójához kötődően. Rajban érkeznek az európai vezetők Kijevbe, élükön Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel: Volodimir Zelenszkij választások nélkül regnáló ukrán elnök nagyinterjút adott egy világlapnak, amelyben kifejtette, mit kell tennie Donald Trump amerikai elnöknek. Magyarországot nem említi, de levezetése alapból érinti hazánkat, amellyel országa pénzügyi túlélését és saját érvelése szerint a békekötést fenyegető konfliktusba keveredett – ezzel van tele az európai sajtó az évfordulón.

Zelenszkij már várja a Kijevbe érkezett Ursula von der Leyent, aki várhatóan nem fogja szóvá tenni, miért oktatta ki az ukrán elnök az amerikait Fotó: AFP

A Kijevbe érkező von der Leyen és társait a következő Zelenszkij-tételek fogadják, amelyeket a Financial Times tett közzé:

Ukrajna dátumot akar az EU-csatlakozásra, mégpedig már 2027-re.

Az oroszok színészkednek a béketárgyalásokon, nem is akarnak békét, de Vladimir Putyin orosz elnök "rossz színész" (mondja Zelenszkij, akinek eredeti foglalkozása komédiás).

Ukrajna ezzel szemben nem szünetet akar, hanem békét, tűzszünetet "tegnap, ma és holnap".

Rövidlátó az amerikai elképzelés, hogy ha átadnák a Donbászt az oroszoknak, azok befejeznék a háborút, különben is nem az oroszok nyomulnak előre, hanem délkeleten az ukránok.

Kötelező érvényű biztonsági garanciák nélkül Ukrajna számára a háború úgyis kiújulna.

Ez a régi ukrán követelés, amit Washington megfontolni sem volt hajlandó, hiszen azt jelentené, hogy Kijev akkor vonná be őket háborújába, amikor csak óhajtja, és velük a NATO-t, amelynek tagja Magyarország. A Trump elnöknek adott instrukciókhoz az ukrán elnök azonban hozzáfűz egy újat is, amely hazánkat még közvetlenebbül érinti jelenleg, miután Kijev blokkolta Magyarország és Szlovákia energiaellátását az orosz olajat szállító Barátság vezetéken keresztül.

Zelenszkij szerint Trump részrehajló, Putyinnak pedig egy dolog kell: energiaszankció

Ezek után az ukrán elnök, aki már két éve választások nélkül kormányoz, egyre durvább korrupciós botrányok közepette, kifejti, hogy Trump elnök jóval nagyobb nyomást gyakorolt Kijevre a békéhez szükséges engedmények érdekében, mint Moszkvára. Ugyanakkor hozzátette, továbbra is reméli, hogy washingtoni kollégája végül más álláspontra jut.