Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőgép
vállalat
Hungary Airlines
alkatrész

Leszállás után azonnal átvizsgálták a Hungary Airlines gépét, a vállalat elmondta, mit találtak

Biztonságosan megérkezett célállomására, a kínai Csengcsou városába a Hungary Airlines Budapestről indult légi áruszállító repülőgépe, mellyel kapcsolatban az az értesülés terjedt el, hogy indulását követően levált róla egy alkatrész. A vállalat frissen tájékoztatta az Origót, jelezve: a leszállást követően a kínai repülőtéren végrehajtott ellenőrzés kizárta annak lehetőségét, hogy bármiféle meghibásodás történt volna az Airbus gyártmányú gépen.
VG
2026.02.24, 12:55
Frissítve: 2026.02.24, 13:27

Felszállás után leválhatott egy alkatrész a Hungary Airlines HUA111-es cargojáratának Airbus gyártmányú repülőgépéről, legalábbis ez az értesülés látott napvilágot egy repülési hírekkel foglalkozó csoportban egy közösségi oldalon – idézi fel korábbi híradását az Origo. A lap a témával foglalkozó friss cikkében arról ír, hogy a vállalat friss információkat közölt a feltételezett incidensről, miután korábban arról már tájékoztattak, hogy nem kaptak jelzést a személyzettől arról, hogy bármilyen rendellenességet észleltek volna felszállás után a repülőgéppel kapcsolatban. A cég most azt közölte: az Airbus gyártmányú gépet földet érése után átvizsgálták, és kizárták, hogy a jelzett alkatrészleválás vagy más műszaki probléma lépett volna fel.

Hungary Airlines, alkatrész
A Hungary Airlines kizárta, hogy alkatrész hullott volna le repülőgépéről budapesti felszállása után / Fotó: Cargo Facts (illusztráció)

Nem vesztett el alkatrészt a repülőgép, és más incidens sem történt

A lap idézi a Hungary Airlines földi műveletekért felelős vezetőjét, aki a repülőgéppel kapcsolatos legfrissebb információkat közölte a vállalat nevében. Ebből kiderül, hogy a cargogép zavartalan repülést követően biztonságosan földet ért a kínai Csengcsouban. Közleményük egyértelművé teszi, hogy a repülőgép nem veszített el alkatrészt, és más műszaki probléma sem lépett fel. A vállalat tájékoztatása:

„A Hungary Airlines megerősíti korábbi közleményét a lehulló darabról szóló bejegyzéssel kapcsolatosan.

Zavartalan repülést követően helyi idő szerint 04:27-kor Csengcsouban landolt a HUA111-es járat. Érkezéskor a szakemberek azonnal megkezdték az Airbus átvizsgálását, és egyértelműen kizárták mindennemű sérülés vagy meghibásodás tényét.

A Hungary Airlines ugyanakkor nagyra értékel minden, a repülésbiztonság elősegítésére tett felelős és körültekintő bejelentést.”

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu