Leszállás után azonnal átvizsgálták a Hungary Airlines gépét, a vállalat elmondta, mit találtak

Felszállás után leválhatott egy alkatrész a Hungary Airlines HUA111-es cargojáratának Airbus gyártmányú repülőgépéről, legalábbis ez az értesülés látott napvilágot egy repülési hírekkel foglalkozó csoportban egy közösségi oldalon – idézi fel korábbi híradását az Origo. A lap a témával foglalkozó friss cikkében arról ír, hogy a vállalat friss információkat közölt a feltételezett incidensről, miután korábban arról már tájékoztattak, hogy nem kaptak jelzést a személyzettől arról, hogy bármilyen rendellenességet észleltek volna felszállás után a repülőgéppel kapcsolatban. A cég most azt közölte: az Airbus gyártmányú gépet földet érése után átvizsgálták, és kizárták, hogy a jelzett alkatrészleválás vagy más műszaki probléma lépett volna fel.

A Hungary Airlines kizárta, hogy alkatrész hullott volna le repülőgépéről budapesti felszállása után / Fotó: Cargo Facts (illusztráció)

Nem vesztett el alkatrészt a repülőgép, és más incidens sem történt

A lap idézi a Hungary Airlines földi műveletekért felelős vezetőjét, aki a repülőgéppel kapcsolatos legfrissebb információkat közölte a vállalat nevében. Ebből kiderül, hogy a cargogép zavartalan repülést követően biztonságosan földet ért a kínai Csengcsouban. Közleményük egyértelművé teszi, hogy a repülőgép nem veszített el alkatrészt, és más műszaki probléma sem lépett fel. A vállalat tájékoztatása:

„A Hungary Airlines megerősíti korábbi közleményét a lehulló darabról szóló bejegyzéssel kapcsolatosan.

Zavartalan repülést követően helyi idő szerint 04:27-kor Csengcsouban landolt a HUA111-es járat. Érkezéskor a szakemberek azonnal megkezdték az Airbus átvizsgálását, és egyértelműen kizárták mindennemű sérülés vagy meghibásodás tényét.

A Hungary Airlines ugyanakkor nagyra értékel minden, a repülésbiztonság elősegítésére tett felelős és körültekintő bejelentést.”

