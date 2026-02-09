Hideg szél fúj Grönlandról Európába: a dán nyugdíjra készülők kapkodják a fejüket, újra kell gondolni az életet
A dán kormány sürgeti az 5,5 ezermilliárd koronás (mintegy 280 ezermilliárd forintos) nyugdíjalapszektort, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a hazai gazdaságra és az európai lehetőségekre. A háttérben az Egyesült Államokkal kapcsolatos növekvő bizonytalanságok állnak, többek között a dollár gyengülése és a Grönland körüli politikai feszültségek.
Morten Bodskov ipari, üzleti és pénzügyi miniszter a Financial Timesnak adott interjúban egyértelművé tette: a geopolitikai helyzet miatt a nyugdíjalapoknak felelősséget kell vállalniuk a hazai munkahelyek és az új technológiák fejlesztéséért – nem csupán Dániában, hanem egész Európában.
A váltás jelei már láthatók a gyakorlatban: több nagy dán nyugdíjalap csökkentette vagy teljesen kivezette amerikai államkötvény-állományát. A legnagyobb szereplő, a PFA már tavaly eladta kincstári papírjait, gyengébb dollárra számítva. Az AkademikerPension szintén bejelentette, hogy értékesíti a 100 millió dolláros amerikai kincstári portfólióját.
Kent Damsgaard, az Insurance & Pension Denmark vezetője szerint több alap is láthatóan kevesebb amerikai állampapírt tart ma, mint egy-két évvel ezelőtt. A grönlandi politikai válság szerinte tovább növelte az Egyesült Államokba fektetett eszközök kockázatérzetét.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dán alapok továbbra is jelentős összegeket tartanak amerikai tőzsdei cégekben.
A számok is mutatják a lassú irányváltást. A dán nyugdíjalapok november végén mintegy 659 milliárd koronát tartottak hazai részvényekben, míg amerikai részvényekben 1,15 ezermilliárd koronát. Az amerikai részvények aránya tavaly is nőtt, de a növekedés üteme jócskán visszaesett: 6,7 százalékos bővülés 2025-ben, szemben a korábbi évek 18–22 százalékos tempójával.
Eközben az európai részvényekbe történő allokáció kismértékben gyorsult. A PensionDanmark – amely 369 milliárd koronát kezel – tavaly márciusban portfóliójának 10 százalékát helyezte át Észak-Amerikáról Európára. Ugyanakkor a kvantumszámítás és más, Dániában erős szektorok startupjaiban aktívan keresik a lehetőségeket.
A kormány is próbálja ösztönözni a hazai befektetéseket: a Novo Nordisk Alapítvánnyal közösen indítottak egy állami hátterű, egymilliárd koronás kockázati alapot. Bár sok alapkezelő vonzónak tartja a dániai lehetőségeket, a kormányzati megközelítést nem mindenki fogadja osztatlan lelkesedéssel. A szektor szerint ambiciózusabb lenne a teljes dán kockázatitőke-ökoszisztéma erősítése, nem egyetlen termékre fókuszálva.
A megállapodás megszületett, de hosszú és nehéz még az út Grönland ásványkincseinek kiaknázása előtt
Elhárult egyelőre az igazi vámháború kitörésének veszélye az Európai Unió és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár megegyezett Grönland sorsáról. Bár részletek nem ismeretesek, annyi biztos, hogy a megállapodás része a szigeten található ásványkincsek mindkét fél részére előnyös kiaknázása.