Hideg szél fúj Grönlandról Európába: a dán nyugdíjra készülők kapkodják a fejüket, újra kell gondolni az életet

A dán kormány sürgeti az 5,5 ezermilliárd koronás (mintegy 280 ezermilliárd forintos) nyugdíjalapszektort, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a hazai gazdaságra és az európai lehetőségekre. A háttérben az Egyesült Államokkal kapcsolatos növekvő bizonytalanságok állnak, többek között a dollár gyengülése és a Grönland körüli politikai feszültségek.

Fotó: PnPy / Shutterstock

Morten Bodskov ipari, üzleti és pénzügyi miniszter a Financial Timesnak adott interjúban egyértelművé tette: a geopolitikai helyzet miatt a nyugdíjalapoknak felelősséget kell vállalniuk a hazai munkahelyek és az új technológiák fejlesztéséért – nem csupán Dániában, hanem egész Európában.

A váltás jelei már láthatók a gyakorlatban: több nagy dán nyugdíjalap csökkentette vagy teljesen kivezette amerikai államkötvény-állományát. A legnagyobb szereplő, a PFA már tavaly eladta kincstári papírjait, gyengébb dollárra számítva. Az AkademikerPension szintén bejelentette, hogy értékesíti a 100 millió dolláros amerikai kincstári portfólióját.

Kent Damsgaard, az Insurance & Pension Denmark vezetője szerint több alap is láthatóan kevesebb amerikai állampapírt tart ma, mint egy-két évvel ezelőtt. A grönlandi politikai válság szerinte tovább növelte az Egyesült Államokba fektetett eszközök kockázatérzetét.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dán alapok továbbra is jelentős összegeket tartanak amerikai tőzsdei cégekben.

A számok is mutatják a lassú irányváltást. A dán nyugdíjalapok november végén mintegy 659 milliárd koronát tartottak hazai részvényekben, míg amerikai részvényekben 1,15 ezermilliárd koronát. Az amerikai részvények aránya tavaly is nőtt, de a növekedés üteme jócskán visszaesett: 6,7 százalékos bővülés 2025-ben, szemben a korábbi évek 18–22 százalékos tempójával.

Eközben az európai részvényekbe történő allokáció kismértékben gyorsult. A PensionDanmark – amely 369 milliárd koronát kezel – tavaly márciusban portfóliójának 10 százalékát helyezte át Észak-Amerikáról Európára. Ugyanakkor a kvantumszámítás és más, Dániában erős szektorok startupjaiban aktívan keresik a lehetőségeket.