Százmilliós használtruha-bizniszt robbantott be a huszonkét éves tulajdonos — a magyarok élnek-halnak az olcsóbb luxusért

A magyar vásárlók minden évben egyre nagyobb számban hajlandók megbirkózni a használtruha-piac kényelmetlenségeivel, azért cserébe, hogy luxuskategóriás, strapabíró és megbízható anyagokból készült ruhákban járjanak. A lassú átállás nem véletlen, hiszen a fiatalabb generációk számára már fontosabb, hogy az adott darab harmonizáljon a gardrób többi elemével, tartós és kellemes anyagból készüljön, illetve etikus és fenntartható forrásból származzon. Stílusról, generációs különbségekről és ruhakereskedésről Kulánda Áronnal a YoÁron Csengery úti üzletében beszélgettünk.

A Levi’stől a Gucci luxusmárkákig számos trendteremtő nagy névvel találkozhatunk már használt ruhák formájában is / Fotó: Kulánda Áron

Több ezer second hand ruhadarab van a boltban jelenleg, amelyek mögött hatalmas logisztikai munka van. Hány évesen kezdtél márkás ruhák kereskedésével foglalkozni?

Körülbelül hét éve foglalkozom ruhákkal, 15 évesen kezdtem, kicsiben. Kezdetben Facebook-csoportokban hirdettem, ami sokáig népszerű és megszokott módja volt a márkás ruhákkal való kereskedésnek. Ezután webshopon keresztül kezdtem árulni a szobámban halmozódó, eladásra szánt ruhákat. Amikor ebből már több száz darab összegyűlt, Újpestre költöztettem a vállalkozást egy elsőnek raktárként, később átvevőpontként üzemelő helyre. Közben egyetemeztem, kereskedelemmarketinget tanultam angol nyelven, épp múlt héten diplomáztam le.

A fast fashion (gyors divat) egy olyan ruhaipari üzleti modell, amely a kifutók trendjeit villámgyorsan, alacsony áron, tömegesen gyártja és értékesíti. Jellemzője a folyamatosan, akár hetente megújuló kollekció, a gyenge minőség, a szintetikus anyagok használata és a jelentős környezeti-etikai terhelés. Fő célja a vásárlók folyamatos ösztönzése a legújabb divat megvásárlására.

Miben különbözik a second hand és a vintage szemlélete a fast fashiontől?

A second hand egyszerűen másodkézből származó árut jelent. A vintage viszont kifejezetten a régi, például a 2000-es évek előtti, különleges darabokat takarja. Egy 80-as évekbeli Nike pulóvernek története van, sokkal jobb a dizájnja, illetve mérföldekkel jobb anyaghasználata van, mint a mainak. A vintage lényege az egyediség és a minőség. A fast fashion a túlfogyasztásra épül: évi több mint 40 kollekciót adnak ki, és a ruhákat úgy tervezik, hogy hamar tönkremenjenek. Ez az egész arról szól, hogy minél többet vegyél, minél gyorsabban cseréld le a gardróbodat. Ezzel szemben a vintage azt a lezárult korszakot képviseli, amelyben készült, amikor még tartósságra tervezték őket.

Mivel sokszor tíz évnél is régebbi ruhákról beszélünk, kicsi az esélye, hogy egy ilyen szembejön az utcán. Ha vintage darabot hordasz, ki lehet tűnni a tömegből.

A second hand vagy a vintage inkább azt képviseli, hogy a már forgalomba hozott ruhákat egyrészt mentsd meg, és adj egy új életet neki, másrészt pedig hogy tényleg tartós ruhákat hordj, mert teljesen más az anyagösszetételük. A ruhaipar az egyik leginkább környezetterhelő iparág, ezért kiemelten fontos a tudatos vásárlás, és hiszem, hogy ennek az egyik megoldása a second hand lehet.