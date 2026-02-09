Megszólalt a szegedi BYD-gyár első magyar dolgozója, mindent tud az autók minőségéről: amint felvették, azonnal kiküldték Kínába – „Elavult technológiát láttam”

Hamarosan elindulhat a termelés a BYD szegedi üzemében. A gyárépítéssel nemsokára végeznek, de közben már azon is dolgoznak, hogy legyen szakképzett, minőségi magyar munkaerő a gyárban. Az állásinterjúk, a kiválasztás, a betanítás, a továbbképzés több mint egy éve tart.

Hamarosan elindulhat a termelés a szegedi BYD-gyárban / Fotó: Joó István / Facebook

A Szeged.hu, a helyi hírportál négy BYD-munkavállalóval is beszélgetett ennek kapcsán. Azt is kiderítették, hogy ki a szegedi gyár első dolgozója.

„Minőségbiztosítási mérnök vagyok, 2024 nyarán kezdődött a pályafutásom a BYD-nál. Büszke vagyok arra, hogy én vagyok a legelső kolléga az összeszerelő üzemben, én jelentkeztem a leghamarabb, és engem vettek fel elsőként minőségbiztosítási mérnök pozícióra” – nyilatkozta Molnár Tamás, aki az interneten keresztül jelentkezett, egyszerűen csak beadta a jelentkezését a BYD-hoz. „Azonnal vissza is hívtak a cégtől, volt egy interjú, amit sikeresen teljesítettem, így vettek fel. Már hat éve dolgozom a minőségügyben. Az előző pozícióimban is az autóiparban, előtte pedig az élelmiszeriparban foglalkoztam ezzel” – tette hozzá.

A minőségbiztosítási mérnök Szegeden végzett az egyetemen. Makói lakos, onnan jár át a BYD-hoz. A felvétele után Molnár Tamás Kínában is tanult, két alkalommal is járt ott. Előbb három hónapot, majd másfelet töltött el a BYD kínai gyáraiban. Többek között volt a központban, Sencsenben, valamint két másik üzemben is.

„Ott tanultam meg mindent a mindennapi munkáról, arról, milyen fajta minőségügyi munkára lehet számítani itt, a szegedi gyárban is. Az volt a célom, hogy mindent megtanuljak, hogy milyen minőségi hibák lehetnek egy autóval, hogyan lehet azokat kijavítani, milyen módon lehet egy olyan rendszert kiépíteni, ami azt segíti elő, hogy mindig tökéletes autókat tudjunk gyártani. A technológia megismerése mellett az is nagyon fontos volt, hogy megértsem a vállalati kultúrát, sőt, a kínai kultúrát. A BYD nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar munkavállalói ezt is megismerjék. A kollégák Sencsenben tárt karokkal fogadtak, segítették a beilleszkedésemet” – emelte ki Molnár Tamás, aki azt is megjegyezte, hogy a BYD folyamatosan fejleszti a termelést is, ezért is lett világelső a BEV-ek, azaz az akkumulátoros elektromos járművek gyártásában.