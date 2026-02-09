Hivatalos bejelentés: Magyarországra jön a világ egyik legfontosabb politikusa — ez lehet a végső lökés Trumpnak, hogy ő is Budapestre repüljön?

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök a közeljövőben ismét Magyarországra látogat: az izraeli kormányfő a budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) szólal fel, ahol nagyon várják az amerikai elnök, Donald Trump érkezését is – erősítette meg az izraeli miniszterelnöki hivatal a The Times of Israel értesüléseit.

Orbán Viktor (balra) és Donald Trump / Fotó: AFP

A mostani látogatás időzítése a CPAC Hungaryre esett, amely az elmúlt években a nemzetközi jobboldal egyik fontos találkozóhelyévé vált, és hagyományosan Orbán Viktor nyitja meg. A szervezők szerint a konferencia mára olyan fórummá nőtte ki magát, amelyre a globális konzervatív tábor meghatározó szereplői is figyelnek.

Magyarország hasonló Izraelhez

A nemzetközi konzervatív politikai és szellemi élet egyik meghatározó fórumának számító rendezvényre számos külföldi politikus és aktivista érkezhet. Benjámin Netanjáhú és Orbán Viktor kapcsolata az elmúlt években látványosan szoros maradt a Times of Israel szerint. Az izraeli kormányfő legutóbb 2025 áprilisában járt Budapesten, amikor a karmelita kolostorban tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Izrael és Magyarország hasonló civilizációs és biztonsági kihívásokkal szembesül.

Orbán Viktor akkor kiemelte, hogy Magyarország kiáll Izrael önvédelemhez való joga mellett, és stratégiai partnerként tekint az országra nemcsak politikai, hanem gazdasági és hadiipari területen is. A miniszterelnökök azt is felidézték, hogy előző budapesti találkozójukra még nyolc évvel korábban került sor, egy teljesen más geopolitikai környezetben.

Rendkívüli: Trump ultimátumot adott – megvan az időpont, mikor köthetik meg a békét Budapesten

Donald Trump Budapesten köt békét?

A budapesti rendezvény kapcsán ismét felmerült Donald Trump esetleges személyes részvétele is. Bár hivatalos megerősítés egyelőre nincs, sajtóértesülések szerint az amerikai elnök – aki korábban több alkalommal videóüzenetben köszöntötte a konferenciát – akár személyesen is megjelenhet egy későbbi, 2026-os CPAC Hungary eseményen.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Netanjáhú-látogatásról és a CPAC időpontjáról szóló információk részben eltérő dátumokat említenek: míg az izraeli források tavaszi szereplésről beszélnek, a konferencia hivatalos menetrendje és a következő évek eseményei még pontosításra szorulnak. A végleges részletek várhatóan a következő hetekben tisztázódnak.