A pesti tőzsdének is kulcsfontosságú a jegybank keddi lépése

Az elmúlt hét tőkepiaci mozgásait az európai részvénypiacok felülteljesítése jellemezte. A friss pénzáramlások Európa felé irányulnak, miközben az amerikai technológiai szegmensben egyre gyakoribbak a rövid távú profitrealizálások. Az értékalapú rotációból ugyanakkor a rekordközeli indexszintek mellett nőtt a rövid távú korrekciók valószínűsége, és a hozamkörnyezet stabilizálódásából az európai bank- és ipari részvények profitálnak leginkább. Az elemzői konszenzus szerint a következő hetek kulcstényezője a jegybanki kommunikáció és a kötvényhozamok pályája lesz, a piac egyre érzékenyebben reagál a monetáris iránymutatás árnyalatnyi változásaira is.

Itthon a fókusz egyértelműen a forint pályájára és a monetáris politikára helyeződik. A Reuters régiós felmérése szerint a forint az elmúlt hetek erősödése után ismét sérülékenyebbé válhat, ha a kamatcsökkentési ciklus felgyorsul. A Magyar Nemzeti Bank február 24-i kamatdöntése ezért kulcsfontosságú. Elemzői vélemények szerint a 25 bázispontos vágás indíthatja el a lazítási szakaszt. Hatása vagy az lesz, hogy az alacsonyabb diszkontráta támogatja a részvényértékeltséget, vagy az, hogy egy esetleges forintgyengülés növeli a kockázati prémiumot. A következő két hét egyszerre lehet technikai és makrovezérelt időszak a magyar blue chipek számára.

A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése kulcsfontosságú lesz a pesti tőzsde és a hazai részvények számára is / Fotó: Vémi Zoltán

Összességében a magyar blue chipek nem mutatnak strukturális trendfordulót, inkább túlfűtött állapotból történő korrekció és konszolidáció zajlik. A következő két hét döntően a monetáris kommunikáció és a nemzetközi kockázati étvágy függvénye lesz – a kulcsszintek közelében a volatilitás emelkedése valószínűbb, mint az egyirányú trendmozgás.

OTP

Az OTP Bank árfolyama az európai bankszektor korrekciójához igazodva visszahúzódott, új ellenállási szintet kialakítva 42 ezer forintnál. Innen visszahúzódva a 39–40 ezer forintos szint egy rövid távú támasz, ennek esetleges elejtése egyértelműen megnyitja a teret a további lefelé irányuló mozgásnak, míg tartós letörés esetén 37 700 forint irányába gyorsulhat a korrekció. Azonban még az ilyen mértékű esés is benne maradna a hosszú távú emelkedő trendcsatornában, ami a 200 napos mozgóátlag fölött van kétezer forinttal. A következő két hétben az árfolyam érzékeny maradhat a bankszektor hangulatára és a kamatpályára. Ha az MNB döntése nem okoz forintgyengülési sokkot, a jelenlegi szintek technikai értelemben inkább konszolidációs zónának tekinthetők, mint trendfordulónak, hiszen mind a 200, mind az 50 napos átlag a trendben marad. Ugyanakkor az OTP március eleji eredménykommunikációja növeli az eseménykockázatot, így a volatilitás emelkedése valószínű.