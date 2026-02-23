A pesti tőzsdének is kulcsfontosságú a jegybank keddi lépése
Az elmúlt hét tőkepiaci mozgásait az európai részvénypiacok felülteljesítése jellemezte. A friss pénzáramlások Európa felé irányulnak, miközben az amerikai technológiai szegmensben egyre gyakoribbak a rövid távú profitrealizálások. Az értékalapú rotációból ugyanakkor a rekordközeli indexszintek mellett nőtt a rövid távú korrekciók valószínűsége, és a hozamkörnyezet stabilizálódásából az európai bank- és ipari részvények profitálnak leginkább. Az elemzői konszenzus szerint a következő hetek kulcstényezője a jegybanki kommunikáció és a kötvényhozamok pályája lesz, a piac egyre érzékenyebben reagál a monetáris iránymutatás árnyalatnyi változásaira is.
Itthon a fókusz egyértelműen a forint pályájára és a monetáris politikára helyeződik. A Reuters régiós felmérése szerint a forint az elmúlt hetek erősödése után ismét sérülékenyebbé válhat, ha a kamatcsökkentési ciklus felgyorsul. A Magyar Nemzeti Bank február 24-i kamatdöntése ezért kulcsfontosságú. Elemzői vélemények szerint a 25 bázispontos vágás indíthatja el a lazítási szakaszt. Hatása vagy az lesz, hogy az alacsonyabb diszkontráta támogatja a részvényértékeltséget, vagy az, hogy egy esetleges forintgyengülés növeli a kockázati prémiumot. A következő két hét egyszerre lehet technikai és makrovezérelt időszak a magyar blue chipek számára.
Összességében a magyar blue chipek nem mutatnak strukturális trendfordulót, inkább túlfűtött állapotból történő korrekció és konszolidáció zajlik. A következő két hét döntően a monetáris kommunikáció és a nemzetközi kockázati étvágy függvénye lesz – a kulcsszintek közelében a volatilitás emelkedése valószínűbb, mint az egyirányú trendmozgás.
OTP
Az OTP Bank árfolyama az európai bankszektor korrekciójához igazodva visszahúzódott, új ellenállási szintet kialakítva 42 ezer forintnál. Innen visszahúzódva a 39–40 ezer forintos szint egy rövid távú támasz, ennek esetleges elejtése egyértelműen megnyitja a teret a további lefelé irányuló mozgásnak, míg tartós letörés esetén 37 700 forint irányába gyorsulhat a korrekció. Azonban még az ilyen mértékű esés is benne maradna a hosszú távú emelkedő trendcsatornában, ami a 200 napos mozgóátlag fölött van kétezer forinttal. A következő két hétben az árfolyam érzékeny maradhat a bankszektor hangulatára és a kamatpályára. Ha az MNB döntése nem okoz forintgyengülési sokkot, a jelenlegi szintek technikai értelemben inkább konszolidációs zónának tekinthetők, mint trendfordulónak, hiszen mind a 200, mind az 50 napos átlag a trendben marad. Ugyanakkor az OTP március eleji eredménykommunikációja növeli az eseménykockázatot, így a volatilitás emelkedése valószínű.
Mol – korrekció túlvett állapot után
A Mol közel 30 százalékos év eleji emelkedést követően technikai értelemben túlvetté vált, majd korrekcióba fordult. A 3600 forintos szint rövid távú döntési pont, megtartása esetén 3660, majd 3830 forintig tartó visszapattanás jöhet, míg letörése a 3400–3130 közötti zóna felé nyithat teret. A fundamentális háttér rövid távon a hírekre érzékeny lehet, különösen az ellátási és finomítói marzsokkal kapcsolatos hírek lehetnek meghatározó befolyással. A technikai kép inkább egészséges korrekciót jelez egy emelkedő trendben, semmint trendfordulót, de a következő napok forgalmi szerkezete kulcsfontosságú lesz.
Richter – erőgyűjtés egy újabb menethez?
A Richter árfolyama a február eleji felpattanást követően pihenőt vett. Az MACD indikátor eladási jelzés közelében jár, ami rövid távon oldalazó vagy enyhén csökkenő pályát valószínűsít. A 11 600 forintos támasz alatti zárás lefelé nyithat teret, míg a 11 820 forint feletti kitörés esetén visszatérhet a pozitív technikai folytatás. Ha a dollár erősödése vagy a forint erővesztése megtörténik, akkor a gyógyszergyári részvény számára egyértelműen a további emelkedésnek lehet tere. A gyógyszerszektor nemzetközi szinten defenzív jellegű maradhat, de a hazai papír esetében egyelőre nem látható erős katalizátor. A következő két hét inkább a konszolidációról, semmint az impulzív mozgásról szólhat.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom esetében a többhetes emelkedő trend szintén pihenőpályán van, ugyanakkor egy nagyon erős „cap and handle” alakzat jelent meg, ami rendkívül lassan alakul ki, de ha megjelenik, akkor nagy valószínűséggel további emelkedést jelez előre. Az MACD-szerkezet inkább oldalazó jellegű, mint éles trendforduló. Ha a piac nem fordul erőteljes risk-off irányba, a papír stabilizálódhat a jelenlegi sávban. Az 1994 forint feletti kitörés újra megnyitná az utat 2075 forint feletti magasságokba, míg az 1896-os szint alatt technikailag mélyebb visszahúzódás következhet.