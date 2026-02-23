Deviza
Rendkívüli: újabb támadás a Barátság vezeték ellen, lángokban áll a kulcsfontosságú szivattyúállomás – egyértelműnek tűnik, ki tette

Tűz ütött ki a Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomáson. Az állomás a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja.
VG
2026.02.23, 06:38
Frissítve: 2026.02.23, 10:08

Hétfőre virradó éjjel újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Ismeretlen drónok támadták meg éjszaka az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ahol tűz ütött ki. Az RBC Ukrajina tudósítása szerint a Kalejkinó olajszállító állomás, az oroszok fővezeték-rendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található.

Barátság kőolajvezeték Kalejkino állomás orosz-ukrán háború szivattyúállomás, Kalejkinó
Támadás érte a Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ami a Barátság kőolajvezeték egyik fontos betáplálási pontja / Fotó: Exilenova plus

Ráadásul az Almetyjevszk környéke számít a Barátság kőolajvezeték (orosz nevén Druzsba) egyik legfontosabb kiindulási pontjának. A helyi állomásokon (beleértve a Kalejkinó környéki infrastruktúrát) keresztül a Tatárföldről és a szomszédos régiókból származó olaj a fővezetékbe kerül, amely továbbhalad a Szamara régión keresztül, majd nyugati irányba, Fehéroroszország felé, és onnan tovább Kelet- és Közép-Európa országaiba.

Az Oboz ukrán hírportál arról számolt be, hogy az Almetyjevszk közelében található Kalejkinó olajszivattyú-állomáson tűz ütött ki, a helyszínre az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának számos járműve kivonult. Bár kezdetben arról érkeztek hírek, hogy Barátság kőolajvezetéket érte támadás, amely az Almetyjevszk–Kalejkinó térségéből indul ki, később azonban kiderült, hogy a csapás magát az olajszivattyú-állomást érte, amely a Barátság rendszerének egyik betáplálási csomópontja. Vagyis attól, hogy nem konkrétan a vezeték sérült, még komoly fennakadásokat okoz nála a támadás.

A Kalejkinó olajszivattyú-állomás egy központi gyűjtő- és szivattyúállomás, amely a Transznyeft–Prikamje vállalathoz, vagyis a Transznyeft regionális részlegéhez tartozik. Ez a létesítmény szolgálja ki a vállalat fő kőolajvezetékeit, valamint biztosítja a nyersolaj továbbítását a vezetékrendszer különböző irányaiba. Pontosan a kalejkinói olajszivattyú-állomáson futnak össze a Volga-vidéki és a nyugat-szibériai olajmezőkről érkező olajvezetékek. Szintén innen továbbítják a kőolajat a nyugat felé tartó fővezetékbe.

Az elmúlt napokban Ukrajna ismét nagy erőkkel támadja Oroszország kritikus infrastruktúráját. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy csapást mért a Krasznodari határterületen található Tamanneftegaz olajterminálra is. A Volna település közelében fekvő létesítményt ukrán drónok rongálták meg.

Feketén-fehéren leírták: uniós rendelet mondja ki, hogy át kell engedni az orosz olajat, ha kiesik a Barátság kőolajvezeték – szorításban a horvátok, lépniük kell

Nincs energiabiztonsági krízishelyzet, és nem is lesz – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Czepek Gábor közölte: megvannak azok a biztonsági előírások, mechanizmusok, amelyekkel biztosítják az ország energiaellátását, kiváló biztonsági kőolaj-készletezési rendszer van, és felszabadítottak 250 ezer tonna kőolajat, amely biztosítja az ország ellátását.

Az államtitkár elmondta, hogy két jogi előírást kell betartani: az egyik az európai társulási megállapodás 276. cikkelye, amely kimondja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti a tagok energiabiztonságát, a másik a 2022/879-es EU-rendelet, amelybe magyar nyomásra bekerült az a passzus, hogy ha megszűnik az ellátás a Barátság kőolajvezetéken, akkor délről a Janaf- (használt formula még az Adria-kőolajvezeték is – a szerk.) vezetéken az orosz kőolajat át kell engedni.

