Rendkívüli: újabb támadás a Barátság vezeték ellen, lángokban áll a kulcsfontosságú szivattyúállomás – egyértelműnek tűnik, ki tette

Hétfőre virradó éjjel újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Ismeretlen drónok támadták meg éjszaka az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ahol tűz ütött ki. Az RBC Ukrajina tudósítása szerint a Kalejkinó olajszállító állomás, az oroszok fővezeték-rendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található.

Támadás érte a Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ami a Barátság kőolajvezeték egyik fontos betáplálási pontja / Fotó: Exilenova plus

Ráadásul az Almetyjevszk környéke számít a Barátság kőolajvezeték (orosz nevén Druzsba) egyik legfontosabb kiindulási pontjának. A helyi állomásokon (beleértve a Kalejkinó környéki infrastruktúrát) keresztül a Tatárföldről és a szomszédos régiókból származó olaj a fővezetékbe kerül, amely továbbhalad a Szamara régión keresztül, majd nyugati irányba, Fehéroroszország felé, és onnan tovább Kelet- és Közép-Európa országaiba.

Az Oboz ukrán hírportál arról számolt be, hogy az Almetyjevszk közelében található Kalejkinó olajszivattyú-állomáson tűz ütött ki, a helyszínre az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának számos járműve kivonult. Bár kezdetben arról érkeztek hírek, hogy Barátság kőolajvezetéket érte támadás, amely az Almetyjevszk–Kalejkinó térségéből indul ki, később azonban kiderült, hogy a csapás magát az olajszivattyú-állomást érte, amely a Barátság rendszerének egyik betáplálási csomópontja. Vagyis attól, hogy nem konkrétan a vezeték sérült, még komoly fennakadásokat okoz nála a támadás.

A Kalejkinó olajszivattyú-állomás egy központi gyűjtő- és szivattyúállomás, amely a Transznyeft–Prikamje vállalathoz, vagyis a Transznyeft regionális részlegéhez tartozik. Ez a létesítmény szolgálja ki a vállalat fő kőolajvezetékeit, valamint biztosítja a nyersolaj továbbítását a vezetékrendszer különböző irányaiba. Pontosan a kalejkinói olajszivattyú-állomáson futnak össze a Volga-vidéki és a nyugat-szibériai olajmezőkről érkező olajvezetékek. Szintén innen továbbítják a kőolajat a nyugat felé tartó fővezetékbe.

Az elmúlt napokban Ukrajna ismét nagy erőkkel támadja Oroszország kritikus infrastruktúráját. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy csapást mért a Krasznodari határterületen található Tamanneftegaz olajterminálra is. A Volna település közelében fekvő létesítményt ukrán drónok rongálták meg.