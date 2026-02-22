Deviza
Újabb gyógyvízzel gazdagodhat az ország

Jelentős fejlesztések előtt áll az Abonyi Termálfürdő. A fürdő modernizálására 62 millió forintot fordítanak, és gyógyvíz-minősítés megszerzése is folyamatban van.
VG
2026.02.22, 20:20

A Termalonline.hu számolt be róla, miszerint 85 kilométerre Budapesttől új gyógyvize lehet az országnak. Abony Pest megye Dél-keleti sarkában Cegléd és Szolnok között fekszik, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye mezsgyéjén. Az Abony Városi Strandfürdő a városközpont közelében fekszik. Kitűnő elhelyezkedésének köszönhetően a környékből busszal érkezők a főtérről pár perc sétával elérhetik. Az évtizedek óta meglévő fürdőben a környéken először volt lehetőség a termálvízben megmártózni. A 630 méter mélyről kinyert 44°C-os természetes melegvíz jelenleg ásványvíz minősítéssel rendelkezik a tervek szerint azonban hamarosan megszerezheti a gyógyvíz-minősítést.

Jelentős fejlesztéseket jelentett be az abonyi fürdő Fotó: abony.hu
Egy elnyert pályázat révén a fürdő modernizálására 62 millió forintot fordíthatnak. A beruházás során külsejében, és gépészetileg is megújulnak a medencék, valamint napvitorlákkal és napozóágyakkal is bővül a strand. Emellett a játszótéri kínálat is gazdagodik és egy strandröplabda-pályát is kialakítanak. A tavalyi évben pedig megkezdődött a gyógyvízzé nyilvánítási eljárás, ami még vonzóbbá teheti a megújuló fürdőt.

