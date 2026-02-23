Nagyon rég nem történt ilyen: filléres hitelek árasztották el a magyarországi bankokat, végre áttörés következett be a kamatnál – így juthat hozzá a lakosság az olcsóbb pénzhez

Az idei év elején általánossá váltak az egy számjegyű kamatok a személyi kölcsönöknél, és minden, a terméket áruló banki szereplőnél elérhetővé váltak 10 százalék alatti kamatok a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Tavaly szép ütemben csökkent a forintban nyújtott személyi kölcsönök éves, átlagos kamata / Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

Ez még akkor is nagyon lényeges fejlemény – teszi hozzá –, ha figyelembe vesszük, hogy egyes szereplőknél még komoly feltételeket is teljesíteni kell a kilencessel kezdődő éves kamat eléréséhez, illetve akad olyan pénzintézet is, ahol egyelőre célzott felhasználású konstrukcióknál érhető el a legkedvezőbb árazás.

Szépen olvadnak a kamatok

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly szép ütemben csökkent a forintban nyújtott személyi kölcsönök éves, átlagos kamata: a decemberre kimutatott, szerződésekben szereplő, 14,53 százalékos érték közel két százalékponttal – egész pontosan 188 bázisponttal – elmaradt a 2024. végitől. A decemberi, kicsivel több mint 14,5 százalékos átlagkamat emellett nagyjából 3,5 éves mélypontot is jelent, miközben a 2023 májusára kimutatott, 19,07 százalékos, sokéves csúcstól is bő 4,5 százalékponttal elmarad.

A személyi kölcsönök piacán ádáz verseny zajlik a bankok között, miután a lakáshitelek mellett ez a legkeresettebb lakossági finanszírozási termék: tavaly több mint 1120 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami közel 37 százalékkal meghaladta még az egy évvel korábbi rekordot is

– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán – teszi hozzá – csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg az első, évi 9 százalék alatti kamatról szóló ajánlat a piacon. A kamatok további, érdemi mértékű csökkenéséhez nyilvánvalóan a kamatkörnyezet kedvező alakulása is szükséges, hiszen a bankközi kamatok mérséklődése jelentősen növelné a pénzintézetek mozgásterét is.

Nem elérhetetlenek az alacsony kamatok

A személyi kölcsönök piacán változatlanul az igényelt hitel összege, és az igazolt jövedelem nagysága határozza meg elsősorban az elérhető kamatot, ám a BiztosDöntés.hu személyikölcsön-kalkulátora szerint így is jelentős különbségek lehetnek az egyes szolgáltatók ajánlatai között.