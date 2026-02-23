Nagyon rég nem történt ilyen: filléres hitelek árasztották el a magyarországi bankokat, végre áttörés következett be a kamatnál – így juthat hozzá a lakosság az olcsóbb pénzhez
Az idei év elején általánossá váltak az egy számjegyű kamatok a személyi kölcsönöknél, és minden, a terméket áruló banki szereplőnél elérhetővé váltak 10 százalék alatti kamatok a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
Ez még akkor is nagyon lényeges fejlemény – teszi hozzá –, ha figyelembe vesszük, hogy egyes szereplőknél még komoly feltételeket is teljesíteni kell a kilencessel kezdődő éves kamat eléréséhez, illetve akad olyan pénzintézet is, ahol egyelőre célzott felhasználású konstrukcióknál érhető el a legkedvezőbb árazás.
Szépen olvadnak a kamatok
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly szép ütemben csökkent a forintban nyújtott személyi kölcsönök éves, átlagos kamata: a decemberre kimutatott, szerződésekben szereplő, 14,53 százalékos érték közel két százalékponttal – egész pontosan 188 bázisponttal – elmaradt a 2024. végitől. A decemberi, kicsivel több mint 14,5 százalékos átlagkamat emellett nagyjából 3,5 éves mélypontot is jelent, miközben a 2023 májusára kimutatott, 19,07 százalékos, sokéves csúcstól is bő 4,5 százalékponttal elmarad.
A személyi kölcsönök piacán ádáz verseny zajlik a bankok között, miután a lakáshitelek mellett ez a legkeresettebb lakossági finanszírozási termék: tavaly több mint 1120 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami közel 37 százalékkal meghaladta még az egy évvel korábbi rekordot is
– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán – teszi hozzá – csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg az első, évi 9 százalék alatti kamatról szóló ajánlat a piacon. A kamatok további, érdemi mértékű csökkenéséhez nyilvánvalóan a kamatkörnyezet kedvező alakulása is szükséges, hiszen a bankközi kamatok mérséklődése jelentősen növelné a pénzintézetek mozgásterét is.
Nem elérhetetlenek az alacsony kamatok
A személyi kölcsönök piacán változatlanul az igényelt hitel összege, és az igazolt jövedelem nagysága határozza meg elsősorban az elérhető kamatot, ám a BiztosDöntés.hu személyikölcsön-kalkulátora szerint így is jelentős különbségek lehetnek az egyes szolgáltatók ajánlatai között.
- Az OTP Bank kínálatában szereplő OTP Otthon Személyi Kölcsönnél a legfelső összegsávban évi 9,99 százalék az éves kamat, miközben a hitelösszeg 15 millió forint, a futamidő pedig 10 év is lehet. Fontos feltétel viszont, hogy az igénylő havi jövedelme érje el a 400 ezer forintot, és az elfogadott kategóriákba tartozó ingatlanban is legyen tulajdoni hányada.
- A K&H a közelmúltban növelte meg 10 évre az igényelhető futamidőt egyes személyi hiteleinél, és az átutalási kedvezmény kivezetésével tovább egyszerűsített a kiemelt személyi kölcsön igénylési feltételein. Mindezek nyomán a kiemelt személyi kölcsön éves kamata 9,99 százalék is lehet, ha az igénylő havi jövedelme eléri a 400 000, a kölcsön összege pedig a hárommillió forintot.
- Az Erste személyi kölcsönénél akár évi 9,69 százalék is lehet az éves kamat, ám ehhez legalább 500 000 forint havi jövedelem és 12 millió forintos hitelösszeg is szükséges. Tíz százalék alatti – 9,89 százalékos – kamat viszont 400 ezer forintos jövedelemmel és hárommillió forint igénylésével is elérhető a pénzintézetnél.
- A CIB Bank személyi hitelénél hétmillió forintot elérő hitelösszegtől évi 9,59 százalék is lehet az éves kamat, legalább hárommillió forintos, de hétmillió forint alatti kölcsönösszegnél pedig évi 9,79 százalék. Ehhez ugyanakkor a legjobb, „A” ügyfélminősítés szükséges, miközben ezek a kondíciók a fióki és telefonos igénylésre vonatkoznak.
- Az MBH Bank személyi hiteleinél helyben vezetett számla, 400 ezer forint havi jövedelem, és legalább ötmillió forintos hitelösszeg szükséges a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.