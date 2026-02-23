Deviza
EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15% EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,16 +0,8% BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,16 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bank
kamat
személyi kölcsön

Nagyon rég nem történt ilyen: filléres hitelek árasztották el a magyarországi bankokat, végre áttörés következett be a kamatnál – így juthat hozzá a lakosság az olcsóbb pénzhez

Az elmúlt hetek kamatcsökkentései nyomán minden bank kínálatában megjelentek a 10 százalék alatti kamattal igényelhető személyi kölcsönök. A nagy kérdés most már az, hogy a 9 százalék alatti kamatok mikor jelennek meg a piacon.
VG
2026.02.23, 07:17
Frissítve: 2026.02.23, 13:16

Az idei év elején általánossá váltak az egy számjegyű kamatok a személyi kölcsönöknél, és minden, a terméket áruló banki szereplőnél elérhetővé váltak 10 százalék alatti kamatok a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

adó,vállalkozó klcsn kamat
Tavaly szép ütemben csökkent a forintban nyújtott személyi kölcsönök éves, átlagos kamata / Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

Ez még akkor is nagyon lényeges fejlemény – teszi hozzá –, ha figyelembe vesszük, hogy egyes szereplőknél még komoly feltételeket is teljesíteni kell a kilencessel kezdődő éves kamat eléréséhez, illetve akad olyan pénzintézet is, ahol egyelőre célzott felhasználású konstrukcióknál érhető el a legkedvezőbb árazás.

Szépen olvadnak a kamatok

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly szép ütemben csökkent a forintban nyújtott személyi kölcsönök éves, átlagos kamata: a decemberre kimutatott, szerződésekben szereplő, 14,53 százalékos érték közel két százalékponttal – egész pontosan 188 bázisponttal – elmaradt a 2024. végitől. A decemberi, kicsivel több mint 14,5 százalékos átlagkamat emellett nagyjából 3,5 éves mélypontot is jelent, miközben a 2023 májusára kimutatott, 19,07 százalékos, sokéves csúcstól is bő 4,5 százalékponttal elmarad.

A személyi kölcsönök piacán ádáz verseny zajlik a bankok között, miután a lakáshitelek mellett ez a legkeresettebb lakossági finanszírozási termék: tavaly több mint 1120 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami közel 37 százalékkal meghaladta még az egy évvel korábbi rekordot is

– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán – teszi hozzá – csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg az első, évi 9 százalék alatti kamatról szóló ajánlat a piacon. A kamatok további, érdemi mértékű csökkenéséhez nyilvánvalóan a kamatkörnyezet kedvező alakulása is szükséges, hiszen a bankközi kamatok mérséklődése jelentősen növelné a pénzintézetek mozgásterét is.

Súlyos döntést hoznak Varga Mihályék, ezt az egész gazdaság megérezheti – igaznak bizonyul a korábbi elszólás?

Nem elérhetetlenek az alacsony kamatok

A személyi kölcsönök piacán változatlanul az igényelt hitel összege, és az igazolt jövedelem nagysága határozza meg elsősorban az elérhető kamatot, ám a BiztosDöntés.hu személyikölcsön-kalkulátora szerint így is jelentős különbségek lehetnek az egyes szolgáltatók ajánlatai között.

  • Az OTP Bank kínálatában szereplő OTP Otthon Személyi Kölcsönnél a legfelső összegsávban évi 9,99 százalék az éves kamat, miközben a hitelösszeg 15 millió forint, a futamidő pedig 10 év is lehet. Fontos feltétel viszont, hogy az igénylő havi jövedelme érje el a 400 ezer forintot, és az elfogadott kategóriákba tartozó ingatlanban is legyen tulajdoni hányada.
  • A K&H a közelmúltban növelte meg 10 évre az igényelhető futamidőt egyes személyi hiteleinél, és az átutalási kedvezmény kivezetésével tovább egyszerűsített a kiemelt személyi kölcsön igénylési feltételein. Mindezek nyomán a kiemelt személyi kölcsön éves kamata 9,99 százalék is lehet, ha az igénylő havi jövedelme eléri a 400 000, a kölcsön összege pedig a hárommillió forintot.
  • Az Erste személyi kölcsönénél akár évi 9,69 százalék is lehet az éves kamat, ám ehhez legalább 500 000 forint havi jövedelem és 12 millió forintos hitelösszeg is szükséges. Tíz százalék alatti – 9,89 százalékos – kamat viszont 400 ezer forintos jövedelemmel és hárommillió forint igénylésével is elérhető a pénzintézetnél.
  • A CIB Bank személyi hitelénél hétmillió forintot elérő hitelösszegtől évi 9,59 százalék is lehet az éves kamat, legalább hárommillió forintos, de hétmillió forint alatti kölcsönösszegnél pedig évi 9,79 százalék. Ehhez ugyanakkor a legjobb, „A” ügyfélminősítés szükséges, miközben ezek a kondíciók a fióki és telefonos igénylésre vonatkoznak.
  • Az MBH Bank személyi hiteleinél helyben vezetett számla, 400 ezer forint havi jövedelem, és legalább ötmillió forintos hitelösszeg szükséges a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu