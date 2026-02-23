Eljött az idő, döntő órák várnak a magyar gazdaságra: Varga Mihály olyat tehet a Magyar Nemzeti Bank élén, mint még soha – másfél év után kamatvágás kezdődhet

Ezeket mérlegeli most a jegybank

Ami biztosan a lazítás mellett szól, az az inflációs szint, illetve a viszonylag stabil forintárfolyam. Ez a kettő persze nem is olyan magától értetődő, mint amilyennek hangzik, az elmúlt években nem szoktunk ezekhez hozzá. A forint továbbra is erősnek számít, tavaly év eleje óta az euróval szemben több mint 7 százalékkal, a dollárral szemben pedig 20 százalékkal erősödött, ráadásul a jegybank decemberi kommunikációs fordulatát is jól vette, azóta még alacsonyabb szinten is van. Az akkori 381 forintnál lévő támaszt áttörte, és jelenleg is 380 alatt van az árfolyam az euróval szemben.

A jegybanki lazítás mellett szól a nemzetközi kamatkörnyezet is. Míg ugyanis az MNB az elmúlt 1,5 évben változatlanul hagyta az irányadó rátát, addig a régiós és nagy jegybankok többsége lazított

az Európai Központi Bank tavaly négyszer vágott, irányadó rátája jelenleg 2 százalék.

a Fed alapkamata 3,5-3,75 százalék a tavalyi 3 vágás után.

a lengyel jegybank irányadó rátája 5,75 százalékról 4 százalékra,

míg a csehé 4 százalékról 3,5 százalékra csökkent.

Ezen országok, országcsoportok többségében (az eurózónát kivéve) idén is várható kamatcsökkentés. Ez azt jelenti, hogy egy 25 bázispontos lazítás után a magyar kamat még mindig érdemben meghaladja a régiós átlagot, még mindig érdemes idehozni a pénzt, még mindig fenn tudja tartani a carry trade az árfolyamot. Ezt az is támogatja, hogy a piaci érzékelésben fokozatosan megjelenik a stabilabb forintárfolyam, azaz hogy a korábbiakkal szemben nem kell bekalkulálni egy gyengítő hatást.

Egyetlen régiós ország van, ahol nem történt lazítás és ahol az alapkamat a magyarral megegyezően 6,5 százalék, ez pedig Románia. Ott viszont az infláció a 10 százalékot közelíti, tehát egy 2,1 és egy közel 10 százalékos infláció esetében nem biztos, hogy szükséges ugyanazon kamatszint fenntartása, még akkor sem, ha a 10 százalékos inflációban vannak egyedi tételek, adóemelések – véli Regős Gábor.

Óvatosabb monetáris politikát vár Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztály vezető elemzője, aki 50-50 százalék esélyt adna arra, hogy 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre vagy erős jelzés mellett kivár még a jegybank. Úgy látja, a forint erősödését segítette, hogy némiképp lefelé tolódott a várt Fed-kamatpálya is, és a mostani piaci árazások alapján 3 kamatvágás jöhet az amerikai jegybanktól az idei év során, szemben a korábbi 2-vel.