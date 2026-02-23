Nyilvánosságra hozta a NAV, kikre fog lecsapni 2026-ban: itt a pontos lista, sokan készülhetnek ellenőrzésekre – megszólalt az adóhivatal elnöke

Tavaly a NAV több mint 132 ezer ellenőrzést végzett. A revizorok az esetek több mint 20 százalékban nem szankcionáltak, hanem segítettek.

A NAV a csalárd adózók gyorsabb kiszűréséért dolgozik / Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

Itt a friss ellenőrzési terv a NAV-tól

A kilencezer támogató eljárás és a 21 ezer támogató jellegű ellenőrzés a jogkövetési hajlandóság ösztönzése mellett kifizetődő is volt. Az adózók – az önellenőrzéseik révén – ugyanis mintegy 60 milliárd forintnyi adót „vallottak be” – összegezte az eredményeket az elnök.

A NAV a 2026-os ellenőrzési terv összeállításakor három tényezőt vett figyelembe: az elmúlt év ellenőrzési tapasztalatait, a kockázatelemzési és adattudományi elemzéseket, illetve a NAV bűnügyi szakterületének csalárd tevékenységekre, fertőzött ágazatokra vonatkozó információit – emelte ki Vágujhelyi Ferenc. A NAV működése mára alapvetően adatvezérelt – hangsúlyozta Vágujhelyi Ferenc.

Az online számlaadatok, az online pénztárgépek adatai, az eKÁER, az ágazati adatszolgáltatások, a nemzetközi pénzügyi információcsere és számos más rendszer adatait együttesen elemezzük, mesterséges intelligenciával támogatva

– fogalmazott a szakértő.

Így a NAV képes arra, hogy már akár a számla kiállításakor kiszűrje a kockázatos mutatókkal rendelkező cégeket, amelyeknek például alig van munkavállalójuk, nincs gépparkjuk, az üzlet- vagy raktárhelységük csak papíron létezik. Idén ezek a csalárd cégek már a bevallás benyújtását megelőzően is számíthatnak revizori vizsgálatra

– szögezte le az elnök. Vágujhelyi Ferenc szerint a NAV fellépése továbbra is arányos, az adózói magatartáshoz igazodik. Az együttműködő adózók támogató eljárásokra, adategyeztetésre számíthatnak, ugyanakkor a szándékos jogsértések esetén a hivatal gyors és célzott adó- és vámellenőrzésekkel lép fel.

Tiszta vizet öntött a pohárba a NAV: a razziák senkit sem lephetnek meg – országos modell alapján dolgoznak, az Adótraffipaxból lehet tájékozódni

A tisztességes vállalkozások érdekében

„A tisztességes vállalkozások védelme érdekében ott avatkozunk be hatósági eszközökkel, ahol a kockázat valódi” – húzta alá. Az idén ellenőrzésre, adóügyi intézkedésre számíthatnak többek között az évek óta tagi kölcsönből működő cégek, a levonható áfájukat évek óta görgetők, a nagy forgalmat alkalmazott nélkül bonyolítók mellett a rendezvényszervezők, a futárcégek, az e-kereskedelmi platformok, valamint a bevételüket eltitkoló influenszerek.

Kiemelt figyelem irányul az építőiparra, az autó- és alkatrész-kereskedelemre, az informatikai termékek piacára, az online értékesítésre és a jövedéki termékek forgalmára, a nagy adóteljesítményű vállalkozásoknál pedig ágazatspecifikus, a transzferárazásra is fókuszáló vizsgálatok várhatók.

A vámterületen az EU-n kívüli kereskedelem szabályossága, a szankciók betartása és a termékbiztonsági előírások állnak a fókuszban.

A közúton az illegális dohány felderítése érdekében végzett vizsgálatok mellett az eKÁER, az útdíjfizetési, súlymérési és kameraészlelési adatok alapján a kockázatosnak ítélt szállítmányokat is ellenőrzik a pénzügyőrök

– tette hozzá. A cél változatlan: a költségvetési bevételek védelme, a tisztességes gazdasági szereplők versenyhelyzetének erősítése, és egy olyan magas szintű, adatvezérelt hatósági működés, amely a technológiai lehetőségeket a valós idejű adatokra és fejlett elemzési modellekre alapozva a lehető legmagasabb szinten használja ki – összegezte a NAV elnöke a hivatal 2026-os fókuszát.