Ilyen nincs, teljes a döbbenet: elveszik Romániától a Daciát, más országokban fogják gyártani az új modelleket — meggondolta magát a tulajdonos

Az európai autóipar átalakulása újabb fordulóponthoz érkezett: miközben a Dacia két új modellel készül piacra lépni 2026-ban, egyiket sem a romániai Mioveniben fogják gyártani – értesült a Maszol.ro.

A törökországi Dacia-üzem versenyképesebb költségszinttel és nagyobb rugalmassággal működik / Fotó: Punghi

A márka tulajdonosa, a Renault Group idén két új típust vezet be. Az egyik a C-Neo névre keresztelt kompakt kombi, amelyet eredetileg a Mioveniben működő Automobile Dacia SA üzemében szereltek volna össze. A vállalatvezetés azonban módosította a terveket: a modell gyártása végül a törökországi Bursa városában található Oyak Renault gyárában történik majd.

A döntést a konszern részéről azzal indokolták, hogy a törökországi üzem versenyképesebb költségszinttel és nagyobb rugalmassággal működik. Fabrice Cambolive, a Renault fejlesztési igazgatója szerint az Európában forgalmazott, de Törökországban gyártott modell „fantasztikus autó lesz”, és a vállalatvezetés nagy bizalmat helyez a török gyártóbázisba.

A másik újdonság egy új elektromos Dacia lesz, amelynek gyártását kezdettől fogva nem Romániába tervezték. A modell a Renault szlovéniai üzemében készül majd, illeszkedve a csoport villamosítási stratégiájához és a gyártás regionális optimalizálásához.

Szűkülő Dacia-modellpaletta Mioveniben

Néhány évvel ezelőtt még négy modell,

a Logan,

a Sandero,

a Jogger

és Duster készült Mioveniben.

Ez kiegyensúlyozott megrendelésállományt biztosított a román beszállítóknak, és stabil termelési volument jelentett az üzem számára. Az üzletpolitika időközben átalakult: jelenleg Romániában már csak a magasabb árfekvésű, nagyobb hozzáadott értéket képviselő Duster és Bigster gyártása zajlik.

Az alacsonyabb árú modellek közül a Sandero és a Jogger összeszerelése a Renault marokkói, tangeri és casablancai üzemeiben folyik, míg az elektromos hajtású Dacia Spring kezdettől fogva Kínában készül.

Csökkenő kibocsátás, önkéntes távozások

A termelési számok már most jelzik a változás hatását. Az Automobile Dacia 2025-ös kibocsátása 4,2 százalékkal maradt el a 2024-es szinttől, 2026 januárjában pedig 14,82 százalékos visszaesést regisztráltak éves összevetésben. A vállalatvezetés 2025 végén bejelentette: 2026 januárjától napi 165 járművel csökkentik a termelést.

A visszafogott gyártási volumenhez igazodva a cég létszámleépítést is tervez, ugyanakkor formálisan nem elbocsátásokkal, hanem önkéntes távozási programmal. A Profit.ro beszámolója szerint akár 900 munkavállaló is élhet a lehetőséggel.

A végkielégítési csomag sávosan emelkedik a szolgálati idő függvényében. A legfeljebb két éve a vállalatnál dolgozók nettó 25 ezer lejre (mintegy 1,9 millió forint) jogosultak. A 16 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők akár 210 ezer lejt (hozzávetőleg 15,7 millió forint) is kaphatnak. A foglalkozási ártalom vagy munkabaleset miatt részlegesen munkaképtelenné vált dolgozók esetében a juttatás elérheti a 240 ezer lejt (mintegy 18 millió forint).