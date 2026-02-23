Ilyen nincs, teljes a döbbenet: elveszik Romániától a Daciát, más országokban fogják gyártani az új modelleket — meggondolta magát a tulajdonos
Az európai autóipar átalakulása újabb fordulóponthoz érkezett: miközben a Dacia két új modellel készül piacra lépni 2026-ban, egyiket sem a romániai Mioveniben fogják gyártani – értesült a Maszol.ro.
A márka tulajdonosa, a Renault Group idén két új típust vezet be. Az egyik a C-Neo névre keresztelt kompakt kombi, amelyet eredetileg a Mioveniben működő Automobile Dacia SA üzemében szereltek volna össze. A vállalatvezetés azonban módosította a terveket: a modell gyártása végül a törökországi Bursa városában található Oyak Renault gyárában történik majd.
A döntést a konszern részéről azzal indokolták, hogy a törökországi üzem versenyképesebb költségszinttel és nagyobb rugalmassággal működik. Fabrice Cambolive, a Renault fejlesztési igazgatója szerint az Európában forgalmazott, de Törökországban gyártott modell „fantasztikus autó lesz”, és a vállalatvezetés nagy bizalmat helyez a török gyártóbázisba.
A másik újdonság egy új elektromos Dacia lesz, amelynek gyártását kezdettől fogva nem Romániába tervezték. A modell a Renault szlovéniai üzemében készül majd, illeszkedve a csoport villamosítási stratégiájához és a gyártás regionális optimalizálásához.
Szűkülő Dacia-modellpaletta Mioveniben
Néhány évvel ezelőtt még négy modell,
- a Logan,
- a Sandero,
- a Jogger
- és Duster készült Mioveniben.
Ez kiegyensúlyozott megrendelésállományt biztosított a román beszállítóknak, és stabil termelési volument jelentett az üzem számára. Az üzletpolitika időközben átalakult: jelenleg Romániában már csak a magasabb árfekvésű, nagyobb hozzáadott értéket képviselő Duster és Bigster gyártása zajlik.
Az alacsonyabb árú modellek közül a Sandero és a Jogger összeszerelése a Renault marokkói, tangeri és casablancai üzemeiben folyik, míg az elektromos hajtású Dacia Spring kezdettől fogva Kínában készül.
Csökkenő kibocsátás, önkéntes távozások
A termelési számok már most jelzik a változás hatását. Az Automobile Dacia 2025-ös kibocsátása 4,2 százalékkal maradt el a 2024-es szinttől, 2026 januárjában pedig 14,82 százalékos visszaesést regisztráltak éves összevetésben. A vállalatvezetés 2025 végén bejelentette: 2026 januárjától napi 165 járművel csökkentik a termelést.
A visszafogott gyártási volumenhez igazodva a cég létszámleépítést is tervez, ugyanakkor formálisan nem elbocsátásokkal, hanem önkéntes távozási programmal. A Profit.ro beszámolója szerint akár 900 munkavállaló is élhet a lehetőséggel.
A végkielégítési csomag sávosan emelkedik a szolgálati idő függvényében. A legfeljebb két éve a vállalatnál dolgozók nettó 25 ezer lejre (mintegy 1,9 millió forint) jogosultak. A 16 évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők akár 210 ezer lejt (hozzávetőleg 15,7 millió forint) is kaphatnak. A foglalkozási ártalom vagy munkabaleset miatt részlegesen munkaképtelenné vált dolgozók esetében a juttatás elérheti a 240 ezer lejt (mintegy 18 millió forint).
Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója hangsúlyozta: nem minden távozási kérelmet hagynak jóvá, a döntés a részlegvezetők hatáskörébe tartozik. Ez arra utal, hogy a vállalat igyekszik megőrizni a kulcskompetenciákat, miközben alkalmazkodik a csökkenő termelési igényhez.
Versenyképesség kontra hazai iparpolitika
A döntések mögött egyértelműen a költséghatékonyság és a globális versenyképesség áll. A Renault csoport számára a gyártás optimalizálása, az alacsonyabb költségszintű országok bevonása és az elektromos átállás finanszírozása elsődleges szempont.
Ugyanakkor a román gazdaság szempontjából a fejlemények kockázatokat hordoznak. A beszállítói lánc megrendeléseinek csökkenése, a termelési volumen visszaesése és a munkaerő-állomány apadása hosszabb távon az ágazat súlyának mérséklődéséhez vezethet.
Egy harmadik nézőpont szerint ugyanakkor a Mioveniben lévő üzem specializációja a magasabb hozzáadott értékű modellekre stabilabb jövedelmezőséget biztosíthat. A Duster és a Bigster pozicionálása lehetőséget ad arra, hogy a romániai gyártás a jövőben inkább a profitabilitásra, mintsem a darabszámra épüljön.
Az biztos, hogy a Dacia termeléscsökkentése és az új modellek külföldi gyártása új korszakot jelez a romániai autógyártásban. A következő években az dől el, hogy a stratégiai átrendeződés átmeneti alkalmazkodásnak vagy tartós szerkezeti változásnak bizonyul.