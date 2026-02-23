Őrült hét vár ránk a tőkepiacokon: jelent az Nvidia, teljes a káosz Trump vámháborújában, az iráni konfliktus kilőheti az olajárat

A piac figyelmét az elmúlt héten a gazdaságpolitika uralta, amely pénteken a régóta várt legfelsőbb bírósági döntéssel csúcsosodott ki: a testület megsemmisítette Trump elnök átfogó vámrendszerét. Pénteken mindhárom vezető részvényindex emelkedésbe fordult a döntés hatására, és a hetet is pluszban zárta. A részvénypiac azonban őrült hétre készül: a vámháborúban teljes a káosz, az Nvida gyorsjelentése a tech szektornak szabhat irányt, az iráni konfliktus pedig jókora lökést adhat az olajáraknak.

A részvénypiac az Nvidia gyorsjelentését várja, de vámháborús fronton, és az iraki konfliktusban is jöhetnek a piacot alapvetően befolyásoló hírek / Fotó: AFP

Az S&P 500 0,7 százalékos emelkedéssel zárt, így heti szinten 1,1 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A blue chip részvényekben gazdag DJIA pénteken 0,5 százalékkal erősödött, heti szinten pedig szűk 0,3 százalékos nyereséget ért el.

A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite pénteken 0,9 százalékkal emelkedett, így a hetet 1,3 százalékos pluszban zárta.

Az olajárak nagyjából 5,5 százalékkal emelkedtek a héten, a kereskedők beárazták a közel-keleti ellátási zavarok lehetőségét arra az esetre, ha az Egyesült Államok csapást mérne Iránra. Ezzel az energiahordozó havi hozama megközelítette a 11 százalékot.

Makroadatdömping várható

A következő hét makrogazdasági naptárának középpontjában a pénteken megjelenő termelői árindex (PPI) áll majd, amely képet ad a befektetőknek a termelési lánc elején jelentkező költségnyomásról, miközben az infláció továbbra is makacsul a Federal Reserve 2 százalékos célja felett tartózkodik.

Ezt megelőzően azonban publikálják a Fed által talán leginkább figyelt mutatót, a személyes fogyasztási kiadások januári árindexét (PCE). A mutató 0,4 százalékkal emelkedett decemberben az előző hónaphoz képest, ami gyorsabb növekedés a novemberinél.

A befektetők kedden a Conference Board fogyasztói bizalmi indexéből kapnak új jelzést a lakosság vásárlási hangulatáról,

szerdán pedig a heti első alkalommal benyújtott munkanélkülisegély-kérelmek és a folyamatos kérelmek adatai szolgálnak további információval az amerikai munkaerőpiacról.

Iránymutatást vár a részvénypiac az Nvida gyorsjelentésétől

Vállalati fronton a figyelem középpontjában az Nvidia negyedik negyedéves gyorsjelentése áll, amelyet szerdán, piaczárás után tesznek közzé.

A világ legértékesebb vállalatának számító csipgyártó eredményei kulcsfontosságú indikátornak számítanak a mesterséges intelligencia köré épülő befektetési hullám állapotáról.

A Salesforce (CRM) szerdai jelentése szintén iránymutatást adhat a februárban jelentős eladási hullámot elszenvedő szoftverszektor helyzetéről.

A Home Depot és a Lowe’s – kedden, illetve szerdán – a lakáspiac állapotáról nyújthatnak közvetett képet, míg

a Constellation Energy és a Dominion Energy az amerikai villamosenergia-piac helyzetébe engedhetnek betekintést.

Teljes a káosz a vámháborúban

A befektetők – és a Fehér Ház – végre megkapták a közel egy éve várt döntést. A Legfelsőbb Bíróság pénteken 6–3 arányban úgy határozott, hogy megsemmisíti Trump elnök vámrendszerének jelentős részét, kimondva:

a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) nem biztosít felhatalmazást az elnök számára átfogó vámok kivetésére más országokra.

Ez súlyos csapást jelent az amerikai adminisztráció gazdaság- és külpolitikájára. A döntést követő percekben a részvénypiac ledolgozta a pénteki kereskedés elején elszenvedett veszteségeket, és mérsékelt emelkedéssel reagált a határozatra.

A piac reakciója visszafogott volt, ami arra utal, hogy a döntést nagyrészt már beárazták

– idézi a Yahoo Finance Gina Bolvint, a Bolvin Wealth Management Group elnökét. „Mivel az IEEPA-alapú vámok a kivetett vámok mintegy 60 százalékát tették ki, a döntés gazdasági hatása korlátozott.”

Ugyanakkor nyitva maradt a visszatérítések kérdése, amelyek becslések szerint akár 175 milliárd dollárt is elérhetnek.

Erről a kérdésről most washingtoni kereskedelmi bíróságok döntenek majd,

de az importtól függő vállalatok várhatóan azonnal benyújtják kérelmeiket az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatalhoz.

Trump elnök pénteki sajtótájékoztatóján közölte: a Fehér Ház haladéktalanul bevezet egy „10 százalékos globális vámot… a már érvényben lévő normál vámokon felül” az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján, miközben az adminisztráció más jogi eszközökkel igyekszik pótolni a most megsemmisített IEEPA-vámokat.

Rövid távú piaci emelkedés esetén eladói oldalon lennénk, mert a Trump-adminisztráció gyorsan más jogi alapokra helyezi a pótló vámokat, miközben a költségvetési hiány átmenetileg emelkedik

– írta Jeff Buchbinder, az LPL Financial vezető részvénystratégája.