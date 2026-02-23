Őrült hét vár ránk a tőkepiacokon: jelent az Nvidia, teljes a káosz Trump vámháborújában, az iráni konfliktus kilőheti az olajárat
A piac figyelmét az elmúlt héten a gazdaságpolitika uralta, amely pénteken a régóta várt legfelsőbb bírósági döntéssel csúcsosodott ki: a testület megsemmisítette Trump elnök átfogó vámrendszerét. Pénteken mindhárom vezető részvényindex emelkedésbe fordult a döntés hatására, és a hetet is pluszban zárta. A részvénypiac azonban őrült hétre készül: a vámháborúban teljes a káosz, az Nvida gyorsjelentése a tech szektornak szabhat irányt, az iráni konfliktus pedig jókora lökést adhat az olajáraknak.
- Az S&P 500 0,7 százalékos emelkedéssel zárt, így heti szinten 1,1 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.
- A blue chip részvényekben gazdag DJIA pénteken 0,5 százalékkal erősödött, heti szinten pedig szűk 0,3 százalékos nyereséget ért el.
- A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite pénteken 0,9 százalékkal emelkedett, így a hetet 1,3 százalékos pluszban zárta.
- Az olajárak nagyjából 5,5 százalékkal emelkedtek a héten, a kereskedők beárazták a közel-keleti ellátási zavarok lehetőségét arra az esetre, ha az Egyesült Államok csapást mérne Iránra. Ezzel az energiahordozó havi hozama megközelítette a 11 százalékot.
Makroadatdömping várható
- A következő hét makrogazdasági naptárának középpontjában a pénteken megjelenő termelői árindex (PPI) áll majd, amely képet ad a befektetőknek a termelési lánc elején jelentkező költségnyomásról, miközben az infláció továbbra is makacsul a Federal Reserve 2 százalékos célja felett tartózkodik.
- Ezt megelőzően azonban publikálják a Fed által talán leginkább figyelt mutatót, a személyes fogyasztási kiadások januári árindexét (PCE). A mutató 0,4 százalékkal emelkedett decemberben az előző hónaphoz képest, ami gyorsabb növekedés a novemberinél.
- A befektetők kedden a Conference Board fogyasztói bizalmi indexéből kapnak új jelzést a lakosság vásárlási hangulatáról,
- szerdán pedig a heti első alkalommal benyújtott munkanélkülisegély-kérelmek és a folyamatos kérelmek adatai szolgálnak további információval az amerikai munkaerőpiacról.
Iránymutatást vár a részvénypiac az Nvida gyorsjelentésétől
Vállalati fronton a figyelem középpontjában az Nvidia negyedik negyedéves gyorsjelentése áll, amelyet szerdán, piaczárás után tesznek közzé.
A világ legértékesebb vállalatának számító csipgyártó eredményei kulcsfontosságú indikátornak számítanak a mesterséges intelligencia köré épülő befektetési hullám állapotáról.
- A Salesforce (CRM) szerdai jelentése szintén iránymutatást adhat a februárban jelentős eladási hullámot elszenvedő szoftverszektor helyzetéről.
- A Home Depot és a Lowe’s – kedden, illetve szerdán – a lakáspiac állapotáról nyújthatnak közvetett képet, míg
- a Constellation Energy és a Dominion Energy az amerikai villamosenergia-piac helyzetébe engedhetnek betekintést.
Teljes a káosz a vámháborúban
A befektetők – és a Fehér Ház – végre megkapták a közel egy éve várt döntést. A Legfelsőbb Bíróság pénteken 6–3 arányban úgy határozott, hogy megsemmisíti Trump elnök vámrendszerének jelentős részét, kimondva:
a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) nem biztosít felhatalmazást az elnök számára átfogó vámok kivetésére más országokra.
Ez súlyos csapást jelent az amerikai adminisztráció gazdaság- és külpolitikájára. A döntést követő percekben a részvénypiac ledolgozta a pénteki kereskedés elején elszenvedett veszteségeket, és mérsékelt emelkedéssel reagált a határozatra.
A piac reakciója visszafogott volt, ami arra utal, hogy a döntést nagyrészt már beárazták
– idézi a Yahoo Finance Gina Bolvint, a Bolvin Wealth Management Group elnökét. „Mivel az IEEPA-alapú vámok a kivetett vámok mintegy 60 százalékát tették ki, a döntés gazdasági hatása korlátozott.”
- Ugyanakkor nyitva maradt a visszatérítések kérdése, amelyek becslések szerint akár 175 milliárd dollárt is elérhetnek.
- Erről a kérdésről most washingtoni kereskedelmi bíróságok döntenek majd,
- de az importtól függő vállalatok várhatóan azonnal benyújtják kérelmeiket az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatalhoz.
Trump elnök pénteki sajtótájékoztatóján közölte: a Fehér Ház haladéktalanul bevezet egy „10 százalékos globális vámot… a már érvényben lévő normál vámokon felül” az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján, miközben az adminisztráció más jogi eszközökkel igyekszik pótolni a most megsemmisített IEEPA-vámokat.
Rövid távú piaci emelkedés esetén eladói oldalon lennénk, mert a Trump-adminisztráció gyorsan más jogi alapokra helyezi a pótló vámokat, miközben a költségvetési hiány átmenetileg emelkedik
– írta Jeff Buchbinder, az LPL Financial vezető részvénystratégája.
Hozzátette: „ha azonban az alacsonyabb vámok segítenek mérsékelni az inflációt, az megerősítheti a Fed idei kamatcsökkentésére vonatkozó várakozásokat.”
Tovább éleződhet az iráni–amerikai feszültség
Az olajárak, amelyek 2025-ben folyamatos csökkenő trendben mozogtak, 2026 eleje óta 15 százalékkal emelkedtek. Ebben jelentős szerepet játszanak az iráni feszültségek.
Az elmúlt hónapban Washington és Teherán tárgyalásokat folytatott egy új nukleáris megállapodásról, amely korlátozná Irán atomfegyver-fejlesztési képességét. Trump elnök csütörtökön kijelentette:
Iránnak tíz napja van megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, ami fokozta a katonai fellépés lehetőségével kapcsolatos feszültséget.
Bár Irán a világ harmadik legnagyobb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, és a tíz legnagyobb termelő között van, az olajpiacok elsősorban a Hormuzi-szorosra figyelnek – ez a stratégiai tengeri szűk keresztmetszeten naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj- és kőolajtermék halad keresztül.
Amennyiben az amerikai fellépés korlátozott és célzott maradna, Jorge León, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője szerint az árak hordónként mintegy 10 dollárral ugorhatnának meg, majd gyorsan visszarendeződnének. Ha viszont az Egyesült Államok tartós katonai kampányba kezdene – különösen, ha ez Irán részéről komoly megtorlást, például regionális olajinfrastruktúra elleni támadásokat váltana ki –, akkor a piacok tartós, hordónként körülbelül 15 dolláros áremelkedéssel számolhatnának.
Ha a piacok komolyan elkezdik beárazni egy, a következő hetekben bekövetkező amerikai csapás lehetőségét Irán ellen, a reakció sokkal inkább a fellépés léptékétől és következményeitől függ majd, mint magától a politikai narratívától
– fogalmazott Daniela Hathorn, a Capital elemzője.
Hathorn szerint még azonnali katonai beavatkozás nélkül is „a tartós bizonytalanság önmagában is fenn tud tartani egy geopolitikai kockázati prémiumot” az olajpiacon.