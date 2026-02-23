Orbán Viktor kifakadt a Facebookon: még a kampányt is felülírja, ami történt, de szégyenszemre hallgatnak róla – „A kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet”

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: A kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök hozzátette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását sikerült megvédeni, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. Orbán szerint neki is tudnia kell, hogy Magyarország támadásával csak veszíthet.

A kormányfő szerint bár Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék szégyenszemre hallgat. Úgy gondolja, hogy azért, mert a nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

Orbán Viktor kiemelte, hogy orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének.

Orbán Viktor előtt Robert Fico is megszólalt: megteszi, amit eddig senki nem mert – Szlovákia halálos ütést visz be Ukrajnának

A szlovák miniszterelnök hétfőn meglátogatja a szlovák áramszállító vállalatot (SEPS), és felkéri, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt maga Robert Fico jelentette be a közösségi médiában nyilvánosságra hozott videóbejegyzésében vasárnap. A szlovák kormányfő ezt az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte, akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását.

„Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk – akkor jogunk van válaszolni” – idézte a Robert Fico videóbejegyzésében mondottakat a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.