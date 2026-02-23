Deviza
EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,48 +0,29% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,05 -0,06% RON/HUF74,51 +0,25% CZK/HUF15,67 -0,15% EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,48 +0,29% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,05 -0,06% RON/HUF74,51 +0,25% CZK/HUF15,67 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 000,28 +1,01% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 536 +0,23% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS167,5 -0,6% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 902,16 -0,83% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 701,56 +0,78% BUX127 000,28 +1,01% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 536 +0,23% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS167,5 -0,6% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 902,16 -0,83% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 701,56 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Ukrajna
Orbán Viktor
Barátság kőolajvezeték
orosz gáz

Orbán Viktor kifakadt a Facebookon: még a kampányt is felülírja, ami történt, de szégyenszemre hallgatnak róla – „A kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet”

Ismét megszólalt az ukránok barátságtalan lépései kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Magyarország energiabiztonsága fontosabb kellene legyen a kampánynál.
VG
2026.02.23, 07:25
Frissítve: 2026.02.23, 13:08

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor: A kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök hozzátette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását sikerült megvédeni, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. Orbán szerint neki is tudnia kell, hogy Magyarország támadásával csak veszíthet.

A kormányfő szerint bár Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék szégyenszemre hallgat. Úgy gondolja, hogy azért, mert a nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

Orbán Viktor kiemelte, hogy orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének.

Orbán Viktor előtt Robert Fico is megszólalt: megteszi, amit eddig senki nem mert – Szlovákia halálos ütést visz be Ukrajnának

A szlovák miniszterelnök hétfőn meglátogatja a szlovák áramszállító vállalatot (SEPS), és felkéri, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt maga Robert Fico jelentette be a közösségi médiában nyilvánosságra hozott videóbejegyzésében vasárnap. A szlovák kormányfő ezt az intézkedést már szombaton kilátásba helyezte, akkor azonban még feltételesen úgy fogalmazott, hogy a lépésre akkor kerül sor, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőig nem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását.

„Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt üzeni nekünk, hogy máshol vegyünk gázt és kőolajat, mint Oroszországban – bár ez nehezebb és drágább, amivel nagy pénzeket vesztünk – akkor jogunk van válaszolni” – idézte a Robert Fico videóbejegyzésében mondottakat a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Rendkívüli: újabb támadás a Barátság vezeték ellen, lángokban áll a kulcsfontosságú szivattyúállomás – egyértelműnek tűnik, ki tette

Hétfőre virradó éjjel újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Ismeretlen drónok támadták meg éjszaka az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ahol tűz ütött ki. Az RBC Ukrajina tudósítása szerint a Kalejkinó olajszállító állomás, az oroszok fővezeték-rendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található.

Ráadásul az Almetyjevszk környéke számít a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontjának. A helyi állomásokon (beleértve a Kalejkinó környéki infrastruktúrát) keresztül a Tatárföldről és a szomszédos régiókból származó olaj a fővezetékbe kerül, amely továbbhalad a Szamara régión keresztül, majd nyugati irányba, Fehéroroszország felé, és onnan tovább Kelet- és Közép-Európa országaiba.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12847 cikk

Energiabiztonság

Energiabiztonság
94 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu