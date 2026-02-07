ENEFI: nincs kőbe vésve a tőzsdei kivezetés, az lesz, amit a részvényesek akarnak

Napok óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Tegyük hozzá, bő 61 százalékos közkézhányad mellett a kisrészvényeseknek komoly szava lehet a közgyűlésen. Soós Csaba elnök-vezérigazgatót, aki 20,15 százalékos nagytulajdonos, a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumon felvetett részvényesi sérelmekről kérdeztük.

Januárban rekordot döntött a Síaréna – ám a közgyűlés a tőzsdei kivezetésről szavazhat / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

El kell menni a közgyűlésre

Azt írja a BÉT honlapján megjelent közlemény, hogy részvényesi indítvány volt a kivezetési javaslat. Nagyrészvényesi volt az indítvány? Esetleg a menedzsment áll mögötte?

Nagyrészvényesi indítvány volt. Személy szerint az én indítványom. Szakmai meglátásomat szerettem volna közkinccsé tenni, nevezetesen azt, hogy az elmúlt tíz év tőkepiaci sikertelenség nem feltétlenül a társaság hibája, és az elmúlt jó néhány éves tőkepiaci jelenlét és negatív tapasztalat alapján szerintem a tőzsdei jelenlét nem indokolt, a tőzsdei jelenléttel kapcsolatos költségek nem hoznak olyan mértékű upside-ot, amely megtérülővé tenné ezt a gazdálkodási formát.

A kisbefektetői fórumon azt írják, hogy a kivezetés időzítése kifejezetten kedvezőtlen a kisrészvényeseknek: az utolsó lezárt év az 2024-es, s ennek alapján részvényenként 240 forinttal számolnak, miközben már a tavalyi első fél év alapján is 310 forinttal lehetne kalkulálni. Ezt, idézem, a kisbefektetők kifosztásának tartják a fórumozók.

Nem olvasom ezt a fórumot sem, de sok év után kollégáimon keresztül most eljutottak hozzám az ott megfogalmazott, ennél cifrább vélemények is. Sőt, nem csak ezek a vélemények, hanem nagyobb befektetők véleménye is, akik történetesen már a 2015–2016-os hostile kísérletben is részt vettek.

Mindenkinek azt üzenem, hogy itt nem egy háborút robbantottam ki, és nem üzentem hadat senkinek, szóval háborúzhatnak, elővehetik a vízipisztolyokat is, de nem lesz ellenfél.

Azt gondolnám, hogy egy ilyen előterjesztés megvitatása a közgyűlés hatásköre. El kell jönni a közgyűlésre, el kell mondani a javaslattal kapcsolatos (szakmai) véleményeket, a fórumokon megfogalmazottaknál talán emberibb stílusban, és még az is lehet, hogy elhangzanak olyan vélemények, melyek alapján én is megváltoztatom a véleményem, mint ahogy a fenti vélemények alapján máris úgy gondolom, hogy nem feltétlenül érett meg a helyzet arra, hogy az ENEFI részvényei ne forogjanak nyilvánosan.