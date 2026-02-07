„Látom, ahogy közeleg a választás, mindenki latolgat, ne higgyenek az ellenzéki közvélemény-kutatásoknak” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlésen, amit ezúttal Szombathelyen rendeztek meg.

„Magabiztosan vezetünk” – Orbán Viktor határozottan helyretette a hibás közvélemény-kutatásokat / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

„Magabiztosan vezetünk” – Orbán Viktor határozottan helyretette a hibás közvélemény-kutatásokat

A kormányfő hangsúlyozta, hogy nekik is vannak méréseik Szombathelyen, „és biztosan mondhatom önöknek, hogy a pártlisták és az egyéni jelöltek versenyében magabiztosan vezetünk”. Hangsúlyozta, az esély nem jelent győzelmet, csak a végén van a győzelem, ahhoz, hogy nyerjenek, dolgozni kell.

A kormányfő a háborúra rátérve visszaemlékezett, hogy 1999-ben Clinton elnök felhívta őt, hogy nyissák meg a déli frontot, ő azonban nemet mondott.

Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy »yes, sir«, önök nyakig álltak volna a háborúban

– mondta, hozzátéve, hogy akkor abban maradtak, hogy egy hét múlva megbeszélik a NATO-csúcson, de soha nem került szóba. „Lehet nemet mondani, ha van vér a pucánkban.”

A 2. világháborúra is visszaemlékezett, amikor 345 épület sérült meg Szombathelyen. A püspöki palota és a vármegyeháza is találatot kapott, úgy tartják, hogy Magyarországon a negyedik-ötödik. legnagyobb kárt szenvedett város volt. A miniszterelnök szerint Szombathelyen is tudják: „Soha többé háborút!”

Ismét üzent a magyar fiataloknak

A kormányfő azt is mondta, hogy a fiatalok a mi gyerekeink, az alma nem szokott messze esni a fájától. Szerinte bízhatunk a fiatalokban, lehet velük beszélni. „Arra kérjük őket, hogy szavazzanak ők is a Fideszre, mert aki a Tiszára szavaz, az a saját jövője ellen szavaz.” Elismerte, hogy nem értek el ezzel az üzenettel minden fiatalt, azoknak is kell mondani valamit, akik lázadnak. „Nekik azt szeretném mondani, ne a magyar kormány ellen lázadjatok, lázadjatok Brüsszel ellen, az a valami.”

Megépíti a kormány az M87-est, folytatják az M86-ost

Egy helyi építőmérnök volt az első kérdező, aki Orbán nemzetközi tekintélyét méltatta. A miniszterelnök elmondta, az adja mindannak a súlyát, amit mond, hogy ott van mögötte egy egész ország.

Valójában önök a híresek, Magyarország a híres, én csak begyűjtöm ennek a dicsfényét.

Arra kérdésre, hogy milyen tervek vannak az útfejlesztésekre a térségben, elmondta, hogy van egy listájuk. A terv az, hogy folyatják az M86-ost, illetve megépítik az M87-est. Az M76-ost is megépítik, de hiányzik még a szombathelyi nyugati elkerülő. Ezek Orbán szerint nagy összegeket igényelnek, s ha mind megcsinálják is, nem lesznek ki a vízből. Négy főváros is közelebb van Szombahelyhez, mint Budapest, ezért egy sajátos helyzetű település. Van egy határ menti sáv, ennek a térségnek külön programra lesz szüksége, ugyanis ha nem lesz fejlesztés, akkor kimarad a vérkeringésből. Azt várja ezért a térség képviselőjétől, hogy tegye le az asztalra a fejlesztési tervet, különben kivonódás lesz, nem bevonódás.

A sasok csak sast nemzenek, nehogy már csak utolérjük Ausztriát, legyünk jobbak

– mondta Orbán. Nem jobbak nálunk szerinte az osztrákok, csak annyi történt, hogy szerencséjük volt, mert 1955-ben vonultak ki tőlük a szovjet csapatok, tőlünk meg 1990-ben.