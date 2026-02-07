"Magabiztosan vezetünk” – Orbán Viktor határozottan helyretette a hibás közvélemény-kutatásokat
„Látom, ahogy közeleg a választás, mindenki latolgat, ne higgyenek az ellenzéki közvélemény-kutatásoknak” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlésen, amit ezúttal Szombathelyen rendeztek meg.
„Magabiztosan vezetünk” – Orbán Viktor határozottan helyretette a hibás közvélemény-kutatásokat
A kormányfő hangsúlyozta, hogy nekik is vannak méréseik Szombathelyen, „és biztosan mondhatom önöknek, hogy a pártlisták és az egyéni jelöltek versenyében magabiztosan vezetünk”. Hangsúlyozta, az esély nem jelent győzelmet, csak a végén van a győzelem, ahhoz, hogy nyerjenek, dolgozni kell.
A kormányfő a háborúra rátérve visszaemlékezett, hogy 1999-ben Clinton elnök felhívta őt, hogy nyissák meg a déli frontot, ő azonban nemet mondott.
Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy »yes, sir«, önök nyakig álltak volna a háborúban
– mondta, hozzátéve, hogy akkor abban maradtak, hogy egy hét múlva megbeszélik a NATO-csúcson, de soha nem került szóba. „Lehet nemet mondani, ha van vér a pucánkban.”
A 2. világháborúra is visszaemlékezett, amikor 345 épület sérült meg Szombathelyen. A püspöki palota és a vármegyeháza is találatot kapott, úgy tartják, hogy Magyarországon a negyedik-ötödik. legnagyobb kárt szenvedett város volt. A miniszterelnök szerint Szombathelyen is tudják: „Soha többé háborút!”
Ismét üzent a magyar fiataloknak
A kormányfő azt is mondta, hogy a fiatalok a mi gyerekeink, az alma nem szokott messze esni a fájától. Szerinte bízhatunk a fiatalokban, lehet velük beszélni. „Arra kérjük őket, hogy szavazzanak ők is a Fideszre, mert aki a Tiszára szavaz, az a saját jövője ellen szavaz.” Elismerte, hogy nem értek el ezzel az üzenettel minden fiatalt, azoknak is kell mondani valamit, akik lázadnak. „Nekik azt szeretném mondani, ne a magyar kormány ellen lázadjatok, lázadjatok Brüsszel ellen, az a valami.”
Megépíti a kormány az M87-est, folytatják az M86-ost
Egy helyi építőmérnök volt az első kérdező, aki Orbán nemzetközi tekintélyét méltatta. A miniszterelnök elmondta, az adja mindannak a súlyát, amit mond, hogy ott van mögötte egy egész ország.
Valójában önök a híresek, Magyarország a híres, én csak begyűjtöm ennek a dicsfényét.
Arra kérdésre, hogy milyen tervek vannak az útfejlesztésekre a térségben, elmondta, hogy van egy listájuk. A terv az, hogy folyatják az M86-ost, illetve megépítik az M87-est. Az M76-ost is megépítik, de hiányzik még a szombathelyi nyugati elkerülő. Ezek Orbán szerint nagy összegeket igényelnek, s ha mind megcsinálják is, nem lesznek ki a vízből. Négy főváros is közelebb van Szombahelyhez, mint Budapest, ezért egy sajátos helyzetű település. Van egy határ menti sáv, ennek a térségnek külön programra lesz szüksége, ugyanis ha nem lesz fejlesztés, akkor kimarad a vérkeringésből. Azt várja ezért a térség képviselőjétől, hogy tegye le az asztalra a fejlesztési tervet, különben kivonódás lesz, nem bevonódás.
A sasok csak sast nemzenek, nehogy már csak utolérjük Ausztriát, legyünk jobbak
– mondta Orbán. Nem jobbak nálunk szerinte az osztrákok, csak annyi történt, hogy szerencséjük volt, mert 1955-ben vonultak ki tőlük a szovjet csapatok, tőlünk meg 1990-ben.
A nemzetközi tőke emberei jönnek a Tiszával
Egy másik néző a Haladás klub helyzetére kérdezett rá. Orbán azzal kezdte válaszát, hogy nagy tőkeerejű multi cégek jönnek a kormánnyal szemben. A Tisza Párt egyik gazdasági szakemberét az Erste küldte, azért, mert ők azt szeretnék, hogy kormányváltás legyen. A másik derék ember meg a Shellből érkezett, amelyet megadóztatunk. Azért küldték, hogy kormányváltást érjen el, és szolgálja az energiacéget. Ugyanakkor nem szeretne az MLSZ-féle hangyabolyba belenyúlni és a magyar tőkésekkel szembekerülni. Pedig éveken keresztül jelentős támogatást kapott a Haladás.
A város nem tudott vele élni, de a baj nem itt volt
– mondta. Ez egy rossz rendszer volt, azt nem tudja támogatni, ezért új rendszerre van szükség, különben nem tudja elkölteni az adófizetők pénzét. Hangsúlyozta, hogy az utánpótlással kell törődni, ezért van tétje a választásnak, brüsszeli Tisza-program is világosan elmondja, hogy a sporttámogatást vissza kell venni, pedig sok száz utánpótláskorú gyerek van a klubokban. Világosan látja, hogy a szülők a legnagyobb segítséget a sporttól kaphatják, bizonyos erények ugyanis a világból eltűntek. Hangsúlyozta, amíg Fidesz-kormány van hatalmon, a sport mindig stratégiai terület lesz.
Ez lesz a háború előtti utolsó választás
Orbán egy másik kérdésre elmondta, hogy a kormány négyezer templomot újított fel eddig. „Halkan kell mondani, a tanítás is ezt mondja, építettünk kétszáz újat is.” Szerinte van összefüggés a nemzet ereje és aközött, hogy közösségek léteznek. Ilyen a család is és minden más közösség, amely lelki természetű, attól a haza erősebb lesz. Ezért a nem hívőknek nem szabad ellenségként tekinteniük a hívőkre.
A kormányfő visszaemlékezett arra, hogy a DPK-gyűlések előtt volt olyan félelem bennük, hogy az emberek rá fognak unni. Ám azóta kiderült, hogy ez nem így van, ugyanis minden héten történik valami új. Nemrég a NATO főtitkára tett erről, majd Weber, aki uniós zászlóval ellátott katonákat akar küldeni Ukrajnába.
Ennek két megfejtése lehet: vagy véletlenek, vagy előre mennek. Szerinte az a gyanú, hogy van egy terv. Ő ott ül közöttük, és látja őket, az EU-tanács egy haditanácsra hasonlít. „Először jön a diplomáciai kapcsolatok megszakítása, aztán jön a sorkatonaság, aztán jön a fegyvergyártás, a hadigazdálkodásra átállás és végül a nyílt konfliktus” – sorolta a háborúhoz vezető lépéseket. Szerinte a 2026 és 2030 közötti időszak a legkockázatosabb időszak lesz.
Orbán szerint a 2026-os választás a háború előtti utolsó választás lesz, a kormány döntésén fog múlni a folytatás.
Emlékeztetett rá, hogy 800 milliárd dollárt kért legutóbb Ukrajna, ezenfelül 700 milliárdot fegyverkezésre. Ha hagyjuk, elviszik a mi pénzünket, majd egy-két év múlva katonákat is küldeni kell. A felelőssége tudatában állította, hogy ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona orosz jóváhagyás nélkül, akkor benne vagyunk a háborúban. Nekünk arra kell felkészülni, hogy nagy nyomás érkezik majd Brüsszelből, hogy mi is menjünk a háborúba.
Ebben a kampányban nem a Tisza a kormány ellenfele, ez egy 27 tagú párt
– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány igazi ellenfele Brüsszel, amely olyan kormányt akar hatalomra juttatni, amely elküldi a magyarok pénzét és katonákat Ukrajnában. Ez az igazi kihívás, azokat kell legyőzni, akik felülnek erre, a választás igazi kérdése, hogy mi lesz Magyarországgal.
„Amíg én élek és ott vagyok, ez nem fog menni”
„Sosem szavaztam Weberre” – mondta Orbán, és elmagyarázta, hogy miért váltak ki a néppártból: azért, mert azt kérték Magyarországtól, hogy adja fel a migrációs politikát.
Megzsaroltak bennünket, hogy ha nem adjuk fel, hogy Magyarország nem lesz bevándorlóország, akkor el fognak gáncsolni minket
– mondta a miniszterelnök. Személyesen tudja, hogy mennek a néppártban a dolgok. Ezért van az, hogy felháborodtak a kormány mesterséges intelligenciával készült kisfilmjén. Szerinte ez az igazság, ugyanakkor őt is hívogatták, ez volt a bevándorlásnál is.
Ezért úgy látja, hogy a Tisza nem fog tudni nemet mondani.
Ahhoz, hogy nemet tudjanak mondani, az kell, hogy amit az ember képvisel, az a magyar nép álláspontja legyen. A családvédelem, a háború kérdésében a Tisza azonban mást képvisel. A vétójog elvételével kapcsolatban jelezte, hogy másról van szó, nincs mit megvétózni, mert egy közös döntést hoznak.
Amíg én élek és ott vagyok, ez nem fog menni
– tette egyértelművé Orbán, hozzáfűzve, hogy a vétójog eltörléséhez egyhangúság kell, és ő mindig nemet fog mondani. Viszont arra is figyelmeztetett, egyszer kell hibázni, és akkor végünk lesz, onnantól mehetünk a háborúba.
A kormányfő szerint a Tisza a legsokarcúbb folyó, el kell olvasni Petőfit.
„Kedves, nyájas, hopp, elönti az embert a víz. Ha van kiszámíthatatlan, kétarcú folyó, az a Tisza.”
Orbán üdvözletét küldte a kárpátaljaiaknak, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem verik nagy dobra, de minden egyes elesett magyar katona családját megkeresik, és segítik őket. Vannak olyan halálesetek, amikor kényszersorozás történik, ezt a kormányfő szerint nem lehet szó nélkül tűrni.
Mindent feljegyzünk, mindent rögzítünk, mindennek lesz következménye, mert mindennek rendelt ideje van.
Vége van annak, hogy packáznak velünk. Az az álláspontja, hogy az ukránokat nem szabad beengedni az unióba, azt javasolja, hogy ne tartozzunk se gazdasági, se katonai tömbbe velük.
Ukrajna az ellenségünk, amíg le akar választani minket az orosz energiáról
Szerinte Ukrajna folyamatos háborús fenyegetést jelent mindenki számára. A második probléma, ha beengedjük az unióba, mert az őstermelők már most prüszkölnek, ez minden árucsoportban így lesz. Tönkreteszik a közép-európai gazdaságot, a szabad mozgásról nem beszélve. A kérdés, hogy szabad-e lerúgni magunkról Ukrajnát. Szerinte nem lenne szabad, valamilyen együttműködés kell, ezt hívja stratégiai partnerségnek. Az ukránokkal kell együttműködni, de tagságról szó se lehet – szögezte le. Emellett azt is mondta, hogy Ukrajna az ellenségünk, amíg le akar minket választani az olcsó energiáról.
Aki ezt teszi, az az ellenségünk
– mondta. Ma egy átlagos rezsiszámla idehaza évi 250 ezer, a cseheknél, lengyeleknél 1 millió. Aki azt mondja, hogy le lehet választani az országot az orosz energiáról, és nem lesz drágább az energia, az
buta és hazudik, „nehogy elhiggyék, amit mondanak”.
Szerinte Kapitány Istvánt azért küldték ide, hogy a rezsicsökkentést megszüntesse. Nem véletlen, hogy a Tisza közben megtámadta a rezsistopot is. Úgy látja, birkának néznek minket, de az a bárány, aki a farkasra bízza a gyomrát, ne csodálkozzon, ha a a farkasban végzi.
Újra találkozik Trumppal
„Két hét múlva ismét találkozunk” – mondta Trumpról a miniszterelnök, ugyanis a Béketanácsnak újabb eseménye következik Washingtonban.
Jelezte azt is, nem véletlen, hogy Magyarországnak rekordméretű devizatartaléka van, ennek oka van. A mélyben a legrosszabb forgatókönyvre is készülni kell. A gazdaság szerkezetalakításával is így van, nemcsak az volt a szempont, hogy a külföldi tulajdont kitolják az energiaszektorból, azért tették, mert ez biztonsági kérdés. Amikor 2008-ban kitört a válság, a külföldi bankok nem hiteleztek többet, inkább otthon hiteleztek. Nemzetbiztonsági kérdésről van szó, nem lehet tudni, hogy mikor lesz ennek nagy jelentősége.
Nekünk az az érdekünk, hogy jó viszonyban legyünk Moszkvával és Washingtonnal
– mondta a miniszterelnök. Magyarország ma biztonságban van – tette hozzá –, de ez addig van így, amíg a Fidesz van kormányon.