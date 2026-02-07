Deviza
Béketanács
Egyesült Államok
Donald Trump
Orbán Viktor

Orbán Viktor megint Washingtonba utazik: Donald Trumppal találkozik a Béketanács miatt

Az amerikai elnök több ország vezetőjét, köztük Orbán Viktort is meghívta a Béketanácsba. Orbán Szombathelyen jelentette be, hogy a szervezet miatt heteken belül Washingtonba utazik.
VG
2026.02.07, 13:56
Frissítve: 2026.02.07, 15:08

A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor megint Washingtonba utazik: Donald Trumppal találkozik a Béketanács miatt Fotó: AFP

Mint ismert, Trump egy új nemzetközi szervezet, a Béketanács (Board of Peace) létrehozását kezdeményezte, amely kezdetben a Gázai övezet újjáépítésének és stabilizálásának felügyeletére jött létre ENSZ-mandátum alapján, ám a tervezet szerint hosszabb távon globális béketeremtő szerepet tölthetne be. 

Egyes elemzők szerint az ENSZ alternatívájaként vagy riválisaként működhet. A szervezet alapító okirata szerint Trump lenne az első elnök, aki dönt a tagság meghívásairól, jóváhagyja a határozatokat, és ellenőrzést gyakorolna a testület felett. A tagság alapvetően három évre szólna megújítható formában.

A testület céljai között szerepel a stabilitás előmozdítása és a tartós béke biztosítása konfliktusövezetekben. A tagság feltételei között szerepel az egymilliárd dolláros készpénzbefizetés lehetősége: azok az országok, amelyek az első évben legalább ennyit fizetnek be, mentesülnek a hároméves tagsági korlát alól, és állandó helyet szerezhetnek a tanácsban.

A normál tagság ingyenes lenne, a döntéshozatalban minden tagállam egy szavazattal rendelkezne, a határozatokat azonban csak Trump elnök jóváhagyásával fogadnák el. Az amerikai elnök több ország vezetőjét meghívta, köztük Orbán Viktort is, aki elfogadta a meghívást.

Orbán Viktor elfogadta az amerikai elnök meghívását a Béketanácsba
Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy legyen része a Gázai Béketanácsnak. „Megtiszteltetésnek érzi a meghívást, és természetesen részt vesz a tanács munkájában” — tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök gondolatait Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

