A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.

Orbán Viktor megint Washingtonba utazik: Donald Trumppal találkozik a Béketanács miatt Fotó: AFP

Mint ismert, Trump egy új nemzetközi szervezet, a Béketanács (Board of Peace) létrehozását kezdeményezte, amely kezdetben a Gázai övezet újjáépítésének és stabilizálásának felügyeletére jött létre ENSZ-mandátum alapján, ám a tervezet szerint hosszabb távon globális béketeremtő szerepet tölthetne be.

Egyes elemzők szerint az ENSZ alternatívájaként vagy riválisaként működhet. A szervezet alapító okirata szerint Trump lenne az első elnök, aki dönt a tagság meghívásairól, jóváhagyja a határozatokat, és ellenőrzést gyakorolna a testület felett. A tagság alapvetően három évre szólna megújítható formában.

A testület céljai között szerepel a stabilitás előmozdítása és a tartós béke biztosítása konfliktusövezetekben. A tagság feltételei között szerepel az egymilliárd dolláros készpénzbefizetés lehetősége: azok az országok, amelyek az első évben legalább ennyit fizetnek be, mentesülnek a hároméves tagsági korlát alól, és állandó helyet szerezhetnek a tanácsban.

A normál tagság ingyenes lenne, a döntéshozatalban minden tagállam egy szavazattal rendelkezne, a határozatokat azonban csak Trump elnök jóváhagyásával fogadnák el. Az amerikai elnök több ország vezetőjét meghívta, köztük Orbán Viktort is, aki elfogadta a meghívást.