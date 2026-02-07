Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Irán ismét válaszcsapással fenyeget amerikai katonai bázisokat

Irán csapást fog mérni a közel-keleti amerikai támaszpontokra, amennyiben támadás éri a térségben összevont amerikai erők részéről – jelentette ki az ország külügyminisztere, Abbász Arakcsi szombaton, egy nappal azután, hogy Teherán és Washington bejelentette a közvetett nukleáris tárgyalások folytatását, amelyeket mindkét fél pozitívnak minősített, írja a Reuters.

Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Irán válaszcsapással fenyeget amerikai katonai bázisokat Fotó: NurPhoto via AFP

A tűzzel játszik az iráni rezsim: katonai válaszcsapással fenyegeti az amerikai támaszpontokat

Arakcsi a katari Al Jazeera televíziónak elmondta, hogy a tárgyalások következő fordulójának időpontját még nem tűzték ki, de Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy azok már a jövő héten megtörténhetnek.

Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja Iránt az amerikai haditengerészet régióban történő bővítése miatt, követelve, hogy Teherán hagyjon fel az urándúsítással, amely a nukleáris fegyverek előállításához vezető lehetséges út, valamint állítsa le a ballisztikus rakéták fejlesztését és a régió fegyveres csoportjainak támogatását. Teherán régóta tagadja, hogy bármilyen szándéka lenne nukleáris fegyverek előállítására.

Bár mindkét fél hajlandóságot mutatott a régóta fennálló nukleáris vita diplomáciájának felélesztésére, Arakcsi elutasította a tárgyalások más témákra való kiterjesztésének lehetőségét

„Bármely párbeszéd megköveteli a fenyegetésektől és a nyomásgyakorlástól való tartózkodást. Kizárólag a nukleáris programunkról beszélünk Washingtonnal. Semmilyen más kérdésben nem tárgyalunk az Egyesült Államokkal” – mondta. Irán az urándúsításhoz való jogának elismerését kéri, és azt állítja, hogy rakétaprogramjának tárgyalási asztalra helyezése sebezhetővé tenné az országot az izraeli támadásokkal szemben.

"Bázisokat fogunk célba venni"

Tavaly júniusban az Egyesült Államok csatlakozott Izrael tizenkét napos, Irán nukleáris létesítményei elleni bombázási kampányának utolsó szakaszához. Teherán erre rakétatámadással válaszolt egy katari amerikai bázis ellen, amely ország jó kapcsolatokat ápol mind Iránnal, mind az Egyesült Államokkal.