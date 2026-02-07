Deviza
EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0% EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Balaton
Navracsics Tibor
beruházás

Navracsics Tibor: ezeket a beruházásokat már nem lehet halogatni – egy veszély fenyegeti a balatoni körvasút sorsát

Továbbra is érkeznek az uniós források a Balaton térségébe. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy kettészakadt a Balaton, de nem ott van a törésvonal, ahol eddig sokan hitték.
Szirmák Erik
2026.02.07., 15:00

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a Balaton egy közel 200 éve várt beruházáshoz került jelentősen közelebb. 

NAVRACSICS Tibor
Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy kettészakadt a Balaton, de nem ott van a törésvonal, ahol eddig sokan hitték / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A miniszter a Facebookon azt mondta, hogy meglehetősen sok hitetlenkedés érte a balatoni körvasút megvalósítását, és sok embert kellett ennek érdekében meggyőznie. 

Navracsics Tibor a Világgazdaság cikke nyomán közölte, hogy a balatoni körvasútról szóló terv fontos szakaszhoz ért: ha a hatástanulmányok alátámasztják a beruházás előnyeit, akkor 

  • 2026-ban írják ki a közbeszerzést az előkészítési feladatokra, és az év végéig aláírhatják a tervezési szerződéseket.
  • a 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítését 2,5-3 évre becsüli a minisztérium.
  • 2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.

 „Ez óriási, nagyon boldog vagyok” – fogalmazott a Facebook-live adásában

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között. 

A beruházás előkészítésére összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.

Balatoni körvasút: egy dolog veszélyeztetheti az óriásberuházást

Navracsics Tibor a Facebookon arról is beszélt, hogy egyelőre folyamatosan jönnek az uniós pénzek a térségbe, „gyakorlatilag majdnem minden héten” át tudnak adni résben uniós forrásokból is finanszírozott beruházást Balatonnál. 

Hozzátette azonban, hogy az IKOP Plusz program forrásai – amelyekhez Magyarország csak korlátozottan fér hozzá – egyre szűkülnek. Emiatt 

a balatoni körvasút megvalósítása akár nehézségekbe ütközhet, mivel az uniós forrásokra is támaszkodó beruházás esetében a közlekedésfejlesztési keret kimerülőben van.

A beruházás nem lesz része a transz-európai árufuvarozási hálózatnak: a vonalat elsődlegesen a személyszállításra és a turizmusra optimalizálják, nem pedig a nemzetközi tehervonatok átengedésére.

Arról, hogy pontosan mekkora lesz a beruházás összköltsége, az építési és közlekedési minisztérium egyelőre nem közölt részleteket: a vizsgálatok igyekeznek megbecsülni a várható költségeket. Mindenesetre gy ekkora volumenű vasútfejlesztésnél  tetemes összegekről lehet szó.

Ezeket a balatoni beruházásokat már nem lehet halogatnii

A Világgazdaság kérdésére Navracsics Tibor elmondta, hogy azért is lenne fontos a beruházás részét képező északi vonal korszerűsítése is, mert akkor részben tehermentesítené a 71-es főutat, amely szerinte „meglehetősen gyengécske állapotban lévő út”. 

Hozzátette: a 77-es főút is rossz állapotban van, ezért fontosnak látja, hogy a Veszprém és Nagyvázsony között valósuljon meg a négysávos közlekedés lehetősége, illetve épüljön ki egy nyomvonal – amely elkerüli a településeket – Tapolcáig.

„Nagyon fontosnak tartanám a Kálimedence útjainak a felújítását és a kamionok kitiltását” – jelentette ki. Példaként említette, hogy Kővágóörsön „egészen borzalmas” helyzetek alakulnak ki, amikor a kamionok Révfülöp-felé próbálnak tovább haladni.

Kiemelte, hogy zajlik a 84-es út felújításának a megtervezése: Sopron és Sümeg között négysávos út lesz az építési és közlekedési minisztérium tervei szerint. 

„Rengetek mindent meg kell még valósítani. Az a baj, hogy ezek a beruházások hosszas és meglehetősen bonyolult előkészítést igényelnek. Ebből adódóan – amelyek a 2022-20226-os időszakban indultak meg – ezek fognak majd termőre fordulni a 2026-2030-as időszakban” – fogalmazott.

Kettészakadt a Balaton – nem ott van a törésvonal, ahol eddig hittük

A Balaton egyszerre szolgál lakóhelyként és turisztikai célpontként, ezért olyan mértéktartó fejlesztési stratégiára van szükség, amely mindkét funkciót figyelembe veszi – jelentette ki korábban a Veszprém-Balaton régió turisztikai évadnyitóján. 

Navracsics Tibor közölte, hogy a Balaton ökológiai rendszere sérülékeny, gazdasági szempontból sokszor túlértékelt, lakóhelyként pedig számos kihívással küzd. 

Kiemelte, sokan nem jelentkeznek be állandó lakosként, miközben az év nagy részében a térség infrastruktúráját használják. 

Súlyos problémának nevezte a régió elöregedését is, amely demográfiai mutatók alapján Békés vármegye után a második legrosszabb helyzetben van az országban. A diplomások aránya érdemben csak a veszprémi és a balatonfüredi járásban magas. 

Korábban úgy fogalmazott, hogy „a budapesti öreg, gazdag népesség lemegy a Balatonra, és felvásárolja a házakat, a Balaton menti településeken lakó fiatalok pedig nem tudják elkezdeni az életüket”

A miniszter hangsúlyozta: 

a Balatonnál nem az északi–déli, hanem a keleti–nyugati medencék közötti különbségek a meghatározók. 

Míg a keleti térség fejlettebb és dinamikusabb, addig a nyugati medence leszakadóban van.

A megoldások között említette a négyévszakos turizmus erősítését, a balatoni körvasút megépítését , valamint a vízminőség javítását, amelyre a kormány 1,5 milliárd forintot biztosít.

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Balaton

Navracsics Tibor: ezeket a beruházásokat már nem lehet halogatni – egy veszély fenyegeti a balatoni körvasút sorsát

Továbbra is érkeznek az uniós források a Balaton térségébe. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy kettészakadt a Balaton, de nem ott van a törésvonal, ahol eddig sokan hitték.
3 perc
Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre: vészhelyzet van Budapesten, azonnal válságstáb kell – sokkoló videók a fővárosi utakról

Rendkívüli helyzet alakult ki Budapesten.
5 perc
miniszterelnök

Epstein miatt az Európa Tanács volt főtitkára ellen nyomoznak, miniszterelnök is volt a gazdag Nyugaton

Az Epstein-aktákban feltárt információk indokolták, amelyek most a skandináv politikai elitig vezettek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu