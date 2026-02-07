Navracsics Tibor: ezeket a beruházásokat már nem lehet halogatni – egy veszély fenyegeti a balatoni körvasút sorsát

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a Balaton egy közel 200 éve várt beruházáshoz került jelentősen közelebb.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy kettészakadt a Balaton, de nem ott van a törésvonal, ahol eddig sokan hitték / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A miniszter a Facebookon azt mondta, hogy meglehetősen sok hitetlenkedés érte a balatoni körvasút megvalósítását, és sok embert kellett ennek érdekében meggyőznie.

Navracsics Tibor a Világgazdaság cikke nyomán közölte, hogy a balatoni körvasútról szóló terv fontos szakaszhoz ért: ha a hatástanulmányok alátámasztják a beruházás előnyeit, akkor

2026-ban írják ki a közbeszerzést az előkészítési feladatokra, és az év végéig aláírhatják a tervezési szerződéseket.

a 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítését 2,5-3 évre becsüli a minisztérium.

2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.

„Ez óriási, nagyon boldog vagyok” – fogalmazott a Facebook-live adásában.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között.

A beruházás előkészítésére összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.

Balatoni körvasút: egy dolog veszélyeztetheti az óriásberuházást

Navracsics Tibor a Facebookon arról is beszélt, hogy egyelőre folyamatosan jönnek az uniós pénzek a térségbe, „gyakorlatilag majdnem minden héten” át tudnak adni résben uniós forrásokból is finanszírozott beruházást Balatonnál.

Hozzátette azonban, hogy az IKOP Plusz program forrásai – amelyekhez Magyarország csak korlátozottan fér hozzá – egyre szűkülnek. Emiatt

a balatoni körvasút megvalósítása akár nehézségekbe ütközhet, mivel az uniós forrásokra is támaszkodó beruházás esetében a közlekedésfejlesztési keret kimerülőben van.

A beruházás nem lesz része a transz-európai árufuvarozási hálózatnak: a vonalat elsődlegesen a személyszállításra és a turizmusra optimalizálják, nem pedig a nemzetközi tehervonatok átengedésére.