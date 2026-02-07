Az egész szakma az Apple-t lesi, ha árat emel az Iphone, teljesen elszállhat a többi telefon ára
Ahogy a globális memórialapkahiány eléri az okostelefon-piacot, egy kulcskérdés visszhangzik a Szilícium-völgytől Sencsenig: emeli-e az Iphone árát az Apple, vagy inkább lemond a profit egy részéről, hogy új ügyfeleket szerezzen?
Az iPhone-gyártó a múlt héten erőteljes értékesítési növekedést jelzett előre, amit az iPhone 17 modellek iránti kereslet hajt. Tim Cook vezérigazgató a befektetőknek azt mondta, hogy a memórialapkák ára várhatóan meredeken emelkedik, ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni az elemzők kérdéseire arról, hogy az Apple erre reagálva emel-e majd árakat.
Cook arra sem tért ki, hogy a hiány lehetőséget ad-e az Apple-nek az iPhone- és Mac-piaci részesedés növelésére az árak szinten tartásával, azoknak a versenytársaknak a rovására, amelyeknél nagyobbak lehetnek az ellátási korlátok.
Az elemzők feltételezik, hogy az Apple-nek még alkatrész hiány idején is nagy befolyása van régi beszállítóira, mint például a
- Samsung
- az SK Hynix, vagy
- a Micron
ahhoz, hogy elegendő lapkát biztosítson az iPhone-ok gyártásához, ellentétben a kisebb telefongyártókkal.
Az olyan technológiai vállalatok, mint a Meta, a Google és a Microsoft által végrehajtott, gyors ütemű MI-infrastruktúra-bővítés felszívta a memórialapkák kínálatának jelentős részét, ami felhajtotta az árakat.
A lapkagyártók a magasabb árrésű, az adatközpontok számára szükséges komponenseket részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.
A memórialapkák (DRAM) kulcsfontosságúak az okostelefonokban, mivel lehetővé teszik, hogy az energiaigényes alkalmazások zökkenőmentesen fussanak.
Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója szerint a DRAM-hiány nem oldódik meg rövid távon. „Amennyire én tudom, nincs enyhülés” – idézi a Bloomberg. Tan elmondta, hogy két kulcsszereplővel is beszélt a memóriapiacon, akik azt mondták neki:
2028-ig nincs enyhülés.
Az egész világ az iPhone árát lesi iparágra hat
Az Apple döntése várhatóan messzire ható következményekkel jár. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tíz százalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot, átvette a vezető helyet a Samsungtól.
Ha az árakat változatlanul tartja, miközben a kisebb riválisok – az elemzők várakozásai szerint – emelnek, az iPhone-ok vonzóbbá válnának. Ha viszont az Apple árat emel, az teret adna a versenytársaknak, hogy kövessék.
„Ez most az iparág legnagyobb kérdése” – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója.
Ez egy kétélű kard, mert ha az Apple nem emel árat, az segíti a piaci részesedés növekedését, ugyanakkor felháboríthatja a befektetőket
- tette hozzá az elemző.
Az IDC adatai szerint a versenytársakat sújtó memórialapkahiány részben várhatóan ahhoz vezet, hogy idén először 2023 óta éves szinten csökken a globális okostelefon-piac.
A Qualcomm már kongatja a vészharangot
A Qualcomm a világ legnagyobb okostelefonokhoz használatos csiptervezője és a felsőkategóriás Android-telefonok egyik fő beszállítója, szerdán tovább erősítette ezeket az aggodalmakat: előrejelzése elmaradt a Wall Street várakozásaitól, részben azért, mert a készülékgyártó ügyfeleinél hiány van a memórialapkákból.
A vállalat pénzügyi igazgatója, Akash Palkhiwala elmondta, hogy a kulcsfontosságú kínai ügyfeleknek nincs elegendő memórialapkájuk telefonok gyártásához, annak ellenére, hogy a fogyasztói kereslet erős.
Több OEM-et eszközgyártót is láttunk – különösen Kínában –, amelyek lépéseket tettek a készülékgyártási tervek és a készletek csökkentésére
– mondta Palkhiwala.
A Qualcomm konferenciahívásán az elemzők ismét az Apple-re hívták fel a figyelmet. „Úgy tűnik, hogy továbbra is aránytalanul nagy részt fognak megszerezni a rendelkezésre álló DRAM készletekből” – mondta Ben Reitzes, a Melius Research elemzője.
Nagy bajban lesznek az Androidos készülékgyártók
Egy veterán okostelefon-iparági vezető, aki névtelenséget kért, mivel érzékeny ellátási kérdésekről beszélt, azt mondta, hogy az Android-telefonok gyártói árgus szemekkel figyelik, hogy emel-e árat az Apple.
Ha az Apple elnyeli a teljes memóriaköltség-emelkedést, és nem változtatja meg a telefonjai árát, akkor az Android-telefonok drágábbá válnak, és kérdésessé válik, hogy mekkora volumenre számíthatnak
– mondta.
Egyes Apple-befektetők szerint áremelés várható.
„Az Apple általában elsőbbséget élvez a versenytársakkal szemben… és ellenállóbb a piaci hiányokkal szemben” – mondta Dan Morgan, a Synovus Trust portfóliómenedzsere. „Az Apple nagy valószínűséggel továbbra is árat emel az új iPhone-modellek bevezetésekor” – tette hozzá.
Az is befolyásolhatja a helyzetet, hogy mit lép a Samsung. Elemzők szerint a dél-koreai vállalat telefonos üzletága szintén képes lehet elnyelni a memóriaárak emelkedését, mivel a memóriát a Samsung egy másik üzletágától szerzi be. "Az Apple-t és a Samsungot figyeljük” – mondta Gadjo Sevilla, az Emarketer elemzője.
Ha ők árat emelnek, az megemeli a plafont, és a többi gyártónak alkalmazkodnia kell az árképzésben.