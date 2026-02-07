Az egész szakma az Apple-t lesi, ha árat emel az Iphone, teljesen elszállhat a többi telefon ára

Ahogy a globális memórialapkahiány eléri az okostelefon-piacot, egy kulcskérdés visszhangzik a Szilícium-völgytől Sencsenig: emeli-e az Iphone árát az Apple, vagy inkább lemond a profit egy részéről, hogy új ügyfeleket szerezzen?

Ha emeli az Apple az iPhone árát, globálisan is elszabadulhatnak az okostelefon árak / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iPhone-gyártó a múlt héten erőteljes értékesítési növekedést jelzett előre, amit az iPhone 17 modellek iránti kereslet hajt. Tim Cook vezérigazgató a befektetőknek azt mondta, hogy a memórialapkák ára várhatóan meredeken emelkedik, ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni az elemzők kérdéseire arról, hogy az Apple erre reagálva emel-e majd árakat.

Cook arra sem tért ki, hogy a hiány lehetőséget ad-e az Apple-nek az iPhone- és Mac-piaci részesedés növelésére az árak szinten tartásával, azoknak a versenytársaknak a rovására, amelyeknél nagyobbak lehetnek az ellátási korlátok.

Az elemzők feltételezik, hogy az Apple-nek még alkatrész hiány idején is nagy befolyása van régi beszállítóira, mint például a

Samsung

az SK Hynix, vagy

a Micron

ahhoz, hogy elegendő lapkát biztosítson az iPhone-ok gyártásához, ellentétben a kisebb telefongyártókkal.

Az olyan technológiai vállalatok, mint a Meta, a Google és a Microsoft által végrehajtott, gyors ütemű MI-infrastruktúra-bővítés felszívta a memórialapkák kínálatának jelentős részét, ami felhajtotta az árakat.

A lapkagyártók a magasabb árrésű, az adatközpontok számára szükséges komponenseket részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.

A memórialapkák (DRAM) kulcsfontosságúak az okostelefonokban, mivel lehetővé teszik, hogy az energiaigényes alkalmazások zökkenőmentesen fussanak.

Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója szerint a DRAM-hiány nem oldódik meg rövid távon. „Amennyire én tudom, nincs enyhülés” – idézi a Bloomberg. Tan elmondta, hogy két kulcsszereplővel is beszélt a memóriapiacon, akik azt mondták neki:

2028-ig nincs enyhülés.

Az egész világ az iPhone árát lesi iparágra hat

Az Apple döntése várhatóan messzire ható következményekkel jár. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tíz százalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot, átvette a vezető helyet a Samsungtól.