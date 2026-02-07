Deviza
Az egész szakma az Apple-t lesi, ha árat emel az Iphone, teljesen elszállhat a többi telefon ára

A tech-óriások gyors ütemű MI-infrastruktúra-bővítése felszívta a memórialapkák kínálatának jelentős részét, ami felhajtotta az árakat. A nagy kérdés most az, hogy a mobitelefonok piacán mit okoz ez a hiány; ha az Apple megemeli az Iphone árakat, a többi gyártó kényszerhelyzetbe kerül.
D. GY.
2026.02.07, 14:19

Ahogy a globális memórialapkahiány eléri az okostelefon-piacot, egy kulcskérdés visszhangzik a Szilícium-völgytől Sencsenig: emeli-e az Iphone árát az Apple, vagy inkább lemond a profit egy részéről, hogy új ügyfeleket szerezzen?

Apple iPhone
Ha emeli az Apple az iPhone árát, globálisan is elszabadulhatnak az okostelefon árak / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iPhone-gyártó a múlt héten erőteljes értékesítési növekedést jelzett előre, amit az iPhone 17 modellek iránti kereslet hajt. Tim Cook vezérigazgató a befektetőknek azt mondta, hogy a memórialapkák ára várhatóan meredeken emelkedik, ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni az elemzők kérdéseire arról, hogy az Apple erre reagálva emel-e majd árakat. 

Cook arra sem tért ki, hogy a hiány lehetőséget ad-e az Apple-nek az iPhone- és Mac-piaci részesedés növelésére az árak szinten tartásával, azoknak a versenytársaknak a rovására, amelyeknél nagyobbak lehetnek az ellátási korlátok.

Az elemzők feltételezik, hogy az Apple-nek még alkatrész hiány idején is nagy befolyása van régi beszállítóira, mint például a 

  • Samsung 
  • az SK Hynix, vagy 
  • a Micron

 ahhoz, hogy elegendő lapkát biztosítson az iPhone-ok gyártásához, ellentétben a kisebb telefongyártókkal.

Az olyan technológiai vállalatok, mint a Meta, a Google és a Microsoft által végrehajtott, gyors ütemű MI-infrastruktúra-bővítés felszívta a memórialapkák kínálatának jelentős részét, ami felhajtotta az árakat. 

A lapkagyártók a magasabb árrésű, az adatközpontok számára szükséges komponenseket részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben. 

A memórialapkák (DRAM) kulcsfontosságúak az okostelefonokban, mivel lehetővé teszik, hogy az energiaigényes alkalmazások zökkenőmentesen fussanak.

Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója szerint a DRAM-hiány nem oldódik meg rövid távon. „Amennyire én tudom, nincs enyhülés” – idézi a Bloomberg. Tan elmondta, hogy két kulcsszereplővel is beszélt a memóriapiacon, akik azt mondták neki: 

2028-ig nincs enyhülés.

Az egész világ az iPhone árát lesi  iparágra hat

Az Apple döntése várhatóan messzire ható következményekkel jár. Egyes becslések szerint a vállalat tavaly közel tíz százalékos szállításnövekedéssel vezette a globális okostelefon-piacot, átvette a vezető helyet a Samsungtól.

Ha az árakat változatlanul tartja, miközben a kisebb riválisok – az elemzők várakozásai szerint – emelnek, az iPhone-ok vonzóbbá válnának. Ha viszont az Apple árat emel, az teret adna a versenytársaknak, hogy kövessék.

„Ez most az iparág legnagyobb kérdése” – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója. 

Ez egy kétélű kard, mert ha az Apple nem emel árat, az segíti a piaci részesedés növekedését, ugyanakkor felháboríthatja a befektetőket

- tette hozzá az elemző. 

Az IDC adatai szerint a versenytársakat sújtó memórialapkahiány részben várhatóan ahhoz vezet, hogy idén először 2023 óta éves szinten csökken a globális okostelefon-piac.

A Qualcomm már kongatja a vészharangot

A Qualcomm a világ legnagyobb okostelefonokhoz használatos csiptervezője és a felsőkategóriás Android-telefonok egyik fő beszállítója, szerdán tovább erősítette ezeket az aggodalmakat: előrejelzése elmaradt a Wall Street várakozásaitól, részben azért, mert a készülékgyártó ügyfeleinél hiány van a memórialapkákból.

A vállalat pénzügyi igazgatója, Akash Palkhiwala elmondta, hogy a kulcsfontosságú kínai ügyfeleknek nincs elegendő memórialapkájuk telefonok gyártásához, annak ellenére, hogy a fogyasztói kereslet erős. 

Több OEM-et eszközgyártót is láttunk – különösen Kínában –, amelyek lépéseket tettek a készülékgyártási tervek és a készletek csökkentésére 

– mondta Palkhiwala.

A Qualcomm konferenciahívásán az elemzők ismét az Apple-re hívták fel a figyelmet. „Úgy tűnik, hogy továbbra is aránytalanul nagy részt fognak megszerezni a rendelkezésre álló DRAM készletekből” – mondta Ben Reitzes, a Melius Research elemzője.

Nagy bajban lesznek az Androidos készülékgyártók

Egy veterán okostelefon-iparági vezető, aki névtelenséget kért, mivel érzékeny ellátási kérdésekről beszélt, azt mondta, hogy az Android-telefonok gyártói árgus szemekkel figyelik, hogy emel-e árat az Apple. 

Ha az Apple elnyeli a teljes memóriaköltség-emelkedést, és nem változtatja meg a telefonjai árát, akkor az Android-telefonok drágábbá válnak, és kérdésessé válik, hogy mekkora volumenre számíthatnak 

– mondta.

Egyes Apple-befektetők szerint áremelés várható.

„Az Apple általában elsőbbséget élvez a versenytársakkal szemben… és ellenállóbb a piaci hiányokkal szemben” – mondta Dan Morgan, a Synovus Trust portfóliómenedzsere. „Az Apple nagy valószínűséggel továbbra is árat emel az új iPhone-modellek bevezetésekor” – tette hozzá.

Az is befolyásolhatja a helyzetet, hogy mit lép a Samsung. Elemzők szerint a dél-koreai vállalat telefonos üzletága szintén képes lehet elnyelni a memóriaárak emelkedését, mivel a memóriát a Samsung egy másik üzletágától szerzi be. "Az Apple-t és a Samsungot figyeljük” – mondta Gadjo Sevilla, az Emarketer elemzője. 

Ha ők árat emelnek, az megemeli a plafont, és a többi gyártónak alkalmazkodnia kell az árképzésben.

