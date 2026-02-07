Deviza
Németország
német ipar
német gazdaság
Bajorország

Német gazdasági válság: radikális lépésre készülnek, a munkásokon csattanhat az ostor

A német ipar továbbra is nehézségekkel küzd, a vállalkozói oldal egyre határozottabban sürgeti a munkaidő emelését. A szakszervezetek ellenzik a felvetést, mivel szerintük a gazdasági problémákat a magas energiaárak és a bürokrácia okozzák.
VG
2026.02.07, 13:49
Frissítve: 2026.02.07, 14:18

A német gazdaság továbbra is nehéz helyzetben van, a gyenge növekedés és az ipari visszaesés miatt egyre több szereplő sürget strukturális változtatásokat. A Bajor Vállalkozások Szövetségének ügyvezető igazgatója, Bertram Brossardt szerint a gazdasági potenciál növelésének egyik kulcsa a ledolgozott munkaidő emelése lenne – írja az Origo.

német gazdasági válság
Német gazdasági válság: radikális lépésre készülnek, a munkásokon csattanhat az ostor/ Fotó: DPAa Picture-Alliance via AFP

Német gazdasági válság: radikális lépésre készülnek, a munkásokon csattanhat az ostor

Javaslatuk szerint a munkavállalóknak évente egy plusz munkanapot kellene teljesíteniük, ami Bajorországban mintegy 5 milliárd eurós GDP-növekedést és 2,5 milliárd eurós többletbevételt hozna az államháztartásnak.

A javaslatot Brossardt azzal támasztotta alá, hogy már a 2026-os előrejelzések szerint Bajorországban a várt 0,7 százalékos gazdasági növekedés egy részét az adja, hogy három munkaszüneti nap hétvégére esik, így nem vonja ki a munkaerőt a gazdaságból. Szerinte hasonló tartalékok rejlenek a szabadságnapok részleges kihagyásában vagy a napi, heti munkaidő módosításában.

Hasonló irányba mutat Markus Söder bajor miniszterelnök korábbi felvetése is, miszerint heti plusz egy óra munkavégzéssel jelentősen javulhatna a gazdasági teljesítmény. Szerinte nemzetközi összehasonlításban a német munkavállalók évente jóval kevesebb órát dolgoznak, mint például az osztrákok, a svájciak vagy az olaszok.

Inkább a magas energiaárak okozzák a gondot

A szakszervezetek oldaláról azonban erős ellenállás fogadja a javaslatot. A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) bajor alelnöke, Marietta Eder szerint a felvetés teljesen elrugaszkodott a realitásaitól. Eder kijelentette, hogy a gazdasági problémák gyökere nem a munkaidő hosszában keresendő, hanem olyan tényezőkben, mint a magas energiaárak, a bürokrácia vagy a globális versenyképesség hiánya.

Alternatívaként az áramárak csökkentését és az infrastruktúrába történő beruházásokat tartja szükségesnek a növekedés helyreállításához.

A vita közepette a bajor ipar – különösen a fém- és villamosipari szektor – továbbra is nehézségekkel küzd: 2025-ben mintegy 20 ezer munkahely szűnt meg, és 2026-ra további hasonló veszteséggel számolnak a szakértők. A foglalkoztatás a korábbi rekord 873 ezerről 837 ezerre csökkent a régióban, miközben országosan akár 24 ezer vállalati csőd is bekövetkezhet az idén.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború

A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek a termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

