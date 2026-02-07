Német gazdaság: kiszámolták, mekkora pénzt bukott Németország a válságok óta – elképesztő az összeg
A koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi, gazdasági feszültségek együttesen rendkívül súlyos terhet raktak a német gazdaságra az elmúlt években. A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) friss számításai szerint a 2020 óta eltelt hat évben a reál bruttó hazai termék (GDP) kiesése megközelítette a 940 milliárd eurót – írja a Spiegel.
A veszteségek egynegyede – mintegy 235 milliárd euró – egyedül a Donald Trump elnöksége idején kiéleződött konfliktusokhoz köthető. Számítások szerint a 2001 és 2004 közötti stagnálás gazdasági költségei reálértéken (inflációval korrigálva) mintegy 360 milliárd eurót tettek ki, míg a 2008–2009-es pénzügyi piaci válság mintegy 525 milliárd eurós hozzáadottérték-veszteséget okozott.
A jelenlegi évtizedet eddig rendkívüli sokkok és hatalmas gazdasági kiigazítási terhek jellemezték, amelyek most
jelentősen meghaladják a korábbi válságok terheinek szintjét
– mondta Michael Grömling, az IW kutatója.
A gazdasági veszteségek mértékének kiszámításához Grömling összehasonlította a tényleges gazdasági fejlődést egy hipotetikus forgatókönyvvel, amely nem tartalmazná az említett válságokat. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy ha ezek nélkül a válságok nélkül a gazdasági tevékenység az elmúlt három évtized átlagos ütemben folytatódott volna, az elemzés jelentős és növekvő gazdasági veszteségeket tár fel.
Grömling szerint Németország gazdasági aktivitása nem haladja meg a 2019-es szintet sem.
A Német Iparszövetség szerint Németország jelenleg a háború utáni legsúlyosabb gazdasági válságát éli: vállalatok mennek csődbe, és a munkanélküliség növekszik.
Több tízezer munkahely szűnt meg Németországban
Az elmúlt években a német vállalkozások több tízezer munkahelyet szüntettek meg, vagy helyeztek át más országokba, illetve jelentenek csődöt. Például a müncheni székhelyű Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb nyersanyagszállítója világszerte 1500 állást számol fel, túlnyomó részben a németországi telephelyeken.
A hangszereket gyártó német Karl Höfner ideiglenes csődeljárás alá került. A teherautó- és buszgyártással foglalkozó MAN Truck & Bus a következő tíz évben mintegy 2300 munkahelyet szüntet meg németországi telephelyein. A döntés elsősorban a müncheni központot (1300 állás), Salzgittert (600) és Nürnberget (400) érinti. Az autóipar – és vele együtt a beszállítói lánc – régóta többszörös válsággal küzd.
