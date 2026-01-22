Szokatlan dolog történt, a síelésre jó időjárás nagyon besegített egy magyar vállalatnak

Pert nyert jogerősen a Mahart ellen az Enefi. Az írásbeli döntést még nem kapták kézhez, de a projekt egy másfél milliárdos nyílt közbeszerzés volt. Mégsem ez tartja izgalomban a társaság kisbefektetőit. Ilyen szigorú téli időjárás mellett ugyanis rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna.

Ilyen időben ígéretes befektetés a síaréna / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

Minden kedvező ítélet eredménynövelő

Szerdán, piaczárás után tette közzé a BÉT honlapján a társaság, hogy pernyertességével zárult másodfokon a Mahart-projekttel kapcsolatos peres eljárás. A döntés jogerős, a társaság az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez.

Miután az Enefi hosszú évek óta pereskedik romániai önkormányzatokkal is,

a peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva.

Elvileg minden kedvező ítélet, így a Mahart elleni is, eredménynövelő tényező.

A most megnyert per előzménye, hogy 2019-ben az Enefi elnyerte a Mahart Magyar Hajózási Zrt. által „Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése” tárgyban kiírt, 1,5 milliárd forint értékű, nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárást. Ám a Mahart jelentős összegű tartozást halmozott fel a társasággal szemben, s a felek közti érdemi tárgyalások elakadtak.

Profitforrás a síaréna-befektetés

Tavaly a társaság az első fél évben 360 millió forint árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak 274 milliós bevételével. Miközben a leépülő hőértékesítés 41 millióról 21 millióra csökkent, az egyéb bevételek 8 millióról 32 millióra nőttek.

Az egyéb bevétel soron jelentős tételt képviselt

a kapott állami támogatás, amelyet a síaréna-operációhoz kapcsolódóan nyertek el az eplényi sípálya négy évszakos célú fejlesztésének, valamint snowboard- és kerékpáros pálya innovatív kialakításának megvalósítására.

Új tételként jelentkezett az E-Star Mures Energy SA (felszámolás alatt) felszámolási eljárása során megtérült összeg, amit az adós felszámolója indított a Ski43 Program Nonprofit Zrt. javára.

További bevételként a tárgyidőszakban behajthatatlan követelés visszaírására is sor került, míg az előző évben elszámolt kötelezettségelengedés a tárgyidőszakban már nem jelentkezett.

Ám igazán

a sípálya-üzemeltetés izgalmas, melynek árbevétele 211 millió forintról 306 millióra bővült,

ami 44,98 százalékos emelkedés a bázisidőszakhoz képest. A növekedés már tavaly is az erősebb téli jegyeladásoknak, és Síaréna Bike Park – hegyi kerékpároztatás projekt – egyre erősebb felfutásának köszönhető.