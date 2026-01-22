Szokatlan dolog történt, a síelésre jó időjárás nagyon besegített egy magyar vállalatnak
Pert nyert jogerősen a Mahart ellen az Enefi. Az írásbeli döntést még nem kapták kézhez, de a projekt egy másfél milliárdos nyílt közbeszerzés volt. Mégsem ez tartja izgalomban a társaság kisbefektetőit. Ilyen szigorú téli időjárás mellett ugyanis rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna.
Minden kedvező ítélet eredménynövelő
Szerdán, piaczárás után tette közzé a BÉT honlapján a társaság, hogy pernyertességével zárult másodfokon a Mahart-projekttel kapcsolatos peres eljárás. A döntés jogerős, a társaság az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez.
Miután az Enefi hosszú évek óta pereskedik romániai önkormányzatokkal is,
a peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva.
Elvileg minden kedvező ítélet, így a Mahart elleni is, eredménynövelő tényező.
A most megnyert per előzménye, hogy 2019-ben az Enefi elnyerte a Mahart Magyar Hajózási Zrt. által „Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése” tárgyban kiírt, 1,5 milliárd forint értékű, nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárást. Ám a Mahart jelentős összegű tartozást halmozott fel a társasággal szemben, s a felek közti érdemi tárgyalások elakadtak.
Profitforrás a síaréna-befektetés
Tavaly a társaság az első fél évben 360 millió forint árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak 274 milliós bevételével. Miközben a leépülő hőértékesítés 41 millióról 21 millióra csökkent, az egyéb bevételek 8 millióról 32 millióra nőttek.
Az egyéb bevétel soron jelentős tételt képviselt
- a kapott állami támogatás, amelyet a síaréna-operációhoz kapcsolódóan nyertek el az eplényi sípálya négy évszakos célú fejlesztésének, valamint snowboard- és kerékpáros pálya innovatív kialakításának megvalósítására.
- Új tételként jelentkezett az E-Star Mures Energy SA (felszámolás alatt) felszámolási eljárása során megtérült összeg, amit az adós felszámolója indított a Ski43 Program Nonprofit Zrt. javára.
- További bevételként a tárgyidőszakban behajthatatlan követelés visszaírására is sor került, míg az előző évben elszámolt kötelezettségelengedés a tárgyidőszakban már nem jelentkezett.
Ám igazán
a sípálya-üzemeltetés izgalmas, melynek árbevétele 211 millió forintról 306 millióra bővült,
ami 44,98 százalékos emelkedés a bázisidőszakhoz képest. A növekedés már tavaly is az erősebb téli jegyeladásoknak, és Síaréna Bike Park – hegyi kerékpároztatás projekt – egyre erősebb felfutásának köszönhető.
A kisbefektetői fórumon most azon spekulálnak, hogy a szokatlanul szigorú időjárásnak és a bőséges havazásnak köszönhetően
idén néhány hétvége alatt elérheti vagy már el is érhette a nullszaldót a síaréna,
s a továbbiakban zsíros profitot termelhet. Ám transzparens tájékoztatás híján egyelőre csak találgatni lehet.
Ez volt az első pesti zöldbuborék
Az Enefi (ex-RFV, majd ex-E-Star) volt a pesti tőzsdén az első zöldbuborék. A cég egykor Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott.
Az egykori zöldtevékenységből mára a perek maradtak.
Erősen spekulatív a papír. Az árfolyam historikus csúcsa 12 ezer forint felett húzódik, míg az elmúlt öt évben 400 forint felett volt a legmagasabb érték. Az elmúlt egy évben pedig 200 és 280 forint között mozgott.