Hihetetlen mérföldkőhöz érkezett a magyar hátterű légitársaság

Fontos mérföldkőről számolt be a Wizz Air kedden, a diszkont-légitársaság ugyanis a múlt hónapban már az 500 milliomodik utasát is üdvözölhette repülőgépei fedélzetén.

A Wizz Air már ezer utat kínál hálózatában / Fotó: NurPhoto via AFP

A székek száma gyorsabban nő mint az utasoké a Wizz Airnél

A londoni tőzsde honlapján közzétett jelentés szerint a Wizz Air a múlt hónapban 5,35 millió utast szállított, ami éves szinten ugyan 8,5 százalékos emelkedést jelent, ám elmarad a 6,34 millió székes kapacitástól, és annak növekedési ütemétől is, mely 10 százalék volt. Így a fapados légitársaságok életében különösen fontos kihasználtság 1,6 százalékpontos csökkenés után 84,4 százalék volt.

Az 500 millió utas elérése 21 évbe telt a Wizz Airnek, ám a fentebbi adatokból is látható, hogy a következő 500 millió utasra ennél várhatóan kevesebbet kell majd várni. A légitársaság szerint ráadásul

a jelenleg 231 repülőgépből álló flotta 2030-ra 334 repülőre nő, így öt éven belül sor kerület a következő 500 millió utasra.

Januárban a Wizz Air egy másik fontos mérföldkő elérését is ünnepelhette, miután ma már elmondható, hogy a légitársaság 1000 útvonalat kínál hálózatán belül. A légitársaság már 200 úti célt kínál több mint 50 országban, Európában és azon is túl. A Wizz Air emellett a disztribúciós csatornák erősítésén is dolgozik, így megállapodást írt alá a Paxporttal az együttműködés érdekében. Ez online utazási irodákon és más értékesíti csatornákon keresztül segíti a légitársaság eladásait.

A közzétételből az is kiderül, hogy az elmúlt 12 hónapban az utasszám 9,8 százalékkal több mint 69 millióra nőtt, míg a kapacitások ebben az időszakban megközelítették a 76 millió széket. Ez 90,9 százalékos kihasználtságot jelent, ami csak 0,2 százalékponttal marad el az egy évvel korábbitól a gyors növekedés ellenére.