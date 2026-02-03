Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,16 -0,07% RON/HUF74,67 -0,1% CZK/HUF15,66 -0,08% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,16 -0,07% RON/HUF74,67 -0,1% CZK/HUF15,66 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 424,52 +1,58% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 030 +1,54% RICHTER11 030 +1,36% OPUS551 +0,36% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,78 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 709,8 +1,62% BUX130 424,52 +1,58% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 030 +1,54% RICHTER11 030 +1,36% OPUS551 +0,36% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,78 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 709,8 +1,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ganz Hajó-és Darugyár
Népsziget
beruházás

Vidámpark épülhet az egykori Ganz Hajógyár helyén

Arie Yom-Tov ingatlanmogul lánya, a huszonéves díjlovas, Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintért vásárolná meg a Népsziget XIII. kerületi, több mint nyolchektáros területét, ahol a tervek szerint vidámparkot létesítene. A szórakoztató park pontos helyszíne nagy valószínűséggel az egykori Ganz Hajógyár lenne, amely Budapest egyik legkülönlegesebb ipartörténeti helyszíne.
VG
2026.02.03, 09:44
Frissítve: 2026.02.03, 10:11

Az érintett nyolchektáros terület ipari és mezőgazdasági (erdő) besorolású részeket is magában foglal, és korábban a mára megszűnt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Kft. telephelyeként működött. Amennyiben senki nem él az elővásárlási jogával, úgy az eladó, dr. Horváth Mihály Gábor közel 2,9 milliárd forintot kapna az ingatlanért – számolt be róla az Építészfórum

Nagyteljesítményű daru az egykori Ganz-MÁVAG Magyar Daru- és Hajógyár Angyalföldi Gyáregységénél, az Újpesti öbölben. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nagy teljesítményű daru az egykori Ganz-MÁVAG Magyar Daru- és Hajógyár angyalföldi gyáregységénél, az Újpesti öbölben / Fotó: MTVA / Bizományosi: Róka László

A Ganz Hajógyár épületegyüttese Budapest egyik legkülönlegesebb ipartörténeti helyszíne 

A szerződés alapján az ingatlanon álló épületek romos, bontandó állapotban vannak, ugyanakkor több közülük műemléki, illetve helyi örökségvédelem alatt áll. A leendő tulajdonos vállalta az ezekhez kapcsolódó karbantartási kötelezettségeket is. A családnak nem ez az első befektetése Magyarországon: Arie Yom-Tov volt az, aki a Gozsdu-udvart is megálmodta. A szigetrészen szórakoztató jellegű beruházást terveznek. Nehezítő tényező azonban, hogy a Népsziget érintett részének állapotáról Újpest önkormányzatának honlapján elérhető egy 2017-es dokumentum, amely szerint a zöldfelületi arány a funkciót figyelembe véve jelentős, mintegy 40 százalékos, az egykori ipari tevékenységek miatt pedig a terület – különösen a volt Ganz-gyár és a MAHART hajójavító telkei – potenciálisan szennyezettként kezelendők.

Újpesten ugyanis még 1994-ben is készültek hajók.

A Ganz Hajógyár valaha a magyar mérnöki teljesítmény csúcsa volt: az 1906-tól Ganz Danubius Hajó és Darugyár majd 1911-től a második világháború végéig Ganz és Társa Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár néven működő újpesti üzemben jelentős hadihajó-építések folytak, és még egy külön torpedóműhelyt is építettek. A fiumei hajógyárban épített tengeri hadi járművek és tengeralattjárók gépi berendezései is itt készültek, így közös projekt volt a korabeli legmodernebb csatahajó, a 20 000 lóerős Szent István is. Az óbudaihoz hasonlóan, a németek a második világháború alatt hadiüzemmé nyilvánították az újpesti hajógyárat is. 

image

1944-ben a Margit híd felrobbantásakor Scharbert Gyula, a gyár igazgató mérnöke felismerte, hogy a háború utáni újjáépítésekhez az úszódaru nagyon keresett lesz, és a gyors tervezésnek köszönhetően hazánk évtizedekig játszott vezető szerepet az úszódaruk építésében. 

A világ minden táján keresett volt a magyar úszódaru, amelyből rengeteg jutott a volt Szovjetuniónak is, hiszen a háborút követő években ez üzem is kényszerű részt vállalt a „jóvátételből”. 

1962-ben az összes jelentős hajógyárat – a Ganz mellett az óbudait, a vácit és a balatonfüredit is – egybeolvasztották, és létrejött a mintegy hétezer munkást foglalkoztató Magyar Hajó- és Darugyár. Ez az ország legjelentősebb vállalata lett, Ganz márkájú termékeit világszerte ismerték, és a Szovjetunió, illetve a volt NSZK részére teljesített megrendeléseket. A rendszerváltáskor már haldokló nehézipar alól a hajógyártás sem volt kivétel, a kilencvenes évekre pedig teljesen elvesztette jelentőségét.

A Népsziget egyike Magyarország legnépszerűbb urbexhelyeinek

A Hajógyári-sziget hajdani iparvárosából mára szinte csak rozsda, gaz és törmelék maradt – számolt be róla a Veol, a szerkezete azonban ma is lenyűgöző:

image
image
image

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a Ganz Hajógyár jelenlegi állapotáról készült videót.
 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu