Miért pont indiai vendégmunkásokat csábít Oroszország?
Egyre súlyosabb a munkaerőhiány az ukrajnai háború miatt Oroszországban, ami arra kényszeríti Moszkvát, hogy enyhítsen a korábbi migrációs politikáján, és több külföldi dolgozót csábítson az országba. A probléma megoldásában a közeli barát, India nyújthat segítő kezet, egy megállapodás értelmében újabb indiai vendégmunkások, idén legalább negyvenezren költözhetnek át Oroszországba a már ott tartózkodók mellé.
Az új indiai munkások érkezéséről Borisz Tyitov orosz üzletember, Vlagyimir Putyin nemzetközi szervezetekkel foglalkozó különleges megbízottja számolt be, a migráció növeléséről szóló megállapodást azonban még tavaly decemberben írták alá az orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök tárgyalásai alkalmából.
A másfél milliárdos népességhez képest természetesen elenyésző az Oroszországban dolgozó indiai vendégmunkások száma, de a tendencia egyértelmű: a Moscow Times tudósítása szerint 2024-ben még csak 36 200 munkavállalási engedélyt adtak ki számukra, tavaly már 56 500-at.
Nem az indiaiak azonban az egyetlenek, akiket tárt karokkal várnak.
A legnagyobb külföldi kontingens változatlanul a kínai, tavaly 92 ezren érkeztek. Majdnem a háromszorosára, 2800-ról 9300-ra ugrott azonban a bangladesieknek kiadott orosz munkavállalási engedélyek száma is, míg
- a türkméneké két és félszeresére, 25 ezerre,
- az üzbégeké ötszörösére, 2300-ra,
- a tádzsikoké pedig majdnem a háromszorosára, 263-ra
emelkedett.
Utóbbiak száma azért ilyen alacsony, mert 2024. márciusi, a moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadás több elkövetője is tádzsik volt, a honfitársaikat így sorozatos atrocitások érték és elmenekültek az országból.
India exportálja a munkanélküliséget
Az együttműködés India számára is hasznos. Az országban ugyan viszonylag alacsony, 4,7–5,2 százalék között mozog a munkanélküliek aránya, vidéken és a fiatalok körében azonban ennél jóval magasabb.
A szakképesítés nem igénylő munkával a Deutsche Welle beszámolója szerint az indiaiak havi 475-950 eurót kereshetnek meg Oroszországban, ami magasabb, mint az otthon elérhető munkabér.
A Fontanka orosz hírportál Szentpétervár utcáit tisztán tartó indiaikat kérdezett, akik elmondták, hogy havi százezer rubelt (416 ezer forintot) keresnek, de
ingyen kapnak szállást és ellátást, valamint nyelvi képzést.
Az önkormányzat szerint háromezer indiai keres állást a városban, egy neve elhallgatását kérő indiai diplomata pedig megerősítette, hogy a munkaügyi megállapodás a hazája számára is előnyös.
„Oroszországnak munkásokra van szüksége, Indiának pedig arra, hogy exportálja a munkanélküliséget” – fogalmazott.
Sok szektorba kellenének indiai vendégmunkások
A diplomata azt is hangsúlyozta, hogy szükség volt a formális megállapodásra, hogy legalizálják a régóta zajló, „informális és kaotikus” indiai migrációt Oroszországba.
A múltban például gyakran előfordult, hogy munkára toboroztak embereket, akik aztán az ukrán fronton kötöttek ki. Az orosz hadseregbe a háború kezdete óta hivatalosan 126 indiai jelentkezett, legalább 12-en életüket vesztették és 96 tért haza.
A Sberbank elemzése szerint elsősorban az építőiparban, a feldolgozóiparban, az infrastruktúrában, az információs technológiában, az egészségügyben és a gyógyszeriparban van nagy szüksége Oroszországnak szakképzett indiai munkaerőre.
A lényeg, hogy ne muszlimok legyenek
Lehet, hogy rájuk lenne szükség, de nem biztos, hogy ők jönnek. Igor Lipszics orosz közgazdász szerint ugyanis a legnagyobb kihívást a nyelvi akadályok jelentik,
a legtöbb indiai munkás nem beszél oroszul, míg az oroszok jelentős része, elsősorban vidéken, nem tud angolul.
„Olyan embereket hozol az országba, akikkel nem tudsz kommunikálni. Ez pedig azt jelenti, hogy csak a legegyszerűbb munkák elvégzésére lehet alkalmazni őket, például szállításra, takarításra és hólapátolásra” – figyelmeztetett.
A kulturális különbségek is megnehezítik az indiaiak beépülését az orosz társadalomba. „Úgy gondolom, azért összpontosítanak Indiára, mert minimalizálni akarják a muszlimok bevándorlását az országba” – vélekedett egy másik közgazdász, Andrej Jakovlev, aki feltételezi, hogy többnyire hinduk költöznek majd át Oroszországba a világ legnépesebb államából.
Van mire költeni az olajból keresett rúpiát
A két szakember egyike sem hiszi, hogy az indiaiak lennének a megoldás az oroszországi munkaerőhiányra. „Nem az utcaseprőkből és képzetlen munkaerőből van kevés, hanem képzett szakemberekből” – hangsúlyozta Jakovlev, aki szerint jelenleg inkább afféle teszt folyik. „Megpróbálják kideríteni, hogy ezek az emberek illenek-e az orosz gazdaságba” – vélekedett.
Radzsan Kumar, a delhi Dzsavaharlal Nehru Egyetem orosz szakértője szerint azonban nem véletlen, hogy Oroszország Indiát választotta. Feltevése szerint Moszkva rúpiában fizeti majd az indiai munkásokat, amelyet az olajüzleten keresett, és ami csak halmozódik Oroszországban, mert
a kétoldalú külkereskedelmi forgalom értéke ugyan eléri a 70 milliárd dollárt, de Moszkva csak ötmilliárd dollárt költ indiai termékekre.
A vendégmunkásokkal jó célra használhatják ezt a felgyülemlett pénzt.