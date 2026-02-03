Miért pont indiai vendégmunkásokat csábít Oroszország?

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány az ukrajnai háború miatt Oroszországban, ami arra kényszeríti Moszkvát, hogy enyhítsen a korábbi migrációs politikáján, és több külföldi dolgozót csábítson az országba. A probléma megoldásában a közeli barát, India nyújthat segítő kezet, egy megállapodás értelmében újabb indiai vendégmunkások, idén legalább negyvenezren költözhetnek át Oroszországba a már ott tartózkodók mellé.

Vlagyimir Putyin és Narendra Modi megállapodása értelmében újabb indiai vendégmunkások érkezhetnek Oroszországba / Fotó: AFP

Az új indiai munkások érkezéséről Borisz Tyitov orosz üzletember, Vlagyimir Putyin nemzetközi szervezetekkel foglalkozó különleges megbízottja számolt be, a migráció növeléséről szóló megállapodást azonban még tavaly decemberben írták alá az orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök tárgyalásai alkalmából.

A másfél milliárdos népességhez képest természetesen elenyésző az Oroszországban dolgozó indiai vendégmunkások száma, de a tendencia egyértelmű: a Moscow Times tudósítása szerint 2024-ben még csak 36 200 munkavállalási engedélyt adtak ki számukra, tavaly már 56 500-at.

Nem az indiaiak azonban az egyetlenek, akiket tárt karokkal várnak.

A legnagyobb külföldi kontingens változatlanul a kínai, tavaly 92 ezren érkeztek. Majdnem a háromszorosára, 2800-ról 9300-ra ugrott azonban a bangladesieknek kiadott orosz munkavállalási engedélyek száma is, míg

a türkméneké két és félszeresére, 25 ezerre,

az üzbégeké ötszörösére, 2300-ra,

a tádzsikoké pedig majdnem a háromszorosára, 263-ra

emelkedett.

Utóbbiak száma azért ilyen alacsony, mert 2024. márciusi, a moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadás több elkövetője is tádzsik volt, a honfitársaikat így sorozatos atrocitások érték és elmenekültek az országból.

India exportálja a munkanélküliséget

Az együttműködés India számára is hasznos. Az országban ugyan viszonylag alacsony, 4,7–5,2 százalék között mozog a munkanélküliek aránya, vidéken és a fiatalok körében azonban ennél jóval magasabb.

A 2024-es moszkvai terrortámadás után sok tádzsik vendégmunkás elmenekült az országból / Fotó: AFP

A szakképesítés nem igénylő munkával a Deutsche Welle beszámolója szerint az indiaiak havi 475-950 eurót kereshetnek meg Oroszországban, ami magasabb, mint az otthon elérhető munkabér.