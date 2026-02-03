Deviza
Rekorddal kezdte a napot a BUX, erős szinteken ragadt a forint

Csúcsra futott nyitáskor az OTP. Pattant a Mol, a Telekom és a 4IG. Míg a Richter fundamentális hírére alig reagált a piac. Ellenben a napokban a hírek élére került Rába ma is pöccre indult. Miközben a kispapírok még szenderegtek.
Faragó József
2026.02.03, 09:17

A BUX bő 1 százalékos pluszban nyitott, s 129 873 pontnál csúcsra futott.  Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

pesti parkett
Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában frissen pattantak a részvényindexek

Kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és India:

  • Washington 50 százalékról 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett importvámokat, 
  • India pedig vállalja, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, illetve megszünteti az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és egyéb akadályokat. 

A piac pozitívan fogadta a hírt: 

az indiai tőzsdeindex bő 3 százalékkal emelkedett, a rúpia árfolyama bő 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Kamatot emelt az ausztrál jegybank. Egyhangú döntéssel 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelték az alapkamatot Ausztráliában, melyet az ismét erősödő inflációs folyamatokkal indokoltak. 

Meglepetés az amerikai ipar bővülése: a tegnapi közzétettISM adat januárban 52,6 pontra emelkedett a várt 48,5 ponttal szemben. Ami 2022 óta a legmagasabb havi eredmény az ISM feldolgozóipari mutatójában.

Hétfőn az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index bő fél százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, míg a klasszikus Dow Jones 1 százaléknál is többet.

Kedden hajnalban Ázsiában is kedvező volt a befektetői hangulat:

  • a hongkongi Hang Seng szűk egyharmad százalékot,
  • a kontinetális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot, 
  • míg a japán Nikkei közel 4 százalékot emelkedett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,3-0,6 százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, pattant a 4iG

Az OTP 40 970 forintnál rekorddal nyitott, bő 1 százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény11:19:03
Árfolyam: 41 000 HUF +600 / +1,46 %
Forgalom: 6 995 524 350 HUF
A Mol 3 926 forintnál kezdett, majd 2 százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény11:17:55
Árfolyam: 3 942 HUF +86 / +2,18 %
Forgalom: 1 308 299 290 HUF
A Richter piacnytás előtt jelentette a BÉT honlapján, hogy 

bővíti hosszú távú stratégiai együttműködését a Fuji Pharmával.

 A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén.

A részvény 10 910 forintról indult, minimális pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:19:17
Árfolyam: 11 020 HUF +140 / +1,27 %
Forgalom: 1 323 353 470 HUF
A Magyar Telekom 2 065 forint közelében kezdett, bő 1 százalékos pluszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:17:55
Árfolyam: 2 065 HUF +25 / +1,21 %
Forgalom: 608 010 280 HUF
Bő 3 százalékot pattant a 4iG.

 4IG részvény
4IG részvény11:15:57
Árfolyam: 3 920 HUF +10 / +0,26 %
Forgalom: 297 405 440 HUF
 Másfél százalékos plusszal indított a napokban a hírek élére került Rába.

 RABA részvény
RABA részvény11:17:31
Árfolyam: 4 020 HUF -20 / -0,5 %
Forgalom: 24 010 320 HUF
Erős szinteken ragadt a forint

Az euró-forint jegyzése a 380-382-es sávban ragadt. Erre a két szintre érdemes továbbra is figyelni:

  • 380-nál erős támasz, 
  • 382 közelében ellenállási szint húzódik.

Tőzsdenyitás előtt, többször is 380,3 közelébe szúrt le a jegyzés. Majd ott is nyitott.

 

