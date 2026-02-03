Rekorddal kezdte a napot a BUX, erős szinteken ragadt a forint
A BUX bő 1 százalékos pluszban nyitott, s 129 873 pontnál csúcsra futott. Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.
Ázsiában frissen pattantak a részvényindexek
Kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és India:
- Washington 50 százalékról 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett importvámokat,
- India pedig vállalja, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, illetve megszünteti az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és egyéb akadályokat.
A piac pozitívan fogadta a hírt:
az indiai tőzsdeindex bő 3 százalékkal emelkedett, a rúpia árfolyama bő 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.
Kamatot emelt az ausztrál jegybank. Egyhangú döntéssel 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelték az alapkamatot Ausztráliában, melyet az ismét erősödő inflációs folyamatokkal indokoltak.
Meglepetés az amerikai ipar bővülése: a tegnapi közzétettISM adat januárban 52,6 pontra emelkedett a várt 48,5 ponttal szemben. Ami 2022 óta a legmagasabb havi eredmény az ISM feldolgozóipari mutatójában.
Hétfőn az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index bő fél százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, míg a klasszikus Dow Jones 1 százaléknál is többet.
Kedden hajnalban Ázsiában is kedvező volt a befektetői hangulat:
- a hongkongi Hang Seng szűk egyharmad százalékot,
- a kontinetális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot,
- míg a japán Nikkei közel 4 százalékot emelkedett.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,3-0,6 százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, pattant a 4iG
Az OTP 40 970 forintnál rekorddal nyitott, bő 1 százalékos pluszban.
A Mol 3 926 forintnál kezdett, majd 2 százalékos pluszban.
A Richter piacnytás előtt jelentette a BÉT honlapján, hogy
bővíti hosszú távú stratégiai együttműködését a Fuji Pharmával.
A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén.
A részvény 10 910 forintról indult, minimális pluszban.
A Magyar Telekom 2 065 forint közelében kezdett, bő 1 százalékos pluszban.
Bő 3 százalékot pattant a 4iG.
Másfél százalékos plusszal indított a napokban a hírek élére került Rába.
Erős szinteken ragadt a forint
Az euró-forint jegyzése a 380-382-es sávban ragadt. Erre a két szintre érdemes továbbra is figyelni:
- 380-nál erős támasz,
- 382 közelében ellenállási szint húzódik.
Tőzsdenyitás előtt, többször is 380,3 közelébe szúrt le a jegyzés. Majd ott is nyitott.