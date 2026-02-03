Rekorddal kezdte a napot a BUX, erős szinteken ragadt a forint

A BUX bő 1 százalékos pluszban nyitott, s 129 873 pontnál csúcsra futott. Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában frissen pattantak a részvényindexek

Kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és India:

Washington 50 százalékról 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett importvámokat,

India pedig vállalja, hogy leállítja az orosz olaj vásárlását, illetve megszünteti az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és egyéb akadályokat.

A piac pozitívan fogadta a hírt:

az indiai tőzsdeindex bő 3 százalékkal emelkedett, a rúpia árfolyama bő 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Kamatot emelt az ausztrál jegybank. Egyhangú döntéssel 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelték az alapkamatot Ausztráliában, melyet az ismét erősödő inflációs folyamatokkal indokoltak.

Meglepetés az amerikai ipar bővülése: a tegnapi közzétettISM adat januárban 52,6 pontra emelkedett a várt 48,5 ponttal szemben. Ami 2022 óta a legmagasabb havi eredmény az ISM feldolgozóipari mutatójában.

Hétfőn az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index bő fél százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, míg a klasszikus Dow Jones 1 százaléknál is többet.

Kedden hajnalban Ázsiában is kedvező volt a befektetői hangulat:

a hongkongi Hang Seng szűk egyharmad százalékot,

a kontinetális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot,

míg a japán Nikkei közel 4 százalékot emelkedett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,3-0,6 százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, pattant a 4iG

Az OTP 40 970 forintnál rekorddal nyitott, bő 1 százalékos pluszban.