Irán lemondhat nukleáris programjáról — cserébe Trump nem bombázza porig az országot

Irán kész felfüggeszteni vagy korlátozni nukleáris programját, hogy megállapodásra jusson az Egyesült Államokkal – jelentette a The New York Times (NYT) névtelen forrásokra hivatkozva.

Irán és az Egyesült Államok között feszült a viszony / Fotó: Svet foto / Shutterstock

Irán hajlandóságot mutat a tárgyalásokra

Ha a tárgyalásokra sor kerül, az egy ritka, személyes találkozót jelent majd amerikai és iráni tisztviselők között egy olyan időszakban, amikor Trump katonai fenyegetései és az iráni vezetők azon megtagadása, hogy elfogadják a követeléseit, a két országot a háború szakadékába sodorta, félelmet keltve a régióban.

A múlt hónapban az iráni kormányellenes tüntetések tetőpontján Donald Trump még katonai beavatkozással fenyegetőzött, ha az iráni biztonsági erők erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben. Emberi jogi csoportok szerint ezrek halálát okozva, mielőtt azt állították volna, hogy elfojtották a zavargásokat. Trump felvetette az iráni rezsimváltás lehetőségét, és kijelentette, hogy fogy az idő, anélkül, hogy egyértelmű határidőt tűzött volna ki. Bejelentette, hogy egy amerikai „armada” nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatosan halad az ország felé.

A repüléskövetési adatok és a műholdképek megerősítették, hogy az Egyesült Államok valóban kiterjesztette katonai jelenlétét a régióban.

Irán még jobban elszigetelődik

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) szerint Teherán hónapok óta nem tájékoztatja őket arról, hogy mi történt az iráni uránkészlettel, amely a legutóbbi ellenőrzéskor már közel bombaminőségű dúsítottságú volt.

Rafael Mariano Grossi, az ENSZ főigazgatója szerint Irán „a szabványos ellenőrzési gyakorlat szerint is régóta elmaradásban van”, és Teherán hallgatása az urán hollétéről „komoly aggodalomra ad okot”. A jelentés azóta készült, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa újra életbe léptette a korábbi szankciókat, és felszólította Iránt az urándúsítás felfüggesztésére.

Műholdfelvételek szerint a háború során a légi csapások elsősorban a felszíni létesítményeket rombolták le, ám ezzel visszavetették az ENSZ-ellenőrök évtizedes hozzáférését is az iráni nukleáris komplexumhoz. Az ország atomprogramja már az 1950-es évek óta aggasztja a Nyugatot, és rendszeresen politikai feszültségeket, illetve olajpiaci kilengéseket vált ki.