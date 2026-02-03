Deviza
Rezsiválság: fűtési és díjfizetési gondok Európa-szerte – a magyar családok védettek

Az uniós polgárok ötöde nem képes megfelelően felfűteni otthonát. A rezsiárak Európa-szerte kihívást jelentenek.
VG
2026.02.03, 10:20
Frissítve: 2026.02.03, 10:30

Brüsszel szankciós politikája és a világviszonylatban is kiemelkedően magas karbonadók jelentősen megemelték az európai energiapiaci árakat, amelyek a legtöbb uniós tagállamban a lakossági rezsidíjakban is megjelentek – írja a Századvég.  

rezsi fűtés, ukrajna fűtési szezon geotermikus energia
Rezsiválság: fűtési és díjfizetési gondok Európa-szerte / Fotó: Anelo / Shutterstock

A megélhetési költségek drasztikus növekedése mára az európai társadalom széles rétegeit érinti: 

az uniós polgárok ötöde nem képes megfelelően felfűteni otthonát, míg több mint negyedüknek volt már gondja a közüzemi számlák befizetésével.

A Századvég Európa Projekt-kutatás 2026-os felmérése szerint ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok között. Magyarország mind a fűtési, mind a díjfizetési nehézségek tekintetében az EU legkedvezőbb mutatóival rendelkezik. 

A magyar háztartások mindössze 5 százaléka küzd fűtési problémákkal, míg 14 százalékuk tapasztalt díjfizetési nehézséget az elmúlt évben – ez a legalacsonyabb arány az EU-ban.

A kedvező magyar adatok elsődleges oka a rezsicsökkentési program, amely szigorú hatósági árszabályozással az EU legalacsonyabb lakossági energiaárait biztosítja. Szintén alacsony érintettség jellemzi Finnországot és Luxemburgot, ahol a fatüzelés magas aránya, illetve a kiemelkedő jövedelmi viszonyok mérséklik a válság hatásait.

Ezzel szemben a déli tagállamok helyzete különösen súlyos. 

Görögországban és Cipruson a lakosság közel fele küzd fűtési vagy díjfizetési problémákkal, de Franciaországban is magas az érintettek aránya. 

Utóbbi esetében a villamosenergia-alapú fűtés elterjedtsége és az alacsony energiahatékonyság súlyosbítja a helyzetet, annak ellenére, hogy az ország az EU gazdasági élmezőnyéhez tartozik.

A kutatás rámutat: a lakosság védelmét döntően az állami tarifaszabályozás hatékonysága és a háztartások alkalmazkodóképessége határozza meg. Azokban az országokban, ahol a piaci árakat szinte teljes egészében áthárították a fogyasztókra, az energiaválság súlyos társadalmi következményekkel járt.

Korábban arról  írt a Világgazdaság, hogy az Európai Unió fővárosai közül tavaly decemberben is Budapesten – lényegében pedig Magyarország egészében – volt a legolcsóbb a villamos energia a lakosság számára, míg teljes európai összevetésben Kijev állt az élen. Budapest kedvező pozíciója a több lépcsőben bő 10 év alatt leszorított, majd alacsony szinten befagyasztott bruttó végfelhasználói hatósági árnak köszönhető.

