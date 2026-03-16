Nemrég még tépték, most feltűnően olcsó a WizzAir – a közel-keleti konfliktus tett be a papírnak?
Nem nyugszik a pezsgés a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piacon. Múlt héten napi félmilliárdos forgalommal tépték a Wizz Airt. Akkor úgy tűnt, hogy az iráni konfliktus olcsóvá tette a diszkont-légitársaságot. Hétfőn délelőtt, szintén blue chipnyi forgalommal, 100 milliót meghaladó pörgéssel került lejtőre a WizzAir a forintos piacon.
Szűk sávban a BÉTa piacon
A reggeli meredek esést délre sávozássá szelidítették a 4 ezer forintnál rendre megjelenő vásárlók. Igaz, 4 100 forintnál az eladási szignálok léptek működésbe. Így egészen szűk sávba szorult a kurzus. Ami azért érdekes, mert az ennyire kordában tartott árfolyammozgás akár közeli kitörést is jelezhet. Ennek mindig kérdéses az iránya.
Ám most
feltűnően olcsó a papír.
Az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg 1 éves távlaton, vételi ajánlással. Ráadásul, már a konfliktus idején új nagytulajdonos jelent meg a Wizz Airnél: a Barclays lépte át az 5 százalékos bejelentési kötelezettséget, miután derivatív pozíciókon keresztül jelentős kitettséget szerzett a Wizz Airben. Másfelől, február végén a Wizz Air nagytulajdonos Indigo Group gyorsított könyvépítés keretében közel 10 százaléknyi részesedést értékesített.
Likviditásban nincs hiány
Kérdés, hogy
mekkora hatással jár a közel-keleti konfliktus?
A társaság úgy becsülte, hogy 50 millió eurós negatív hatással járhat. Mivel korábban plusz–mínusz 25 millió euró közti profitot várt a Wizz Air, így már biztosra vehető, hogy a márciusban záruló 2026-os üzleti évet veszteséggel zárják.
Fontos lehet, hogy a következő két évben
nem lát fizetésképtelenségi kockázatot a Concorde elemzője.
Ettől ugyanis sokan tartanak a piacon. Az 500 millió eurós kötvényt januárban készpénzből törlesztette a vállalat, miközben a húsvét előtt várható működőtőke-beáramlás tovább erősítheti a likviditási pozíciót. A társaság bruttó készpénzállománya tavaly december végén mintegy 2 milliárd eurót tett ki.
Ritkán látszik a BÉTa
Rendesen alig látszik a BÉTa piac. Egyéves visszatekintésben a Wizz Air csak két alkalommal mutatott a mostanihoz napokban láthatóhoz mérhető forgalmat:
- legutóbb idén, január végén,
- előtte pedig tavaly júniusban.
A BÉT forgalmi toplistáján csak akkor tűnik fel egy BÉTa-papír, ha blue chipnyi forgalommal forog.
A BÉTa papírok mai napját nézve:
- kiemelkedik a Volkswagen 6 millió forinttal,
- a Lufthansa 2 millió forinttal,
- pár százezres forgalmat mutat a Siemens és a Thyssenkrupp,
- míg a többi részvény piacán nincs mozgás.