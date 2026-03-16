Nemrég még tépték, most feltűnően olcsó a WizzAir – a közel-keleti konfliktus tett be a papírnak?

Múlt héten tépték, most adják a WizzAirt. Valójában meglehetős szűk sávba szorult a feltűnően olcsóvá vált részvény. Kérdés, hogy ez a közel-keleti konfliktus pénzügyi hatása-e. Az elemzők nem tartanak likviditási gondoktól.
Faragó József
2026.03.16, 14:52
Frissítve: 2026.03.16, 15:13

Nem nyugszik a pezsgés a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piacon. Múlt héten napi félmilliárdos forgalommal tépték a Wizz Airt. Akkor úgy tűnt, hogy az iráni konfliktus olcsóvá tette a diszkont-légitársaságot. Hétfőn délelőtt, szintén blue chipnyi forgalommal, 100 milliót meghaladó pörgéssel került lejtőre a WizzAir a forintos piacon.  

BÉTa
Pörög a BÉTa piacon a WizzAir / Fotó: Mazur Travel / shutterstock

Szűk sávban a BÉTa piacon

A reggeli meredek esést délre sávozássá szelidítették a 4 ezer forintnál rendre megjelenő vásárlók. Igaz, 4 100 forintnál az eladási szignálok léptek működésbe. Így egészen szűk sávba szorult a kurzus. Ami azért érdekes, mert az ennyire kordában tartott árfolyammozgás akár közeli kitörést is jelezhet. Ennek mindig kérdéses az iránya. 

Ám most 

feltűnően olcsó a papír. 

Az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg 1 éves távlaton, vételi ajánlással. Ráadásul, már a konfliktus idején új nagytulajdonos jelent meg a Wizz Airnél: a Barclays lépte át az 5 százalékos bejelentési kötelezettséget, miután derivatív pozíciókon keresztül jelentős kitettséget szerzett a Wizz Airben. Másfelől, február végén a Wizz Air nagytulajdonos Indigo Group gyorsított könyvépítés keretében közel 10 százaléknyi részesedést értékesített.

Likviditásban nincs hiány

Kérdés, hogy 

mekkora hatással jár a közel-keleti konfliktus?

 A társaság úgy becsülte, hogy 50 millió eurós negatív hatással járhat. Mivel korábban plusz–mínusz 25 millió euró közti profitot várt a Wizz Air, így már biztosra vehető, hogy a márciusban záruló 2026-os üzleti évet veszteséggel zárják.   

Fontos lehet, hogy a következő két évben 

nem lát fizetésképtelenségi kockázatot a Concorde elemzője. 

Ettől ugyanis sokan tartanak a piacon. Az 500 millió eurós kötvényt januárban készpénzből törlesztette a vállalat, miközben a húsvét előtt várható működőtőke-beáramlás tovább erősítheti a likviditási pozíciót. A társaság bruttó készpénzállománya tavaly december végén mintegy 2 milliárd eurót tett ki. 

Ritkán látszik a BÉTa

Rendesen alig látszik a BÉTa piac. Egyéves visszatekintésben a Wizz Air csak két alkalommal mutatott a mostanihoz napokban láthatóhoz mérhető forgalmat:

  • legutóbb idén, január végén,
  • előtte pedig tavaly júniusban.

A BÉT forgalmi toplistáján csak akkor tűnik fel egy BÉTa-papír, ha blue chipnyi forgalommal forog. 

 A BÉTa papírok mai napját nézve:

  •  kiemelkedik a Volkswagen 6 millió forinttal,
  • a Lufthansa 2 millió forinttal,
  • pár százezres forgalmat mutat a Siemens és a Thyssenkrupp,
  • míg a többi részvény piacán nincs mozgás.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
