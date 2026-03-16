Nemrég még tépték, most feltűnően olcsó a WizzAir – a közel-keleti konfliktus tett be a papírnak?

Nem nyugszik a pezsgés a külföldi részvények és ETF-ek forintos kereskedésére szakosodott BÉTa piacon. Múlt héten napi félmilliárdos forgalommal tépték a Wizz Airt. Akkor úgy tűnt, hogy az iráni konfliktus olcsóvá tette a diszkont-légitársaságot. Hétfőn délelőtt, szintén blue chipnyi forgalommal, 100 milliót meghaladó pörgéssel került lejtőre a WizzAir a forintos piacon.

Szűk sávban a BÉTa piacon

A reggeli meredek esést délre sávozássá szelidítették a 4 ezer forintnál rendre megjelenő vásárlók. Igaz, 4 100 forintnál az eladási szignálok léptek működésbe. Így egészen szűk sávba szorult a kurzus. Ami azért érdekes, mert az ennyire kordában tartott árfolyammozgás akár közeli kitörést is jelezhet. Ennek mindig kérdéses az iránya.

Ám most

feltűnően olcsó a papír.

Az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg 1 éves távlaton, vételi ajánlással. Ráadásul, már a konfliktus idején új nagytulajdonos jelent meg a Wizz Airnél: a Barclays lépte át az 5 százalékos bejelentési kötelezettséget, miután derivatív pozíciókon keresztül jelentős kitettséget szerzett a Wizz Airben. Másfelől, február végén a Wizz Air nagytulajdonos Indigo Group gyorsított könyvépítés keretében közel 10 százaléknyi részesedést értékesített.

Likviditásban nincs hiány

Kérdés, hogy

mekkora hatással jár a közel-keleti konfliktus?

A társaság úgy becsülte, hogy 50 millió eurós negatív hatással járhat. Mivel korábban plusz–mínusz 25 millió euró közti profitot várt a Wizz Air, így már biztosra vehető, hogy a márciusban záruló 2026-os üzleti évet veszteséggel zárják.

Fontos lehet, hogy a következő két évben

nem lát fizetésképtelenségi kockázatot a Concorde elemzője.

Ettől ugyanis sokan tartanak a piacon. Az 500 millió eurós kötvényt januárban készpénzből törlesztette a vállalat, miközben a húsvét előtt várható működőtőke-beáramlás tovább erősítheti a likviditási pozíciót. A társaság bruttó készpénzállománya tavaly december végén mintegy 2 milliárd eurót tett ki.