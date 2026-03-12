Deviza
EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49% EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
blue chipek
BUX

Kilőtt a Mol, de az OTP lehúzta a BUX-ot

Felemás napot zárt a Budapesti Értéktőzsde, az olajpiaci hírek látványosan megmozgatták az energiaipari papírokat. A BUX végül enyhe mínuszban fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Mol nagyot emelkedett, miközben az OTP jelentősebb esése visszahúzta az indexet.
Ballagó Dániel
2026.03.12, 17:17
Frissítve: 2026.03.12, 17:48

Vegyes hangulatban zajlott a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön, a nap végére pedig kisebb esésben zárt a vezető index. A BUX 0,45 százalékos csökkenéssel, 122 028,59 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 38,6 milliárd forint volt.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Kilőtt a Mol, de az OTP esése miatt mínuszban zárt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legerősebben, míg az OTP esése lefelé húzta az indexet.

  • OTP: 2,98 százalékos eséssel, 35 500 forinton zárt.
  • Mol: 4,42 százalékkal, 3922 forintra emelkedett.
  • Richter: 0,94 százalékos pluszban, 11 810 forinton fejezte be a kereskedést.
  • Magyar Telekom: 0,73 százalékkal, 2050 forintra csúszott vissza.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 390 forint fölé emelkedett, ami a régiós devizákhoz képest is gyengébb teljesítmény.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajár és a közel-keleti feszültség mozgatta a piacot

A befektetői hangulatot csütörtökön elsősorban az energiaárak és a közel-keleti geopolitikai feszültségek alakították. A 100 dollár körüli olajár és az ellátási kockázatok erősödése támogatta az olajipari vállalatok részvényeit, ami a Mol árfolyamában is látványosan megjelent. Ugyanakkor a kockázatkerülés erősödése a bankpapírokat és a régiós devizákat nyomás alatt tartotta, a forint pedig különösen érzékenyen reagált az energiaárakkal és a konfliktussal kapcsolatos hírekre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu