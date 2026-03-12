Kilőtt a Mol, de az OTP lehúzta a BUX-ot
Vegyes hangulatban zajlott a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön, a nap végére pedig kisebb esésben zárt a vezető index. A BUX 0,45 százalékos csökkenéssel, 122 028,59 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 38,6 milliárd forint volt.
A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legerősebben, míg az OTP esése lefelé húzta az indexet.
- OTP: 2,98 százalékos eséssel, 35 500 forinton zárt.
- Mol: 4,42 százalékkal, 3922 forintra emelkedett.
- Richter: 0,94 százalékos pluszban, 11 810 forinton fejezte be a kereskedést.
- Magyar Telekom: 0,73 százalékkal, 2050 forintra csúszott vissza.
A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 390 forint fölé emelkedett, ami a régiós devizákhoz képest is gyengébb teljesítmény.
Az olajár és a közel-keleti feszültség mozgatta a piacot
A befektetői hangulatot csütörtökön elsősorban az energiaárak és a közel-keleti geopolitikai feszültségek alakították. A 100 dollár körüli olajár és az ellátási kockázatok erősödése támogatta az olajipari vállalatok részvényeit, ami a Mol árfolyamában is látványosan megjelent. Ugyanakkor a kockázatkerülés erősödése a bankpapírokat és a régiós devizákat nyomás alatt tartotta, a forint pedig különösen érzékenyen reagált az energiaárakkal és a konfliktussal kapcsolatos hírekre.