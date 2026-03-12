Kilőtt a Mol, de az OTP lehúzta a BUX-ot

A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 390 forint fölé emelkedett, ami a régiós devizákhoz képest is gyengébb teljesítmény.

Az olajár és a közel-keleti feszültség mozgatta a piacot

A befektetői hangulatot csütörtökön elsősorban az energiaárak és a közel-keleti geopolitikai feszültségek alakították. A 100 dollár körüli olajár és az ellátási kockázatok erősödése támogatta az olajipari vállalatok részvényeit, ami a Mol árfolyamában is látványosan megjelent. Ugyanakkor a kockázatkerülés erősödése a bankpapírokat és a régiós devizákat nyomás alatt tartotta, a forint pedig különösen érzékenyen reagált az energiaárakkal és a konfliktussal kapcsolatos hírekre.