Szellemhajóként tért vissza a lebombázott LNG-tanker, Málta készültségben

Potenciálisan veszélyes hajó köröz Málta főszigetének partjaihoz közel, pontosabban jelenleg a sziget keleti oldalától kb. 60 km-re. A több szigetből álló Málta közlekedési hatósága megerősítette: az Arctic Metagaz nevű LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, ellentmondva annak a korábbi líbiai jelentésnek, ami szerint a hajó elsüllyedt a március 3-i robbanást követően – írja az Origo.

Az Artic Metagaz nevű LNG-tankerről korábban készített felvétel

Fotó: MarineTraffic

Szellemhajóként tért vissza az LNG-tanker

A máltai hatóság által kiadott figyelmeztetés egyben utasítás valamennyi, a térségben áthaladó hajó számára arról, hogy legalább öt tengeri mérföld távolságot kell tartaniuk az LNG-tankertől.

A máltai fegyveres erők napi felderítő repülései már korábban is arra utaltak, hogy az LNG-tanker továbbra is a felszínen maradt. A hatóságok által kijelölt tengeri karanténzóna arra utal, hogy a tanker fedélzetén még lehetnek veszélyes, illékony rakományrészek. Máltai közlések szerint készülnek arra az eshetőségre is, ha a hajó besodródik az ország felségvizeire.

Arról egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy mennyi LNG maradt a fedélzeten. A hajó kapacitása 138 000 m3, és az elérhető információk szerint lényegében teljesen töltött állapotban indult el Murmanszkból. A hajó az orosz Arctic LNG 2 projektből szállít cseppfolyósított földgázt. A tanker február 17-én vette fel rakományát a Murmanszk közelében található Saam FSU úszó tárolóegységnél, majd két héttel később látszólagos robbanás és hatalmas tűz pusztított a fedélzetén.

A líbiai hatóságok közlése szerint a hajón március 4-én robbanás, majd tűz pusztított, aminek következtében elsüllyedt.

Kiderült azonban, hogy a hajó nem került a tenger mélyére azután sem, hogy legénysége egy közelben haladó másik hajóra evakuált.

Mivel a hajó navigációs veszélyt jelent, ezért a líbiai hatóságok elnézést kértek az elsüllyedésről szóló első jelentésért, amely állításuk szerint „a máltai felderítő repülőgépek előzetes jelentésein alapult, amelyek a hajó elsüllyedését jósolták”. Az előrejelzés a hajó súlyos sérülésein, a lyukakon, a hajó erős dőlésén és a víz bejutásán alapult.

