Deviza
EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49% EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
LNG
Málta
Arctic LNG 2
hajó

Szellemhajóként tért vissza a lebombázott LNG-tanker, Málta készültségben

Korábban elsülyedtnek jelentett, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajó miatt adott ki figyelmeztetést az illetékes máltai hajózási hatóság: az Arctic Metagaz nevű jármű „nem irányítható állapotban” sodródik a Földközi-tenger középső részén. Az LNG-tanker azért veszélyes, mert a benne tárolt, hűtött földgáz akár robbanásveszélyessé is válhat, ráadásul a hajó úgy bukkant fel, hogy korábban elsüllyedtnek hitték.
VG
2026.03.12, 17:11

Potenciálisan veszélyes hajó köröz Málta főszigetének partjaihoz közel, pontosabban jelenleg a sziget keleti oldalától kb. 60 km-re. A több szigetből álló Málta közlekedési hatósága megerősítette: az Arctic Metagaz nevű LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, ellentmondva annak a korábbi líbiai jelentésnek, ami szerint a hajó elsüllyedt a március 3-i robbanást követően írja az Origo.

Artic Metagaz, LNG tanker
Az Artic Metagaz nevű LNG-tankerről korábban készített felvétel
Fotó: MarineTraffic

Szellemhajóként tért vissza az LNG-tanker

A máltai hatóság által kiadott figyelmeztetés egyben utasítás valamennyi, a térségben áthaladó hajó számára arról, hogy legalább öt tengeri mérföld távolságot kell tartaniuk az LNG-tankertől.

A máltai fegyveres erők napi felderítő repülései már korábban is arra utaltak, hogy az LNG-tanker továbbra is a felszínen maradt. A hatóságok által kijelölt tengeri karanténzóna arra utal, hogy a tanker fedélzetén még lehetnek veszélyes, illékony rakományrészek. Máltai közlések szerint készülnek arra az eshetőségre is, ha a hajó besodródik az ország felségvizeire.

Arról egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy mennyi LNG maradt a fedélzeten. A hajó kapacitása 138 000 m3, és az elérhető információk szerint lényegében teljesen töltött állapotban indult el Murmanszkból. A hajó az orosz Arctic LNG 2 projektből szállít cseppfolyósított földgázt. A tanker február 17-én vette fel rakományát a Murmanszk közelében található Saam FSU úszó tárolóegységnél, majd két héttel később látszólagos robbanás és hatalmas tűz pusztított a fedélzetén. 

A líbiai hatóságok közlése szerint a hajón március 4-én robbanás, majd tűz pusztított, aminek következtében elsüllyedt. 

Kiderült azonban, hogy a hajó nem került a tenger mélyére azután sem, hogy legénysége egy közelben haladó másik hajóra evakuált.

Mivel a hajó navigációs veszélyt jelent, ezért a líbiai hatóságok elnézést kértek az elsüllyedésről szóló első jelentésért, amely állításuk szerint „a máltai felderítő repülőgépek előzetes jelentésein alapult, amelyek a hajó elsüllyedését jósolták”. Az előrejelzés a hajó súlyos sérülésein, a lyukakon, a hajó erős dőlésén és a víz bejutásán alapult. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.