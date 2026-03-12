Deviza
Ez aztán a meglepetés: új magyar légitársaságot alapítottak, két igen gazdag vállalkozó áll mögötte – ebből még valami óriási is lehet

Wáberer György és Emőri Gábor tízmillió forintos alaptőkével indított társasága légi személy- és áruszállítással foglalkozik. A légi személyszállítási piac Magyarországon viszonylag szűk, de dinamikus szegmens.
VG
2026.03.12, 18:13
Frissítve: 2026.03.12, 18:28

Wáberer György és Emőri Gábor közös céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven, amely a légi személyszállítás és árufuvarozás területén kíván tevékenykedni – írja a HVG.

Air Traffic at Zakynthos International Airport "Dionysios Solomos" in Zakynthos, Greece Wáberer György és Emőri Gábor közös légiközlekedési céget alapított WE Aircraft Invest néven
Wáberer György és Emőri Gábor közös légiközlekedési céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven / Fotó: NurPhoto via AFP

Wáberer György a Waberer’s logisztikai vállalat alapítója, amelyből később kiszállt. Emőri Gábor az i-Holding cégcsoport egyik kulcsfigurája, amelynek érdekeltségei között korábban kiemelt szerepet játszott az állami útdíjrendszer technológiai fejlesztése és üzemeltetése az i-Cell Mobilsoft Zrt. révén. Ez utóbbi társaság tulajdonjoga december óta az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez került.

A WE Aircraft Invest Kft. 10 millió forintos alaptőkével indult, tevékenységi köre kiterjed a légi személy- és áruszállításra. A cég kettős ügyvezetéssel működik: Varga Ádám – aki Wáberer más vállalkozásában is menedzsmenttag – és a Grolime Holding Ltd., Emőri Gábor máltai érdekeltsége. 

Mindkét vállalkozó a magyarországi vagyonlisták élmezőnyében szerepel: a legfrissebb becslések szerint Wáberer György Magyarország egyik leggazdagabb embere (a toplistákon jellemzően a 14–21. hely között), Emőri Gábor pedig a 20–25. hely környékén foglal helyet.

Dinamikusan bővül a magyar légi személyszállítási piac

A légi személyszállítási piac Magyarországon viszonylag szűk, de dinamikus szegmens: a cégjegyzékben mintegy 140 ilyen főtevékenységet végző társaság vagy egyéni vállalkozás szerepel, közülük 34-nek volt 2024-ben legalább 50 millió forintos árbevétele.

A piacvezető egyértelműen a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (több mint 1275 milliárd forintos forgalommal), ezt követi a Smartwings Hungary (18,5 milliárd), a B.J. Aviation Kft. (közel 7 milliárd), a Jet Stream Charter Kft. és az OTP csoporthoz kötődő Air-Invest Vagyonkezelő Kft. (3,6 milliárd).

A Mol csoportnak is van hasonló profilú leányvállalata (Mol Transportation Services Kft.), bár ennek forgalma szerényebb, félmilliárd forint körül mozog. Számos vállalat légi szolgáltatásokat nyújt, anélkül, hogy ez lenne a bejegyzett főtevékenysége – példaként említhető a Fly-Coop Légi Szolgáltató Kft., amelynek fő profilja a polgári légi járművek javítása és karbantartása, 2024-es árbevétele pedig 6,5 milliárd forint volt.

Egyelőre nem ismert pontosan, hogy az új társaságot milyen konkrét célra hozták létre: nagygépek üzemeltetését tervezik-e, esetleg kisebb gépekkel üzleti charterszolgáltatást.

