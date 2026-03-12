Ez aztán a meglepetés: új magyar légitársaságot alapítottak, két igen gazdag vállalkozó áll mögötte – ebből még valami óriási is lehet

Wáberer György és Emőri Gábor közös céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven, amely a légi személyszállítás és árufuvarozás területén kíván tevékenykedni – írja a HVG.

Wáberer György és Emőri Gábor közös légiközlekedési céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven / Fotó: NurPhoto via AFP

Wáberer György a Waberer’s logisztikai vállalat alapítója, amelyből később kiszállt. Emőri Gábor az i-Holding cégcsoport egyik kulcsfigurája, amelynek érdekeltségei között korábban kiemelt szerepet játszott az állami útdíjrendszer technológiai fejlesztése és üzemeltetése az i-Cell Mobilsoft Zrt. révén. Ez utóbbi társaság tulajdonjoga december óta az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez került.

A WE Aircraft Invest Kft. 10 millió forintos alaptőkével indult, tevékenységi köre kiterjed a légi személy- és áruszállításra. A cég kettős ügyvezetéssel működik: Varga Ádám – aki Wáberer más vállalkozásában is menedzsmenttag – és a Grolime Holding Ltd., Emőri Gábor máltai érdekeltsége.

Mindkét vállalkozó a magyarországi vagyonlisták élmezőnyében szerepel: a legfrissebb becslések szerint Wáberer György Magyarország egyik leggazdagabb embere (a toplistákon jellemzően a 14–21. hely között), Emőri Gábor pedig a 20–25. hely környékén foglal helyet.

Dinamikusan bővül a magyar légi személyszállítási piac

A légi személyszállítási piac Magyarországon viszonylag szűk, de dinamikus szegmens: a cégjegyzékben mintegy 140 ilyen főtevékenységet végző társaság vagy egyéni vállalkozás szerepel, közülük 34-nek volt 2024-ben legalább 50 millió forintos árbevétele.

A piacvezető egyértelműen a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (több mint 1275 milliárd forintos forgalommal), ezt követi a Smartwings Hungary (18,5 milliárd), a B.J. Aviation Kft. (közel 7 milliárd), a Jet Stream Charter Kft. és az OTP csoporthoz kötődő Air-Invest Vagyonkezelő Kft. (3,6 milliárd).

A Mol csoportnak is van hasonló profilú leányvállalata (Mol Transportation Services Kft.), bár ennek forgalma szerényebb, félmilliárd forint körül mozog. Számos vállalat légi szolgáltatásokat nyújt, anélkül, hogy ez lenne a bejegyzett főtevékenysége – példaként említhető a Fly-Coop Légi Szolgáltató Kft., amelynek fő profilja a polgári légi járművek javítása és karbantartása, 2024-es árbevétele pedig 6,5 milliárd forint volt.