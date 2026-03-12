Újabb áldozatok a Hormuzi-szorosban: a tengeren hánykolódva lángol az európai titán – óriási összegeket kaszáltak a baleseten

A Gemini együttműködés partnerei, a Hapag-Lloyd és az AP Moller-Maersk által üzemeltetett konténerhajó az éjszaka során Iránnál, a Hormuzi-szorosban történt támadásban kigyulladt.

Európai teherhajókat találtak el az iráni Hormuzi-szorosnál / Fotó: MartinLueke

A Gemini együttműködés tagjai számára a Hapag-Lloyd vállalat egy e-mailben elküldött nyilatkozatában közölte, hogy a dán Maersk hajózási csoportnak időbérbe adott hajó nem kapott közvetlen találatot, de kigyulladt. A Gemini partnerség célja 2025-ös alapítása óta a globális konténeres hajózás átalakítása, a menetrend szerinti megbízhatóság 90 százalék fölé emelése, valamint 29 fővonalú és számos kiegészítő szolgáltatás üzemeltetése.

A MarineTraffic jelentése szerint a konténerhajó azóta is a Perzsa-öbölben tartózkodik, de a háború kitörése előtt az ománi Sohar kikötő felé tartott. A Vanguard Tech biztonsági cég szerint az óriáskapacitású, 2003-ban épült Source Blessing nevű hajót egy ismeretlen eredetű lövedék találhatta el az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Jebel Ali partjainál.

Csak egy kisebb fedélzeti tűzről érkezett jelentés, azonban a sötétben nem lehetett pontos kárfelmérést végezni.

Mindennek megvan az ára, a biztosításoknak például jó magas

A globális tengeri biztosítások központja, a londoni Lloyd’s a napokban hangsúlyozta, hogy továbbra is köt szerződéseket az érdeklődőkkel a megfelelő díjszabás mellett a Hormuzi-szorosban történő hajózásra.

A törölt biztosítási kötvények és az éles áremelkedések miatti kritikákat elhárítva a Lloyd’s kijelentette, hogy továbbra is biztosítási fedezetet nyújt a Perzsa-öbölben és az Ománi-öbölben, beleértve a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók hajótestét és rakományát. A múlt héten azonban kiterjesztette azokat a korlátozott területeket, ahol az ügyfeleknek értesíteniük kell a biztosítókat, hogy a kockázatnak megfelelő díjat állapítsanak meg.

A biztosítási piac, amelynek gyökerei 1688-ban egy Edward Lloyd tulajdonában lévő londoni kávéházig nyúlnak vissza, ahol tengerészek, kereskedők és hajótulajdonosok találkoztak, hogy tengeri biztosítást kössenek, és pletykákat cseréljenek, igyekezett megvédeni döntését, hogy

törli a közel-keleti háborús kockázati biztosításokat és emeli az árakat.

Neil Roberts, a Lloyd’s Market Association tengeri és légi közlekedési részlegének vezetője, amely 59 Lloyd’s-ügyintézőt és -tagügynököt képvisel, elmondta: „A háborús biztosítást egy dinamikus piac végzi, és az új díjakról háromoldalú tárgyalások keretében lehet megállapodni a biztosítók, a biztosítottak és brókereik között, hogy azok tükrözzék a megváltozott kockázati profilt. A jelenlegi öbölbeli konfliktus miatt a piaci szereplőknek alkalmazkodniuk kell a viszonylag békés normákhoz képest egy olyan helyzethez, ahol többszörös támadások érik a hajókat” – fogalmazott a szakértő.