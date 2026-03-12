Deviza
A P Möller-Maersk
iráni konfliktus
lángoló teherhajó

Újabb áldozatok a Hormuzi-szorosban: a tengeren hánykolódva lángol az európai titán – óriási összegeket kaszáltak a baleseten

A Közel-Kelet tengeri útvonalain újabb támadás rázta meg a globális kereskedelmet, amikor egy európai teherhajó esett áldozatul feltételezett rakétatámadásoknak. Az irán területéhez tartozó Hormuzi-szorosban egyre súlyosabb incidensek történnek, ami miatt a hajózási társaságok és a biztosítók is fokozott kockázatokkal szembesülnek.
Csókási Annamária
2026.03.12., 17:03

A Gemini együttműködés partnerei, a Hapag-Lloyd és az AP Moller-Maersk által üzemeltetett konténerhajó az éjszaka során Iránnál, a Hormuzi-szorosban történt támadásban kigyulladt.

The,Container,Ship,Eugen, irán irán Maersk,Passes,Cuxhaven,On,May,17,
Európai teherhajókat találtak el az iráni Hormuzi-szorosnál / Fotó: MartinLueke

A Gemini együttműködés tagjai számára a Hapag-Lloyd vállalat egy e-mailben elküldött nyilatkozatában közölte, hogy a dán Maersk hajózási csoportnak időbérbe adott hajó nem kapott közvetlen találatot, de kigyulladt. A Gemini partnerség célja 2025-ös alapítása óta a globális konténeres hajózás átalakítása, a menetrend szerinti megbízhatóság 90 százalék fölé emelése, valamint 29 fővonalú és számos kiegészítő szolgáltatás üzemeltetése.

A MarineTraffic jelentése szerint a konténerhajó azóta is a Perzsa-öbölben tartózkodik, de a háború kitörése előtt az ománi Sohar kikötő felé tartott. A Vanguard Tech biztonsági cég szerint az óriáskapacitású, 2003-ban épült Source Blessing nevű hajót egy ismeretlen eredetű lövedék találhatta el az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Jebel Ali partjainál. 

Csak egy kisebb fedélzeti tűzről érkezett jelentés, azonban a sötétben nem lehetett pontos kárfelmérést végezni.

 

Mindennek megvan az ára, a biztosításoknak például jó magas

A globális tengeri biztosítások központja, a londoni Lloyd’s a napokban hangsúlyozta, hogy továbbra is köt szerződéseket az érdeklődőkkel a megfelelő díjszabás mellett a Hormuzi-szorosban történő hajózásra. 

A törölt biztosítási kötvények és az éles áremelkedések miatti kritikákat elhárítva a Lloyd’s kijelentette, hogy továbbra is biztosítási fedezetet nyújt a Perzsa-öbölben és az Ománi-öbölben, beleértve a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók hajótestét és rakományát. A múlt héten azonban kiterjesztette azokat a korlátozott területeket, ahol az ügyfeleknek értesíteniük kell a biztosítókat, hogy a kockázatnak megfelelő díjat állapítsanak meg.

A biztosítási piac, amelynek gyökerei 1688-ban egy Edward Lloyd tulajdonában lévő londoni kávéházig nyúlnak vissza, ahol tengerészek, kereskedők és hajótulajdonosok találkoztak, hogy tengeri biztosítást kössenek, és pletykákat cseréljenek, igyekezett megvédeni döntését, hogy 

törli a közel-keleti háborús kockázati biztosításokat és emeli az árakat.

Neil Roberts, a Lloyd’s Market Association tengeri és légi közlekedési részlegének vezetője, amely 59 Lloyd’s-ügyintézőt és -tagügynököt képvisel, elmondta: „A háborús biztosítást egy dinamikus piac végzi, és az új díjakról háromoldalú tárgyalások keretében lehet megállapodni a biztosítók, a biztosítottak és brókereik között, hogy azok tükrözzék a megváltozott kockázati profilt. A jelenlegi öbölbeli konfliktus miatt a piaci szereplőknek alkalmazkodniuk kell a viszonylag békés normákhoz képest egy olyan helyzethez, ahol többszörös támadások érik a hajókat” – fogalmazott a szakértő.

Kevés tanker mer átkelni Iránban a Hormuzi-szoroson

A Hormuzi-szoroson keresztül áramlik a világ kőolajának és cseppfolyósított földgázának (LNG) a 20 százaléka – utóbbi piacát egyébként sokkal durvábban megrendítheti a közel-keleti válság, mint az olajét, amelyen sokat segít, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb felszabadítását javasolta a stratégiai olajkészletekből az ellátási zavarok ellensúlyozására.

Irán ugyanis a fenyegetéseivel gyakorlatilag lezárta a szorost, az elmúlt két hétben tíz hajót ért támadás, amelyekben legalább hét tengerész halt meg az International Maritime Organization szerint.

8 perc
lakásbiztosítás

Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat – ezek a leggyakoribb és legextrémebb károk és kérések: sokat lehet spórolni egy új szerződéssel

Óriási előnyök rejlenek az apró részletekben.
2 perc
energiaválság

Amerika sem ússza meg a közel-keleti válságot: felborult az olajpiac, elszálltak az árak – egy százéves törvény eltörlése oldhat meg mindent

A Hormuzi-szoros lezárásának és az amerikai jogszabályok béklyójának kombinációja komoly kihívást jelent az energiapiacnak.
6 perc
iráni konfliktus

Újabb ellátási veszély a Hormuzi-szoros zárlata miatt: katasztrofális az időzítés– Trump tombol, Amerika nem kapja meg, amit akart

Csütörtökön a korai kereskedésben kilőttek a műtrágyarészvények a Wall Streeten.
