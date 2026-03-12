Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat – ezek a leggyakoribb és legextrémebb károk és kérések: sokat lehet spórolni egy új szerződéssel
Ma is erősen tartja magát az a tévhit, hogy a különböző biztosítók által kínált lakásbiztosítások lényegében ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják – hívja fel a figyelmet az UNIQA Biztosító. Emiatt sokan nem látják értelmét annak, hogy felülvizsgálják meglévő szerződésüket, vagy újrakössék azt.
Pedig egy szerződésváltással az éves díjon akár több tízezer forintot is meg lehet takarítani, miközben a fedezeti limitek, a kiegészítő szolgáltatások vagy az ügyintézés minősége is jócskán eltérhet a biztosítók között. Egy jól megválasztott konstrukció így nemcsak olcsóbb lehet, hanem szélesebb védelmet is nyújthat.
A klasszikus károk mellett új szolgáltatások kerülnek előtérbe
A lakásbiztosítások fedezeti köre ma már jóval szélesebb, mint a klasszikus káresemények köre. Az Uniqua Biztosítónál a leggyakrabban bejelentett károk közé továbbra is a csőtörés, a vízkár, az üvegkár és a viharkár tartozik: ezekből évente több mint 15 ezer esetet regisztrálnak.
A kárérték szempontjából azonban a tűzkárok számítanak a legsúlyosabbnak, mivel ezek során akár a teljes ingó és ingatlan vagyon is megsemmisülhet.
Egyre nagyobb szerepet kapnak ugyanakkor az olyan kiegészítő szolgáltatások is, amelyek a mindennapi életben nyújtanak segítséget. Ilyen például a vészhelyzeti asszisztencia, amely azonnali szakemberküldést biztosít olyan helyzetekben, amikor sürgős beavatkozásra van szükség, például
- tetőfedésnél,
- üvegezésnél,
- víz-, gáz- vagy fűtésszerelésnél,
- zárjavításnál,
- duguláselhárításnál
- vagy villanyszerelésnél.
Az ügyfelek körében népszerű az úgynevezett magával vitt ingóságok fedezete is, amely az otthonról ideiglenesen elvitt értéktárgyakat védi a lakáson kívül, és akár 200 ezer forintig térítheti a keletkezett károkat.
Egyre fontosabb a gyors és digitális ügyintézés a biztosításoknál
A lakásbiztosításoknál ma már nemcsak a fedezetek köre számít, hanem az is, hogy az ügyfelek mennyire egyszerűen és gyorsan tudják intézni ügyeiket.
A biztosítottak számára egyre fontosabb, hogy átlátható módon követhessék a kárbejelentések állapotát, és minél gyorsabban hozzájussanak a kártérítéshez. Ezt segíthetik a digitális megoldások, például a fejlett kárstátuszfelületek, amelyek lehetővé teszik, hogy
az ügyfelek valós időben lássák a bejelentésük feldolgozásának állapotát és a következő lépéseket.
A biztosító ilyen eszközök mellett videós távszemlét is kínál, amely rugalmasabb kárfelmérést tesz lehetővé, valamint mesterséges intelligencián (AI) alapuló kárrendezési platformot működtet. A társaság AI-asszisztense, a NiQA a kárrendezési folyamat során segíti az ügyfeleket.
Az alulbiztosítottság komoly kockázat
Az ingatlanpiac folyamatos változása miatt az ingatlanok értéke és az újjáépítési költségek is emelkednek. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a korábban kötött lakásbiztosítások már nem nyújtanak megfelelő fedezetet egy esetleges kár esetén.
Egy új szerződés lehetőséget ad arra, hogy a biztosítási összegek alkalmazkodjanak a megváltozott piaci környezethez, így a tulajdonosok elkerülhetik az alulbiztosítottság kockázatát.
Kedvező időszak lehet a szerződés felülvizsgálatára
A jelenlegi biztosítási környezet kifejezetten kedvez annak, hogy az ügyfelek felülvizsgálják lakásbiztosításukat vagy akár biztosítót váltsanak.
A díjak 2026 júniusának végéig a 2024. decemberi szinten maradnak, miközben a fedezeti összegek – az alulbiztosítottság elkerülése érdekében – növekedtek. Ez kedvező ár-érték arányú konstrukciókat eredményezhet. A biztosítók ezért azt javasolják, hogy
az ügyfelek vizsgálják felül a szerződésükben szereplő önrészt, ellenőrizzék a biztosítási összegeket, és vegyék figyelembe az esetleges felújításokat vagy az újjáépítési költségek változását is.
Egy új biztosítás ugyanis nemcsak kedvezőbb díjat, hanem szélesebb szolgáltatási kört is jelenthet.