Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat – ezek a leggyakoribb és legextrémebb károk és kérések: sokat lehet spórolni egy új szerződéssel

Az elmúlt év gazdasági döntései – köztük a biztosítási díjak stabilizálása vagy a 3 százalékos kamattámogatott lakáshitel bevezetése – olyan környezetet teremtettek a lakásbiztosítások piacán, ami kifejezetten fontossá teszi az ügyfelek számára, hogy felülvizsgálják meglévő lakásbiztosításukat. Ilyen értelemben az idei lakásbiztosítási kampány elsősorban arról szólhat, hogyan kaphatunk többet és jobbat a pénzünkért. De ugyanilyen lényeges, hogy minimalizáljuk az alulbiztosítottság jelentette kockázatokat.
Zováthi Domokos
2026.03.12., 18:16

Ma is erősen tartja magát az a tévhit, hogy a különböző biztosítók által kínált lakásbiztosítások lényegében ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják – hívja fel a figyelmet az UNIQA Biztosító. Emiatt sokan nem látják értelmét annak, hogy felülvizsgálják meglévő szerződésüket, vagy újrakössék azt.

lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, biztosít, ingatlan, biztosítás, lakásbiztosítás Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home
Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat  / Fotó: Shutterstock

Pedig egy szerződésváltással az éves díjon akár több tízezer forintot is meg lehet takarítani, miközben a fedezeti limitek, a kiegészítő szolgáltatások vagy az ügyintézés minősége is jócskán eltérhet a biztosítók között. Egy jól megválasztott konstrukció így nemcsak olcsóbb lehet, hanem szélesebb védelmet is nyújthat.

A klasszikus károk mellett új szolgáltatások kerülnek előtérbe

A lakásbiztosítások fedezeti köre ma már jóval szélesebb, mint a klasszikus káresemények köre. Az Uniqua Biztosítónál a leggyakrabban bejelentett károk közé továbbra is a csőtörés, a vízkár, az üvegkár és a viharkár tartozik: ezekből évente több mint 15 ezer esetet regisztrálnak.

A kárérték szempontjából azonban a tűzkárok számítanak a legsúlyosabbnak, mivel ezek során akár a teljes ingó és ingatlan vagyon is megsemmisülhet.

Egyre nagyobb szerepet kapnak ugyanakkor az olyan kiegészítő szolgáltatások is, amelyek a mindennapi életben nyújtanak segítséget. Ilyen például a vészhelyzeti asszisztencia, amely azonnali szakemberküldést biztosít olyan helyzetekben, amikor sürgős beavatkozásra van szükség, például

  • tetőfedésnél,
  • üvegezésnél,
  • víz-, gáz- vagy fűtésszerelésnél,
  • zárjavításnál,
  • duguláselhárításnál
  • vagy villanyszerelésnél.

Az ügyfelek körében népszerű az úgynevezett magával vitt ingóságok fedezete is, amely az otthonról ideiglenesen elvitt értéktárgyakat védi a lakáson kívül, és akár 200 ezer forintig térítheti a keletkezett károkat.

Egyre fontosabb a gyors és digitális ügyintézés a biztosításoknál

A lakásbiztosításoknál ma már nemcsak a fedezetek köre számít, hanem az is, hogy az ügyfelek mennyire egyszerűen és gyorsan tudják intézni ügyeiket.

A biztosítottak számára egyre fontosabb, hogy átlátható módon követhessék a kárbejelentések állapotát, és minél gyorsabban hozzájussanak a kártérítéshez. Ezt segíthetik a digitális megoldások, például a fejlett kárstátuszfelületek, amelyek lehetővé teszik, hogy

az ügyfelek valós időben lássák a bejelentésük feldolgozásának állapotát és a következő lépéseket.

A biztosító ilyen eszközök mellett videós távszemlét is kínál, amely rugalmasabb kárfelmérést tesz lehetővé, valamint mesterséges intelligencián (AI) alapuló kárrendezési platformot működtet. A társaság AI-asszisztense, a NiQA a kárrendezési folyamat során segíti az ügyfeleket.

Az alulbiztosítottság komoly kockázat

Az ingatlanpiac folyamatos változása miatt az ingatlanok értéke és az újjáépítési költségek is emelkednek. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a korábban kötött lakásbiztosítások már nem nyújtanak megfelelő fedezetet egy esetleges kár esetén.

Egy új szerződés lehetőséget ad arra, hogy a biztosítási összegek alkalmazkodjanak a megváltozott piaci környezethez, így a tulajdonosok elkerülhetik az alulbiztosítottság kockázatát.

Kedvező időszak lehet a szerződés felülvizsgálatára

A jelenlegi biztosítási környezet kifejezetten kedvez annak, hogy az ügyfelek felülvizsgálják lakásbiztosításukat vagy akár biztosítót váltsanak.

A díjak 2026 júniusának végéig a 2024. decemberi szinten maradnak, miközben a fedezeti összegek – az alulbiztosítottság elkerülése érdekében – növekedtek. Ez kedvező ár-érték arányú konstrukciókat eredményezhet. A biztosítók ezért azt javasolják, hogy

az ügyfelek vizsgálják felül a szerződésükben szereplő önrészt, ellenőrizzék a biztosítási összegeket, és vegyék figyelembe az esetleges felújításokat vagy az újjáépítési költségek változását is.

Egy új biztosítás ugyanis nemcsak kedvezőbb díjat, hanem szélesebb szolgáltatási kört is jelenthet.

