Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat – ezek a leggyakoribb és legextrémebb károk és kérések: sokat lehet spórolni egy új szerződéssel

Ma is erősen tartja magát az a tévhit, hogy a különböző biztosítók által kínált lakásbiztosítások lényegében ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják – hívja fel a figyelmet az UNIQA Biztosító. Emiatt sokan nem látják értelmét annak, hogy felülvizsgálják meglévő szerződésüket, vagy újrakössék azt.

Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat / Fotó: Shutterstock

Pedig egy szerződésváltással az éves díjon akár több tízezer forintot is meg lehet takarítani, miközben a fedezeti limitek, a kiegészítő szolgáltatások vagy az ügyintézés minősége is jócskán eltérhet a biztosítók között. Egy jól megválasztott konstrukció így nemcsak olcsóbb lehet, hanem szélesebb védelmet is nyújthat.

A klasszikus károk mellett új szolgáltatások kerülnek előtérbe

A lakásbiztosítások fedezeti köre ma már jóval szélesebb, mint a klasszikus káresemények köre. Az Uniqua Biztosítónál a leggyakrabban bejelentett károk közé továbbra is a csőtörés, a vízkár, az üvegkár és a viharkár tartozik: ezekből évente több mint 15 ezer esetet regisztrálnak.

A kárérték szempontjából azonban a tűzkárok számítanak a legsúlyosabbnak, mivel ezek során akár a teljes ingó és ingatlan vagyon is megsemmisülhet.

Egyre nagyobb szerepet kapnak ugyanakkor az olyan kiegészítő szolgáltatások is, amelyek a mindennapi életben nyújtanak segítséget. Ilyen például a vészhelyzeti asszisztencia, amely azonnali szakemberküldést biztosít olyan helyzetekben, amikor sürgős beavatkozásra van szükség, például

tetőfedésnél,

üvegezésnél,

víz-, gáz- vagy fűtésszerelésnél,

zárjavításnál,

duguláselhárításnál

vagy villanyszerelésnél.

Az ügyfelek körében népszerű az úgynevezett magával vitt ingóságok fedezete is, amely az otthonról ideiglenesen elvitt értéktárgyakat védi a lakáson kívül, és akár 200 ezer forintig térítheti a keletkezett károkat.

Egyre fontosabb a gyors és digitális ügyintézés a biztosításoknál

A lakásbiztosításoknál ma már nemcsak a fedezetek köre számít, hanem az is, hogy az ügyfelek mennyire egyszerűen és gyorsan tudják intézni ügyeiket.

A biztosítottak számára egyre fontosabb, hogy átlátható módon követhessék a kárbejelentések állapotát, és minél gyorsabban hozzájussanak a kártérítéshez. Ezt segíthetik a digitális megoldások, például a fejlett kárstátuszfelületek, amelyek lehetővé teszik, hogy

az ügyfelek valós időben lássák a bejelentésük feldolgozásának állapotát és a következő lépéseket.

A biztosító ilyen eszközök mellett videós távszemlét is kínál, amely rugalmasabb kárfelmérést tesz lehetővé, valamint mesterséges intelligencián (AI) alapuló kárrendezési platformot működtet. A társaság AI-asszisztense, a NiQA a kárrendezési folyamat során segíti az ügyfeleket.