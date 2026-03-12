Újabb ellátási veszély a Hormuzi-szoros zárlata miatt: katasztrofális az időzítés– Trump tombol, Amerika nem kapja meg, amit akart
A műtrágyarészvények árfolyama meredeken emelkedett a Wall Streeten a csütörtöki korai kereskedésben – írja az Investing tőzsdei portál.
A befektetők gyorsan megtalálták a műtrágyarészvényeket
A CF Industries Holdings kurzusa 6,86 százalékkal, a Nutriené 5,81 százalékkal, a The Mosaic Company papírjáé pedig 4,77 százalékkal emelkedett. A részvények hirtelen drágulásának az oka, hogy az áprilisi tavaszi vetésre Észak-Amerikába várt műtrágyaszállítmányok előreláthatóan késedelmet szenvednek a Hormuzi-szoros lezárása miatt.
Az iparági elemzők szerint ebből a szempontból katasztrofálisan időzítették Irán megtámadását.
A globális műtrágyaellátás körülbelül egyharmada hajózik át a Hormuzi-szoroson, amelyen az áthaladó forgalmat Irán gyakorlatilag teljesen megbénította. A Farm Progress mezőgazdasági elemzőcég szerint a március közepén a Közel-Keleten keresztül szállított termékeknek meg kell érkezniük Észak-Amerikába az áprilisi vetés idejére, ám most fennáll a késedelem veszélye.
Erre a forgalmi zárlatra a szó legszorosabb értelmében a lehető legrosszabbkor került sor
– mondta Josh Linville, a StoneX elemzője a Successful Farming portálnak.
Többéves csúcson az árak
Az ellátási zavar már eddig is többéves csúcsokra hajtotta az árakat. Az észak-amerikai műtrágyaárindex március 9-én elérte a 810 dollárt amerikai tonnánként (907 kg), meghaladva a tavaly augusztusi 776,85 dolláros csúcsot.
A New Orleans-i importközpontban pedig a műtrágyaárak a múlt pénteki 516 dollárról csütörtökre 683 dollárra ugrottak metrikus tonnánként (1000 kilogramm).
Az amerikai CoBank szövetkezeti bank elemzése szerint a világ tíz legnagyobb karbamidalapú műtrágya exportőréből háromban és tíz legnagyobb ammóniaalapú műtrágya exportőréből szintén háromban a termelés a Hormuzi-szorostól függ. A lengyel állami tulajdonban álló Grupa Azoty, az Európai Unió egyik legnagyobb műtrágyagyártója például ideiglenesen leállította a megrendelések fogadását a magasabb gázárakra hivatkozva, amelyek felfújják a termelés költségeit.
Sok gazdálkodónak nehézséget okozott a megfelelő műtrágya kiválasztása a tavasz elején a gyenge jövedelmezőség és az összességében magas inputköltségek miatt, ám a műtrágyaárak csökkenésére várni kockázatos döntésnek bizonyult
– írta Jacqui Fatka, a CoBank vezető közgazdásza hétfőn.
Az agrárminisztérium óva int az árfelhajtástól
A nagy termelőkön túl a kisebb műtrágyagyártó cégek is jelentős nyereséget könyvelhettek el csütörtökön napközben. A CVR Partners LP részvényei például 6,63 százalékkal, 137,26 dollárra, míg az Intrepid Potash papírjai 6,39 százalékkal, 46,97 dollárra erősödtek.
Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) már ki is adta figyelmeztetését, amelyben óva intett az árfelhajtástól.
Donald Trump amerikai elnök és Brooke Rollins agrárminiszter is egyértelművé tette, hogy nem fogják tolerálni, ha a műtrágyagyártók, -kereskedők vagy a műtrágyaellátási lánc bármely részén elhelyezkedő vállalatok megpróbálják kihasználni a helyzetet az amerikai gazdálkodók és állattenyésztők rovására
– mondta Luke Lindberg, az USDA államtitkára hétfőn.