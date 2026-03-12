Újabb ellátási veszély a Hormuzi-szoros zárlata miatt: katasztrofális az időzítés– Trump tombol, Amerika nem kapja meg, amit akart

A műtrágyarészvények árfolyama meredeken emelkedett a Wall Streeten a csütörtöki korai kereskedésben – írja az Investing tőzsdei portál.

A műtrágya is hiánycikk lesz / Fotó: AFP

A befektetők gyorsan megtalálták a műtrágyarészvényeket

A CF Industries Holdings kurzusa 6,86 százalékkal, a Nutriené 5,81 százalékkal, a The Mosaic Company papírjáé pedig 4,77 százalékkal emelkedett. A részvények hirtelen drágulásának az oka, hogy az áprilisi tavaszi vetésre Észak-Amerikába várt műtrágyaszállítmányok előreláthatóan késedelmet szenvednek a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

Az iparági elemzők szerint ebből a szempontból katasztrofálisan időzítették Irán megtámadását.

A globális műtrágyaellátás körülbelül egyharmada hajózik át a Hormuzi-szoroson, amelyen az áthaladó forgalmat Irán gyakorlatilag teljesen megbénította. A Farm Progress mezőgazdasági elemzőcég szerint a március közepén a Közel-Keleten keresztül szállított termékeknek meg kell érkezniük Észak-Amerikába az áprilisi vetés idejére, ám most fennáll a késedelem veszélye.

Erre a forgalmi zárlatra a szó legszorosabb értelmében a lehető legrosszabbkor került sor

– mondta Josh Linville, a StoneX elemzője a Successful Farming portálnak.

Többéves csúcson az árak

Az ellátási zavar már eddig is többéves csúcsokra hajtotta az árakat. Az észak-amerikai műtrágyaárindex március 9-én elérte a 810 dollárt amerikai tonnánként (907 kg), meghaladva a tavaly augusztusi 776,85 dolláros csúcsot.

A New Orleans-i importközpontban pedig a műtrágyaárak a múlt pénteki 516 dollárról csütörtökre 683 dollárra ugrottak metrikus tonnánként (1000 kilogramm).

Az amerikai CoBank szövetkezeti bank elemzése szerint a világ tíz legnagyobb karbamidalapú műtrágya exportőréből háromban és tíz legnagyobb ammóniaalapú műtrágya exportőréből szintén háromban a termelés a Hormuzi-szorostól függ. A lengyel állami tulajdonban álló Grupa Azoty, az Európai Unió egyik legnagyobb műtrágyagyártója például ideiglenesen leállította a megrendelések fogadását a magasabb gázárakra hivatkozva, amelyek felfújják a termelés költségeit.

Sok gazdálkodónak nehézséget okozott a megfelelő műtrágya kiválasztása a tavasz elején a gyenge jövedelmezőség és az összességében magas inputköltségek miatt, ám a műtrágyaárak csökkenésére várni kockázatos döntésnek bizonyult

– írta Jacqui Fatka, a CoBank vezető közgazdásza hétfőn.