Balaton
Gyárkert Kultúrpark
Veszprém

Minden évben tele a Balaton legnagyobb szabadtéri koncerthelyszíne, idén is óriási sztárok érkeznek – lehet, hogy ez lesz az utolsó

Sztárokkal tér vissza Veszprém új koncerthelyszíne, ahol egész nyáron egymást érik majd a fellépések. A siker ellenére a terület későbbi hasznosítása még mindig nyitott kérdés.
Sz. E.
2026.03.12., 18:33

Idén negyedik alkalommal nyitja meg kapuit a veszprémi Gyárkert Kultúrpark.

Mi lesz a Gyárkerttel jövőre? / Fotó: Gyárkert Kultúrpark / Facebook

A június közepétől szeptember elejéig tartó programsorozat idén is a hazai könnyűzene előadóit hozza el a városba, és több év kihagyás után nemzetközi előadók is színpadra lépnek a több mint ötezer fő befogadására alkalmas szabadtéri koncerthelyszínen. 

Az első bejelentett tíz név között a Halott Pénz, Beton.Hofi és a Thievery Corporation is szerepel.

A Gyárkert 2023-ban, a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa program keretében jött létre az egykori bútorgyár területén, és már az első évben a régió egyik legfontosabb kulturális találkozóhelyévé vált. 

A Gyárkert nem klasszikus fesztiválként működik: a nyár folyamán koncertnapok és tematikus események váltják egymást.

„A Gyárkert az Európa Kulturális Fővárosa év egyik legnépszerűbb öröksége lett, amely azóta is fontos része Veszprém kulturális életének. Örömmel látjuk, hogy évről évre egyre több látogatót vonz a városba, és nemcsak a veszprémiek, hanem az ország különböző pontjairól érkező vendégek számára is meghatározó nyári program lett” – mondta el Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

A koncerthelyszín működtetésére kiírt pályázatot 2026-ban ismét a Weekend Event Kft. nyerte el, amely a Nagyon Balaton rendezvénysorozat, a Strand Fesztivál, a B my Lake és a SopronFest szervezőjeként is ismert.

„Büszkék vagyunk rá, hogy immár negyedik alkalommal szervezhetjük meg a Gyárkert nyári koncertsorozatát. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a helyszín különleges hangulata és adottságai miatt a közönség és az előadók körében is népszerű. Idén is arra törekszünk, hogy a legaktuálisabb hazai fellépők mellett legendás előadókat és nemzetközi produkciókat is elhozzunk Veszprémbe” – mondta Fülöp Zoltán, a Weekend Event Kft. egyik tulajdonosa.

A szervezők további hazai és nemzetközi fellépők bejelentését is ígérik az elkövetkező időszakban. A koncertsorozat szeptember 12-én egy kiemelkedő záróeseménnyel ér véget a Gyárkertben.

A jegyértékesítés március 17-én délben kezdődik, és a korábbi évekhez hasonlóan a Veszprém kártyások idén is 48 órás elővásárlási lehetőséget kapnak, míg a nagyközönség március 19-től szerezheti be a belépőket.

Mi lesz a Gyárkerttel jövőre?

A Balaton Bútorgyár egykori területét megvásárolta a veszprémi önkormányzat, azóta Gyárkert néven rendezvényhelyszínként működik.

Porga Gyula polgármester elmondta: bár korábban több elképzelés is felmerült a terület jövőbeli hasznosításáról, a Gyárkert rendezvényei sikeresnek bizonyultak, ezért a koncerthelyszín idén még biztosan működni fog, azonban a városvezetés hosszabb távon új funkciókat keres számára. 

Az önkormányzat kérdőíves kutatást indított, hogy a terület hosszú távon milyen funkciót töltsön be. 

A város polgármestere korábban azt mondta, hogy Veszprém az elmúlt években kipróbálhatta, hogyan működik egy korábbi ipari terület ideiglenes közösségi hasznosítása, a következő lépés azonban az, hogy hosszú távon is fenntartható és a város fejlődését szolgáló funkciót találjanak a területnek. 

A fejlesztési elképzelések 

  • nemcsak a Gyárkertre, 
  • hanem a buszpályaudvar, 
  • a vásárcsarnok 
  • és a Balaton Pláza közötti városi zónára is kiterjednek, ahol a volt SZMT-székház kulcsszerepet tölthet be.

Minden évben tele a Balaton legnagyobb szabadtéri koncerthelyszíne, idén is óriási sztárok érkeznek – lehet, hogy ez lesz az utolsó

