Amerika sem ússza meg a közel-keleti válságot: felborult az olajpiac, elszálltak az árak – egy százéves törvény eltörlése oldhat meg mindent

A globális energiaválság az amerikai piacokat is elérte, ahol az ellátási bizonytalanságok mellett törvényi akadályai is vannak az olajárak lenyomásának. Donald Trump ezért most ollóval esne neki a Jones-rendeletnek, és teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energetikai infrastruktúrájának a működését.

Donald Trump még soha nem vont vissza törvényt, az olajpiaci káosz miatt azonban most csak ez tűnik járható útnak / Fotó: Saul Loeb / AFP

Az olajpiac soha nem látott hullámvasúton volt hétfőn: a nyersolaj ára egyetlen nap alatt mintegy 28 dollárral ingadozott, a legnagyobb volt a mozgás a koronavírus-járvány óta. Az Egyesült Államokban a helyzet különösen égetővé vált, mivel az ország olajszállításait gátló törvény, a Jones-rendelet nehezíti a hazai olaj gyors eljuttatását a szükséges régiókba, például Kaliforniába.

Trump-variáció az olajárak csökkentésére

Bár Donald Trump elnök még soha nem vonta vissza a törvényt, a hírek szerint a Fehér Ház a hét eleje óta vizsgálja a lehetséges intézkedéseket az árak stabilizálása érdekében.

A Jones-rendelet egy amerikai törvény, amelyet az 1920-as években hoztak, és az Egyesült Államok belső vízi és tengeri kereskedelmét szabályozza. Lényege, hogy minden amerikai kikötő közötti áruszállítást

csak amerikai tulajdonú,

amerikai építésű

és amerikai legénységgel rendelkező hajókkal lehet lebonyolítani.

A célja eredetileg az volt, hogy védje a hazai hajóipart, és biztosítsa az amerikai hajózási munkahelyeket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például ha egy amerikai olajfinomítóból egy másik államba kell szállítani az olajat, azt csak amerikai hajóval lehet megtenni.

Ez a szabály azonban sokszor lassítja és drágítja a szállítást, különösen akkor, amikor a kereslet gyorsan változik, vagy válsághelyzet van, mivel nincs mindig elég amerikai hajó és legénység a gyors áruelosztáshoz.

Az olajpiac feszültsége mögött az iráni–amerikai konfliktus húzódik, amely a legnagyobb nergiatermelő országok mellett a régió stratégiai csővezetékeit is érinti. A több mint ezer kilométeres, a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig húzódó East-West vezeték csak átmeneti megoldást kínál az olajhiányra, de nem képes pótolni a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó 20 millió hordót.