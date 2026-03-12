Deviza
Brutális nyilatkozatot tett a horvát elnök a Mol-INA botrányról: mindenkit szembesített a valósággal – "250 millió eurót kell kifizetnünk, ez hazaárulás"

Milanovic szerint az INA átadása politikailag és gazdaságilag is felelőtlen lépés volt. A horvát állam hosszú távon súlyos veszteséget szenvedett a Mol–INA-üzleten, míg Magyarország óriásit nyert.
VG
2026.03.12, 18:50
Frissítve: 2026.03.12, 19:30

Zoran Milanovic horvát elnök élesen kritizálta elődeit a Mol–INA-üzletért, mivel szerinte az ország közel 250 millió eurót veszített a tranzakción, miközben a magyar cég gyakorlatilag teljes üzleti és pénzügyi ellenőrzést kapott.

Mol Mol-INA üzlet
A horvát elnök szerint katasztrófa volt a Mol–INA-üzlet – a horvátok számára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Milanovic a horvát predsjednik.hr hírportálnak nyilatkozva élesen bírálta az INA Molnak történő eladását. Kiemelte, hogy az ország közel 250 millió eurót fizet az arbitrázs következményeként, ami szerinte a volt miniszterelnök, „Sanader legnagyobb kudarca” volt.

A horvát elnök szerint az INA részvényeinek Molhoz történő átadása 2009-ben, a veteránok alapjához való hozzájárulás révén, gyakorlatilag az olajcég teljes ellenőrzését a magyar cég kezébe adta.

Ki a felelős ezért? Nem mondom, hogy hazaárulás, de más szót nem találok. Miért kellett mindent a magyaroknak adni, hogy teljes üzleti és pénzügyi kontrollt kapjanak?

– fogalmazott az elnök.

Milanovic hangsúlyozta, hogy az INA eladása politikai és gazdasági szempontból is vita tárgyát kell, hogy képezze. „Az emberek hajlamosak elfelejteni az ilyen ügyeket, ezért emlékeztetem őket” – tette hozzá. Az elnök éles kritikákat fogalmazott meg a korábbi kormányok döntéseivel szemben, mivel szerinte a tranzakció hosszú távú következményei a horvát gazdaság számára „már akkor is egyértelműen látszottak”.

A horvát közvéleményben az ügy újra felszítja a vitát arról, hogy a stratégiai fontosságú INA kontrollja miért került idegen kézbe, és milyen tanulságokat vonhat le az ország az állami tulajdonú cégek jövőbeni eladásából.

Horvátországban nem múltak el a Mol–INA-üzlet fájdalmai

Az amerikai washingtoni szövetségi bíróság kedden a Mol–INA-jogvitában megerősítette egy korábbi ítélet végrehajthatóságát, amely szerint Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt – körülbelül 80 milliárd forintot – kell fizetnie a Molnak, mivel nem teljesítette a 2009‑es INA‑privatizációval kapcsolatos szerződéses kötelezettségeit. A döntést hozó bíró elutasította a horvát fellebbezést, ami lehetővé teszi, hogy a magyar olajtársaság vagyonbehajtási eljárást indítson, beleértve amerikai eszközök zárolását is. A per évek óta húzódik, a horvát fél pedig továbbra is jogi lépéseket helyez kilátásba, és nem fogadja el automatikusan a fizetést.

A horvát kormány közleményeiben hangsúlyozta, hogy még nem merítette ki minden jogorvoslati lehetőségét, és folytatja az ügy jogi vitáját; a fizetés megtagadását is kilátásba helyezték. A helyzet továbbra is feszült, mivel a hosszú jogi és politikai vitának gazdasági és diplomáciai következményei lehetnek a magyar–horvát kapcsolatokra nézve.

Mol–INA bírósági ítélet: azonnal megszólaltak a horvátok, figyelmeztették a magyarokat, nincs vége – nem fizetik ki a 236 millió dolláros kártérítést

A magyar olajtársaság javára döntött egy amerikai szövetségi bíró. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a Molnak, azonban tovább küzdenek az ítélet ellen.

 

