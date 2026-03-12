Brutális nyilatkozatot tett a horvát elnök a Mol-INA botrányról: mindenkit szembesített a valósággal – "250 millió eurót kell kifizetnünk, ez hazaárulás"

Zoran Milanovic horvát elnök élesen kritizálta elődeit a Mol–INA-üzletért, mivel szerinte az ország közel 250 millió eurót veszített a tranzakción, miközben a magyar cég gyakorlatilag teljes üzleti és pénzügyi ellenőrzést kapott.

A horvát elnök szerint katasztrófa volt a Mol–INA-üzlet – a horvátok számára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Milanovic a horvát predsjednik.hr hírportálnak nyilatkozva élesen bírálta az INA Molnak történő eladását. Kiemelte, hogy az ország közel 250 millió eurót fizet az arbitrázs következményeként, ami szerinte a volt miniszterelnök, „Sanader legnagyobb kudarca” volt.

A horvát elnök szerint az INA részvényeinek Molhoz történő átadása 2009-ben, a veteránok alapjához való hozzájárulás révén, gyakorlatilag az olajcég teljes ellenőrzését a magyar cég kezébe adta.

Ki a felelős ezért? Nem mondom, hogy hazaárulás, de más szót nem találok. Miért kellett mindent a magyaroknak adni, hogy teljes üzleti és pénzügyi kontrollt kapjanak?

– fogalmazott az elnök.

Milanovic hangsúlyozta, hogy az INA eladása politikai és gazdasági szempontból is vita tárgyát kell, hogy képezze. „Az emberek hajlamosak elfelejteni az ilyen ügyeket, ezért emlékeztetem őket” – tette hozzá. Az elnök éles kritikákat fogalmazott meg a korábbi kormányok döntéseivel szemben, mivel szerinte a tranzakció hosszú távú következményei a horvát gazdaság számára „már akkor is egyértelműen látszottak”.

A horvát közvéleményben az ügy újra felszítja a vitát arról, hogy a stratégiai fontosságú INA kontrollja miért került idegen kézbe, és milyen tanulságokat vonhat le az ország az állami tulajdonú cégek jövőbeni eladásából.