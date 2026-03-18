Lefordult a BUX, a Mol és a Telekom húzta le a piacot

Gyenge napot zárt a Budapesti Értéktőzsde, a nemzetközi bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja a piacokat. A BUX végül mínuszban fejezte be a kereskedést. A blue chipek közül csak az OTP és a Richter tudott erősödni.
Ballagó Dániel
2026.03.18, 17:10
Frissítve: 2026.03.18, 18:00

Enyhe csökkenéssel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,23 százalékos eséssel 122 255,73 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 18,4 milliárd forintot tett ki.

Enyhe eséssel zárt a BUX, a Mol és a Telekom húzta le az indexet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények vegyesen teljesítettek:

  • OTP: 0,25 százalékos emelkedéssel 36 460 forinton zárt.
  • Mol: 1,26 százalékkal 3762 forintra esett vissza.
  • Richter: 0,34 százalékos pluszban 11 880 forinton fejezte be a napot.
  • Magyar Telekom: 1,22 százalékos mínuszban, 2025 forinton zárt.

A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 391–392 forint közelében mozgott a nap végén.

Újabb gyengülési hullám érte el a forintot

A devizapiacon közben ismét forintgyengülési hullám indult, az euró árfolyama rövid idő alatt a 388–390-es sáv közelébe emelkedett a hektikus kereskedésben. A hazai fizetőeszköz mozgását elsősorban a közel-keleti hírek és az energiaárak alakulása határozza meg, ami napközben is többforintos kilengéseket okozott az árfolyamban. A forint így továbbra is érzékenyen reagál a geopolitikai fejleményekre és a nemzetközi befektetői hangulat változásaira.

Kivárás a világpiacokon a Fed döntése előtt

A nemzetközi hangulat is óvatos maradt: a New York-i tőzsdék mínuszban nyitottak, miközben Európában is inkább esések domináltak, a befektetők a Federal Reserve kamatdöntésére várnak. Közben az energiaárak tovább emelkedtek, a Brent olaj ára 100 dollár fölé ugrott, és a gázár is jelentősen nőtt, ami fokozza a piaci bizonytalanságot. Az arany ugyanakkor esett, jelezve, hogy a befektetők egyelőre kivárnak a következő jegybanki iránymutatás előtt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu