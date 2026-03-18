Lefordult a BUX, a Mol és a Telekom húzta le a piacot
Enyhe csökkenéssel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,23 százalékos eséssel 122 255,73 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 18,4 milliárd forintot tett ki.
A vezető részvények vegyesen teljesítettek:
- OTP: 0,25 százalékos emelkedéssel 36 460 forinton zárt.
- Mol: 1,26 százalékkal 3762 forintra esett vissza.
- Richter: 0,34 százalékos pluszban 11 880 forinton fejezte be a napot.
- Magyar Telekom: 1,22 százalékos mínuszban, 2025 forinton zárt.
A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 391–392 forint közelében mozgott a nap végén.
Újabb gyengülési hullám érte el a forintot
A devizapiacon közben ismét forintgyengülési hullám indult, az euró árfolyama rövid idő alatt a 388–390-es sáv közelébe emelkedett a hektikus kereskedésben. A hazai fizetőeszköz mozgását elsősorban a közel-keleti hírek és az energiaárak alakulása határozza meg, ami napközben is többforintos kilengéseket okozott az árfolyamban. A forint így továbbra is érzékenyen reagál a geopolitikai fejleményekre és a nemzetközi befektetői hangulat változásaira.
Kivárás a világpiacokon a Fed döntése előtt
A nemzetközi hangulat is óvatos maradt: a New York-i tőzsdék mínuszban nyitottak, miközben Európában is inkább esések domináltak, a befektetők a Federal Reserve kamatdöntésére várnak. Közben az energiaárak tovább emelkedtek, a Brent olaj ára 100 dollár fölé ugrott, és a gázár is jelentősen nőtt, ami fokozza a piaci bizonytalanságot. Az arany ugyanakkor esett, jelezve, hogy a befektetők egyelőre kivárnak a következő jegybanki iránymutatás előtt.