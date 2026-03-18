Lefordult a BUX, a Mol és a Telekom húzta le a piacot

Enyhe csökkenéssel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,23 százalékos eséssel 122 255,73 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 18,4 milliárd forintot tett ki.

Enyhe eséssel zárt a BUX, a Mol és a Telekom húzta le az indexet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények vegyesen teljesítettek:

OTP: 0,25 százalékos emelkedéssel 36 460 forinton zárt.

Mol: 1,26 százalékkal 3762 forintra esett vissza.

Richter: 0,34 százalékos pluszban 11 880 forinton fejezte be a napot.

Magyar Telekom: 1,22 százalékos mínuszban, 2025 forinton zárt.

A devizapiacon közben gyengült a forint: az euró árfolyama 391–392 forint közelében mozgott a nap végén.